La discipline : le gros chantier de la Section Paloise

S’il y a bien un aspect du jeu sur lequel il faut toujours insister, c’est la discipline. Alors qu’elle était parmi les meilleurs élèves ces deux dernières années, au bout de quatre journées, la Section Paloise a pris du plomb dans l’aile avec notamment trois cartons jaunes depuis le début.

Deuxième du classement provisoire avec 14 points après une seule défaite sur quatre rencontres (deux victoires bonifiées), Pau compte quand même 48 pénalités sifflées, soit en moyenne 12 par match. De quoi donner des munitions à l’adversaire et lui permettre de gagner, comme Clermont ne s’est pas privé de le faire largement 50-27 lors de la troisième journée. « Un trou d’air », comme l’a reconnu Jimi Maximin.

Pour tenter de résoudre le problème, la Section Paloise travaille étroitement avec Jérôme Garcès, l’ancien arbitre international qui s’est mis au service du XV de France depuis qu’il est en retraite. Il travaille en collaboration avec Antoine Nicoud, entraîneur en charge de la défense au côté de Sébastien Piqueronies.

Chaque mardi, il apporte son regard, ses clips et ses recommandations pour s’améliorer. Ca a porté ces fruits les dernières saisons, mais pas encore cette année.

L’accent est particulièrement mis sur les zones de rucks, à raison d’environ 160 par rencontre, comme l’a révélé Jérôme Garcès à nos confrères de La République des Pyrénées. « Ces dernières années, on était très disciplinés dans les regroupements mais on avait du mal à stopper les momentum adverses », complète Antoine Nicoud auprès de nos confrères. « Cette saison, on fait plus de fautes, mais dans notre pourcentage de rucks attaqués et de ballons récupérés est bien supérieur. »

« On est la 3e équipe du Top 14 qui gratte le plus, qui gagne le plus de pénalités et qui fait perdre le plus de possession adverse dans ces zones d’affrontement. Mais aussi celle qui est la plus pénalisée », regrette Garcès à quelques heures du déplacement à Toulon.

Il faudra donc vite corriger le tir à l’heure d’affronter le RCT à Mayol, là où la Section n’a plus gagné depuis… avril 2006 !

