Insolite : Nigel Owens envisage un retour au sifflet l'année prochaine

On n’échappe pas à son destin et Nigel Owens le sait. Dimanche 4 mai, il était invité à arbitrer une rencontre Lampeter Town RFC contre London Welsh, dans l’ouest du Pays de Galles. Une pure rencontre de gala dans une ambiance festive à l’occasion des 150 ans du club.

Il avait d’ailleurs arbitré une rencontre à ce même endroit dix ans avant lors de l’inauguration du club-house du club. Mais il semble que le goût du sifflet dans la bouche ait donné de nouvelles envies à celui qui est toujours considéré comme l’un des plus grands arbitres au monde.

Depuis sa retraite en 2020, il n’a cessé de prodiguer ses avis et conseils lors de la pastille vidéo de World Rugby, Whistle Watch. Il passe également le plus clair de son temps à gérer sa ferme située dans la vallée de Gwendraeth.

« J’ai toujours voulu continuer à arbitrer des matchs de niveau amateur, mais ces quatre dernières années, j’ai été tellement occupé, entre plein de choses, que je n’ai pas eu le temps, pour être honnête », a-t-il expliqué à la télévision locale galloise avant de lâcher : « Je pense que je vais peut-être reprendre l’année prochaine. »

A cracking weekend at Lampeter RFC for their 150 anniversary game!

A mixed side from across the squad had a good run out for the last dance of the season, with some academy debuts to boot

Great to see this man back behind the whistle! @Nigelrefowens ❤️#lwfamily pic.twitter.com/S036FxJ9pW

— London Welsh RFC (@LondonWelshRFC) May 5, 2025