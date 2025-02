« Problème gay » : ce qu’a vraiment dit la directrice du rugby fidjien

La fédération de rugby des Fidji a annoncé cette semaine avoir licencié sa directrice du rugby, récemment nommée, après que celle-ci s’est interrogée sur un « problème gay » auquel serait confrontée l’équipe nationale féminine.

Laijipa Naulivou, ancienne joueuse, a critiqué le « lesbianisme » régnant selon elle au sein des équipes féminines de rugby dans une interview incendiaire accordée à un journal local en début de semaine.

Or, qu’a-t-elle dit exactement ?

Fiji Rugby Union fires Laijipa Naulivou as Director of Rugby after this: “Those who played with me know that I do not condone being gay for women in rugby. I always speak against it, and I know I’m very unpopular in that area with those who practice it.” https://t.co/SoBMux80Fi pic.twitter.com/qkQQU4p28w

— Michael Field (@MichaelFieldNZ) February 5, 2025