Joanna Grisez dans la Dream Team de l'Année 2025

Elle n’est peut-être pas championne du monde, mais l’ailière du XV de France Joanna Grisez figure bien dans la Dream Team féminine de l’Année, concoctée par les experts de World Rugby au lendemain de la finale de la Coupe du Monde de Rugby 2025.

Dans le détail, sept joueuses de cette équipe virtuelle jouent pour l’Angleterre, quatre pour la Nouvelle-Zélande, trois pour le Canada et donc une pour la France.

L’équipe féminine de l’Année 2025

1re ligne

Hannah Botterman (Angleterre) Emily Tuttosi (Canada) Maud Muir (Angleterre)

2e ligne

4. Sophie de Goede (Canada)

5. Abbie Ward (Angleterre)

3e ligne

6. Alex Matthews (Angleterre)

7. Jorja Miller (Nouvelle-Zélande)

8. Kaipo Olsen-Baker (Nouvelle-Zélande)

Charnière

9. Justine Pelletier (Canada)

10. Zoe Harrison (Angleterre)

Trois-quarts

11. Joanna Grisez (France)

12. Sylvia Brunt (Nouvelle-Zélande)

13. Megan Jones (Angleterre)

14. Braxton Sorensen-McGee (Nouvelle-Zélande)

Arrière

15. Ellie Kildunne (Angleterre)

Superstars from 1 to 15 🤩 Introducing the World Rugby Women’s 15s Dream Team of the Year, in partnership with Asahi Super Dry 🏆#WorldRugbyAwards pic.twitter.com/XwbHL4Z6BF — World Rugby (@WorldRugby) October 2, 2025

On se rappelle qu’au soir du sacre de l’Angleterre la Canadienne Sophie de Goede avait été élue Joueuse de l’Année et que la Néo-Zélandaise Braxton Sorensen-McGee avait été couronnée Révélation de l’Année. Grande favorite figurant dans ces deux catégories des World Rugby Awards, la Black Fern Jorja Miller peut juste se consoler en figurant dans le XV de l’année.

L’Essai de l’Année a été décerné à la Néo-Zélandaise Maia Joseph pour son exploit en match de poule contre l’Irlande le 7 septembre. Un essai, parti des 22 des NZ, inscrit à la 81e minute de la rencontre de la poule C qui s’est conclue sur le score de 40-0 dans ce qui allait décider de quelle équipe terminerait en tête de la poule.

“This is astonishing!” A stunning coast to coast effort from Maia Joseph and the Black Ferns is the @IntRugbyPlayers Women’s 15s Try of the Year for 2025!#WorldRugbyAwards pic.twitter.com/qZ2PcdHCsX — World Rugby (@WorldRugby) October 1, 2025

Par ailleurs, et sans surprise, John Mitchell, le sélectionneur du XV de la Rose, a été sacré Entraîneur de l’Année pour son incroyable travail ayant conduit à 33 victoires consécutives de l’Angleterre ; leur dernière défaite remontant à 2023.

