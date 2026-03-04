La classe de Jamie Joseph, recalé du poste de sélectionneur des All Blacks

Au terme d’un processus long et minutieux, la fédération néo-zélandaise de rugby (NZR) a officialisé mercredi 4 mars 2026 la nomination de Dave Rennie comme nouveau sélectionneur des All Blacks, avec pour objectif majeur la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie.

David Kirk, le président de la fédération néo-zélandaise de rugby, a confirmé avoir appelé l’autre candidat en lice, Jamie Joseph, juste avant l’officialisation de l’annonce, pour lui communiquer la décision entérinée par le conseil d’administration de NZ Rugby dans la matinée.

Une nouvelle difficile, après trois à quatre heures d’entretiens en face à face, menés en début de semaine. « Les gens savent que Jamie Joseph faisait partie du processus et que la décision s’est jouée jusque dans les dernières heures. Je lui ai parlé ce matin pour lui dire qu’il ne serait pas nommé. Il a accueilli la nouvelle avec beaucoup de classe et a eu des mots très positifs pour Dave, qu’il considère comme un excellent choix pour le rugby néo-zélandais », a expliqué Kirk.

L’ancien capitaine des All Blacks a également salué le parcours de Joseph : « C’est un entraîneur exceptionnel, quelqu’un qui fait un très bon travail au sein du rugby néo-zélandais (Jamie Joseph entraîne les Highlanders depuis 2024, ndlr). Nous espérons qu’il continuera à être impliqué à différents niveaux dans les années à venir. Un homme admirable et un grand technicien. »

ADVERTISEMENT

Dave Rennie salue la classe de Joseph

Le nouveau sélectionneur a tenu à partager un message personnel lors de sa conférence de presse à Auckland : « Je rejoins ce qu’a dit David. Jake (Jamie Joseph) m’a envoyé un message dès qu’il a appris la nouvelle ce matin. Cela montre toute la classe de cet homme », a confié Rennie. Avant d’ajouter, non sans une pointe de regrets : « J’espérais que son entretien ait lieu le matin et le mien l’après-midi, pour qu’on puisse partager une bière le soir et échanger un peu. Je lui suis très reconnaissant pour son message. »