TOP 14

Incidents lors de Perpignan - Racing 92 : une lourde amende et une suspension de terrain pour l'USAP

La rencontre de Top 14 entre Perpignan et le Racing 92 a été émaillée d'une intrusion d'un spectateur lors d'un attroupement de joueurs. (Photo by MATTHIEU RONDEL/AFP via Getty Images)

Le verdict de la commission de discipline de la LNR est tombé ce mercredi concernant les dérapages lors de Perpignan – Racing 92 (15-28) le 20 septembre dernier, comptant pour la 3e journée de Top 14. Ce jour-là, une bagarre avait éclaté entre des joueurs des deux équipes et des jets de liquide venant du pesage et même une intrusion d’un spectateur avaient été constatés.

Pour ce qui est de la bagarre, l’USAP comme le Racing ont été condamnés à 5000 euros d’amende dont 2000 euros avec sursis. En ce qui concerne les jets de bière et autres breuvages, la note est salée pour le club catalan qui devra s’acquitter de 40 000 euros au motif de « Troubles causés dans l’enceinte sportive (introduction et/ou utilisation de tous engins ou articles pyrotechniques, de tout moyen d’amplification phonique, bagarre(s), jet(s) d’objet(s) sur ou en dehors du terrain, etc.) », auxquels s’ajoutent deux matchs de suspension d’Aimé-Giral dont un avec sursis.

50 000 euros d’amende et 2 matchs de suspension de terrain pour Perpignan

Mais ce n’est pas tout. L’USAP va devoir rallonger un peu plus l’addition à cause de son supporter entré quelques instants sur la pelouse sans s’en prendre physiquement aux joueurs. L’amende s’élève ainsi à 5000 euros supplémentaires pour « Irruption d’une ou plusieurs personnes non autorisées dans une des zones réservées à la compétition (enceinte de jeu, vestiaires ou couloirs donnant accès à ces zones) – sans incident. »

En résumé, Perpignan a été condamné à 50 000 euros d’amende tout compris, dont 2 000 euros avec sursis et deux matchs de suspension de son stade dont un avec sursis. Une mauvaise nouvelle de plus pour une institution catalane déjà accablée par un début de saison difficile et une dernière place au classement.

Comments on RugbyPass

O
Otagoman II 16 minutes ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'

Yeah 2 matches in a row showed clear dominance. I think even Ryan is in denial.

16 Go to comments
B
BleedRed&Black 1 hour ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

The issue with Love is the worst, if most important, of the incompetent selections between 10 and 15 that has defined Robertson's AB's in 2024, and 2025 up until last weekend.

Very few raise serious questions over the forwards and halfbacks. They have brought new players [Tosi, Norris, Holland, Parker, Sititi, Ratima, Hotham] through quickly even though they had more experienced options and already had a relatively inexperienced group in place. They haven't flinched, have given them squad places, given them minutes. The forwards are the best NZ's got, and they are developing. Ryan and Robertson know what they are doing there.



...

30 Go to comments
O
Over the sideline 1 hour ago
Barrett to return, Lomax to miss Northern Tour for All Blacks

He definately speaks gibberish. I wonder how the players understand him.

7 Go to comments
N
NB 2 hours ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'

Yep Sacha is at the start a bit like Dan Carter. But it is the start of something special…

16 Go to comments
N
NB 2 hours ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'



Laurie Mains is not giving much credit to the SA scrum. He thinks that the ABs had a concentration problem rather than an ability one.

That would explain a one-off scrum but not a series where they are under the pump. Both the AB tightheads were under extreme pressure though Lomax will get back into it.



...

16 Go to comments
N
NB 2 hours ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'

He’s certainly not Nass Botha of for that matter Gerald Bosch JD! I think 10 is covered but the backline coordination is better off turnover ball than it is in phase play.

16 Go to comments
N
NB 2 hours ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'

Not sure that theory extends to front row though Rugs, with Louw atg over 140 kilos and the Tank at 130. Wessels has the attribute you note but he’s about 20 kilos lighter.

16 Go to comments
N
NB 2 hours ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'

It must have been disheartening for the AB props to come off so badly v the Boks having upsized so considerably.

France still needs ot find a THP to replace Uini Atonio so not sure even they are ready for the front rows SA will throw at them. A lot depend on Tevita Tatafu right now.



...

16 Go to comments
B
BleedRed&Black 2 hours ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

Try again.

