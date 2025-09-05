La compo des Bleues pour l'Afrique du Sud avec Emilie Boulard et Charlotte Escudero en 8

Prenez la composition des Bleues pour le premier match de la Coupe du monde contre l’Italie, prenez ensuite la seconde contre le Brésil, mélangez le tout et vous aurez celle de dimanche à Northampton face à l’Afrique du Sud. Le staff du XV de France, qui doit penser aussi au quart de finale que les Bleues sont assurées de jouer, a décidé à la fois de faire rentrer des cadres tout en récompensant certaines des vainqueurs de la semaine dernière.

ADVERTISEMENT

C’est notamment le cas de l’arrière Emilie Boulard, qui a crevé l’écran face aux Brésiliennes, ou la centre Nassira Konde, qui s’est régalée et a aéré le jeu tricolore lors du même match. Cette dernière sera associée au centre à Gaëlle Vernier, également intéressante face aux Sud-Américaines, ce qui décale une nouvelle fois Marine Ménager à l’aile. Malgré quelques ratés au pied, Lina Queyroi rempile à l’ouverture.

“On est une équipe plus légère, les 20 voire 40 premières minutes vont être rudes”

Devant, la co-capitaine Manae Feleu retrouve le XV de départ avec son binôme de la deuxième ligne Madoussou Fall Raclot. Elle s’attend à un rude combat contre les Sud-Africaines dimanche : “On est une équipe plus légère, les 20 voire 40 premières minutes vont être rudes, il faudra être courageuses en défense”. Sa soeur Teani Feleu toujours en délicatesse avec son pied, Charlotte Escudero se recentre dans l’axe de la troisième ligne.

“Nous avons opté pour une composition stratégique cette fois-ci”, avec des joueuses polyvalentes, et une volonté de “mettre de la vitesse dans le jeu face à une équipe d’Afrique du Sud très massive et très dense”, a expliqué Gaëlle Mignot, co-sélectionneur.

Les Bleues, déjà assurées d’être en quarts de finale, visent la première place qui leur permettrait d’éviter a priori d’y affronter la Nouvelle-Zélande.

Le XV de départ : Boulard – Grisez, Konde, Vernier, M. Ménager – (o) Queyroi, (m) Bourdon Sansus – Champon, Escudero, Berthoumieu – Fall Raclot, M. Feleu (cap.) – Bernadou, Gérin, Brosseau.



Les remplaçantes : Riffonneau, Deshaye, Khalfaoui, Ikahehegi, Maka, Okemba, Chambon, Bourgeois.