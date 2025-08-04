La Coupe du monde dans le viseur : ce mois chargé qui attend les Bleues

“Pour elles, cela lance réellement ce qui va se passer par la suite même s’il nous reste un peu de temps encore avant de mettre le pied dans l’avion”. En une phrase, la co-sélectionneur du XV de France féminin Gaëlle Mignot a bien planté le décor concernant ses joueuses.

ADVERTISEMENT

L’étape de l’annonce de la liste des 32 joueuses retenues pour la Coupe du monde franchie, les Bleues peuvent se projeter concrètement sur l’événement majeur du rugby mondial tout en n’oubliant pas de se concentrer sur l’instant présent. Et ce présent porte un nom, l’Angleterre, et son équipe nationale qu’elles affronteront samedi à Mont-de-Marsan (21h10).

Un match qu’elles préparent déjà dans la chaude grisaille du CNR de Marcoussis, et définit par Gaëlle Mignot comme un “point-étape” de la préparation physique exigeante entamée depuis le début du mois de juin. Vendredi, elles prendront le train pour la préfecture des Landes, et effectueront une reconnaissance du mythique stade des frères André et Guy Boniface.

🔚 Fin du bloc 2 pour nos Bleues du #XVdeFrance à Tignes ! 💪 Du travail, de l’intensité, de la cohésion…

Ce stage en altitude a permis de franchir une nouvelle étape dans la préparation à la Coupe du monde. 👊 pic.twitter.com/UFNEdQntKY — France Rugby (@FranceRugby) July 23, 2025

Le grand départ le 15 août

Après le “Crunch”, les joueuses et le staff auront quartier libre jusqu’au 15 août, date du grand départ pour la patrie de Shakespeare. Le trajet se fera en avion depuis l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle vers celui de Londres Heathrow.

Pourquoi par les airs et non par le rail avec le fameux Eurostar ? Pour un gain de temps évident, afin d’éviter le trafic toujours très encombré autour de la gare centrale St Pancras et parce qu’Heathrow se situe à l’ouest de la capitale anglaise tout comme Exeter, où le groupe France se dirigera en bus pour poser ses valises. Il restera deux semaines entières dans la cité du Devon, théâtre de ses deux premiers matchs de poule face à l’Italie (23 août, 21h15) et le Brésil (31 août, 17h45).

Le lendemain, les Bleues reprendront la route en bus direction Northampton, dans le centre du pays, où elles disputeront le dernier match du groupe D, face à l’Afrique du Sud (17h45). La fin d’une première étape, et a priori le début d’une autre, à élimination directe, face à un des deux qualifiés du groupe C (Nouvelle-Zélande, Irlande, Espagne, Japon). Un potentiel quart de finale qui se jouera au Sandy Park d’Exeter, où les Bleues auront déjà pris leurs marques.

ADVERTISEMENT