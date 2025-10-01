Incidents lors de Perpignan - Racing 92 : une lourde amende et une suspension de terrain pour l'USAP

Le verdict de la commission de discipline de la LNR est tombé ce mercredi concernant les dérapages lors de Perpignan – Racing 92 (15-28) le 20 septembre dernier, comptant pour la 3e journée de Top 14. Ce jour-là, une bagarre avait éclaté entre des joueurs des deux équipes et des jets de liquide venant du pesage et même une intrusion d’un spectateur avaient été constatés.

Pour ce qui est de la bagarre, l’USAP comme le Racing ont été condamnés à 5000 euros d’amende dont 2000 euros avec sursis. En ce qui concerne les jets de bière et autres breuvages, la note est salée pour le club catalan qui devra s’acquitter de 40 000 euros au motif de « Troubles causés dans l’enceinte sportive (introduction et/ou utilisation de tous engins ou articles pyrotechniques, de tout moyen d’amplification phonique, bagarre(s), jet(s) d’objet(s) sur ou en dehors du terrain, etc.) », auxquels s’ajoutent deux matchs de suspension d’Aimé-Giral dont un avec sursis.

50 000 euros d’amende et 2 matchs de suspension de terrain pour Perpignan

Mais ce n’est pas tout. L’USAP va devoir rallonger un peu plus l’addition à cause de son supporter entré quelques instants sur la pelouse sans s’en prendre physiquement aux joueurs. L’amende s’élève ainsi à 5000 euros supplémentaires pour « Irruption d’une ou plusieurs personnes non autorisées dans une des zones réservées à la compétition (enceinte de jeu, vestiaires ou couloirs donnant accès à ces zones) – sans incident. »

En résumé, Perpignan a été condamné à 50 000 euros d’amende tout compris, dont 2 000 euros avec sursis et deux matchs de suspension de son stade dont un avec sursis. Une mauvaise nouvelle de plus pour une institution catalane déjà accablée par un début de saison difficile et une dernière place au classement.