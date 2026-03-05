Jalibert reprend les rênes : la compo des Bleus pour l'Écosse

Du changement attendu pour le XV de France, avant son quatrième match du Tournoi des Six Nations samedi à Murrayfield contre l’Écosse (15h10). De retour d’un pépin léger au mollet qui l’avait privé du match contre l’Italie, Matthieu Jalibert bien sera le meneur de jeu des Bleus, et Thomas Ramos retrouvera l’arrière.

ADVERTISEMENT

Dans la ligne de trois-quarts, la paire de centre bordelaise Yoram Moefana – Nicolas Depoortère, absente depuis la rencontre inaugurale contre l’Irlande, réintègre aussi l’équipe de départ, sortant la doublette paloise Gailleton – Brau-Boirie de la feuille de match. C’est en effet le Toulousain Pierre-Louis Barassi qui couvrira le poste de centre sur le banc de touche.

Dans le paquet d’avants, une grosse interrogation existait quand à la présence ou non d’Anthony Jelonch, strappé à un mollet cette semaine. Le Toulousain tiendra bien sa place. En deuxième ligne, Fabien Galthié aligne l’attelage Ollivon – Guillard, qui avait particulièrement bien fonctionné contre l’Irlande.

VIDEO

Le XV de départ : Ramos – Attissobge, Depoortère, Moefana, Bielle-Biarrey – (o) Jalibert, (m) Dupont (cap.) – Jégou, Jelonch, Cros – Guillard, Ollivon – Aldegheri, Marchand, Gros.

Les remplaçants : Mauvaka, Neti, Bamba, , Flament, Meafou, Nouchi, Serin, Barassi.