Love is 24, not 25. He and Feinberg-Mngomezulu's were born 14 months apart, so Love is only 1 year ahead of him in the professional cycle.



...

30 Go to comments
N
NB 2 hours ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'



The days of a complete tight 5 on the bench are over. Unless of course Rassie resurrects it in the playoff rounds in RWC 2027.

I wouldn’t bet on it Rugs! I thnik he’s put it in cotton wool, but I expect we’ll be seeing more of teh 6/2 and 7/1 with some hybrid forwards/backs on the bench.



...

16 Go to comments
N
NB 2 hours ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'

The under 20s Argies did not play with a ‘no props policy’ at all and it was a welcome breath of fresh air. We’ll be seeing more of Rapetti, Wenger, Galvan, Rodriguez etc in future years…

16 Go to comments
S
Spew_81 2 hours ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

Agree you only get experienced by playing. But time on the field e.g. at 14 or 15 will make Love more comfortable when he gets a run at 10.

Robertson should look to give Love time at 10 on the end of year tour. A start might be a bit too far. Maybe start Love at 14 or 15 against Wales or Scotland; and - hopefully - if the All Blacks build a decent lead, move Love into 10 for the rest of the test.



...

30 Go to comments
O
Over the sideline 2 hours ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

That shows how pathetic it’s become under Razor. Two years of coaching and all we are hoping for is a player to get a shot in the last test of his second year.

30 Go to comments
D
DM 2 hours ago
Joe Schmidt sends clear message to run down Wallabies

The lack of depth in elite players caused Bledisloe demise. NZ can bring in elite replacements Australia not so much. Contrast McKenzie and Edmed eg. One experienced one out of his depth.Bit tough to criticises fitness given 2nd half comebacks this season. And AB didn't “brush off” Australia. Given depth NZ less impressive. And Australia beat South Africa and Argentina and were competitive every game. NZ last oneagainst SA a national shame

4 Go to comments
O
Over the sideline 2 hours ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

Sacha also got a game. Something Razor refuses to give Love or any other young 10. Actually they arnt young. Just younger than BB by 8 years.

30 Go to comments
O
Over the sideline 2 hours ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

Thay’ all true, test rugby shouldn’t be a freeby but you have to develop younger players. Iys almost like we need BB to go down injured for the whole NH tour, but apparently he’s going to be fine do no developing will get done.

After Saturday, I think its time to see JB at 15, QT and LF centres.



...

30 Go to comments
O
Over the sideline 2 hours ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

Agree, it appears injury is the only way in to the team in the 10 position. Youth was once a part of rugby that NZ did so well.

30 Go to comments
O
Over the sideline 2 hours ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

Its simply because Razor refuses to develop any 10s because he is saving the spot. Jacomb and Reihanna are now older than BB and DC were when they won world player of year awards.

All Eggs, one basket.



...

30 Go to comments
G
GodOfFriedChicken 2 hours ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

Papali’i and Sotutu have been great in NPC this year and reminding us that they could’ve been on the field this year. Papali’i would’ve been a great ruck presence in some of those slugfests vs the Pumas and Springboks and Hoskins, after a bit of a dip in his Blues form this year from last year (not helped by injuries) regained that form for Counties. Fusitu’a was being called a potential All Black at at the end of the year - he could be getting a run too, same with Xavier Numia who was one of the players to watch last year before injury.

In the backs though, they need to do a big overhaul and focus on who’s not likely to be in decline by 2027. Clarke, Carter, Fainga’anuku, Tupaea, Proctor, Jordan and Narawa need to stay. Reece needs to go as does Rieko. Jacomb, Reihana and Love all need to be given more and more game time as the games progress if we want to make sure we don’t get locked into Beaudy and DMac. Ennor is a huge risk because he’s far too injury prone. The most untapped talent in that backline that sadly was lost to injury is Tavatavanawai and he needs to be looked at more when he’s healthy. The other one is Kyren Taumoefolau, assuming he keeps his form up for the Chiefs next year.



...

30 Go to comments
G
GodOfFriedChicken 2 hours ago
'Still learning': Former AB's weigh in on limited minutes for Ruben Love

Foster should never have been elevated there in the first place. I have my issues with Razor at the moment, particularly around selections and fairly boring tactics, but the four years of Foster also brought us back a few years in development. Anyone who saw his Chiefs teams of the 2000s could’ve seen this coming - it was an exciting but inconsistent bunch that would follow up amazing tries with bonehead mistakes.

30 Go to comments