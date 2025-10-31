Hogg, Serin, Buros : les retours très attendus pour la 9e journée de Top 14

L’arrière international écossais Stuart Hogg, remis d’une rupture d’un tendon d’Achille, effectuera son retour après une absence de six mois avec Montpellier samedi 1er novembre 2025 face à Clermont, lors de la 9e journée de Top 14. Il n’est pas le seul joueur très attendu ce week-end.

ADVERTISEMENT

L’arrière international Romain Buros, qui « galère depuis presque un an avec les blessures », va lui aussi faire son grand retour avec Bordeaux?Bègles à Castres, quatre mois après son dernier match en finale du Top 14 contre Toulouse. Enfin, le RC Toulon pourra compter sur le retour de plusieurs cadres dont le demi de mêlée Baptiste Serin pour affronter Lyon.

Cette neuvième journée s’annonce cruciale car elle marque la fin du premier bloc de la saison – le plus long – avant deux semaines de repos. Avec seulement 5 points départageant le 12e (Lyon) et le 4e (Bordeaux-Bègles), le classement devrait encore être considérablement modifié dimanche 2 novembre au soir, juste après le coup de sifflet final du classique Toulouse vs. Stade Français à Ernest-Wallon.

Stuart Hogg, ancien arrière de l’Écosse (100 sélections, 33 ans), avait été victime d’une rupture du tendon d’Achille le 26 avril à l’occasion d’un match face à Perpignan. Il retrouvera la compétition au poste de demi d’ouverture pour suppléer l’international argentin Domingo Miotti, titulaire depuis le début de la saison mais absent contre Clermont.

Tout comme le troisième ligne international Billy Vunipola, Hogg a rejoint Montpellier à l’été 2024 après une saison blanche. En effet, il avait annoncé mettre un terme à sa carrière peu avant la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France. Hogg a été condamné en début d’année par un tribunal écossais pour des faits de violence et de harcèlement à l’égard de son ex-femme et mère de ses quatre enfants.

L’ancien arrière des Glasgow Warriors (2010?2019) et d’Exeter (2019?2023) avait disputé quinze matchs l’an passé avec le MHR, le plus souvent au poste d’ouvreur, avant de connaître sa grave blessure. Leader de l’attaque héraultaise, Hogg a convaincu le directeur du rugby Bernard Laporte et le manager Joan Cadullo de prolonger son contrat pour une durée de deux ans, jusqu’en juin 2027. Montpellier occupe la 11e place du Top 14 avant d’affronter les Clermontois (8e).

Pour sa part, Baptiste Serin était absent lors du déplacement à Toulouse à cause d’une blessure aux côtes, alors que le troisième ligne Esteban Abadie était touché à un genou et le deuxième ligne David Ribbans se remettait d’un virus contracté une semaine plus tôt.

Ces trois joueurs seront titulaires sur la pelouse du stade Mayol ce samedi (14h30), ce qui ne sera pas le cas de l’arrière Melvyn Jaminet, victime d’une entorse à un coude face au Stade Toulousain. Aucune opération n’est prévue pour le buteur varois, au contraire de son coéquipier Marius Domon, touché à une main et déjà opéré ce jeudi.

« L’opération s’est très bien passée, Marius sera indisponible entre six et huit semaines. Melvyn est indisponible pour ce week-end, pour le moment », a indiqué le manager Pierre Mignoni en conférence de presse vendredi, suggérant que l’absence du joueur de 26 ans pourrait être plus longue.

ADVERTISEMENT

Gianmarco Lucchesi, Matthias Halagahu, Gabin Villière et Antoine Frisch sont toujours absents, même si le talonneur italien a repris la course ces derniers jours. Trois autres joueurs ont rejoint l’infirmerie varoise cette semaine, dont le troisième ligne anglais Zach Mercer qui « a un petit truc au genou, ce n’est pas très grave », selon son coach.

?? ????? ?? ???????? 🐺 Rendez-vous ce samedi à 1️⃣4⃣H3️⃣0️⃣ au Stade Mayol pour la réception de @LeLOURugby 💥 Tous à Mayol 🎟👉 https://t.co/JVx3eAoEK8#ParceQueToulon pic.twitter.com/DA30uQB37w — RCT – Rugby Club Toulonnais (@RCTofficiel) October 28, 2025

Jérémy Sinzelle (tendon d’Achille) et Rayan Rebbadj (ischio-jambiers) ne seront pas non plus disponibles pour affronter le LOU, alors que les internationaux Ben White (Écosse), Setariki Tuicuvu (Fidji), Paolo Garbisi et Juan Ignacio Brex (Italie) ont regagné la Rade en fin de semaine après avoir été en sélection et sont titulaires avec le RCT (9e, 19 pts avec un match en retard) pour recevoir le LOU (12e, 18 pts).

ADVERTISEMENT

Enfin, Romain Buros a fini de ronger son frein et est désormais apte à jouer. « Je ne sais pas si le sort s’acharne. Effectivement, ça a été un petit peu long. Il y a un petit peu d’impatience car cela fait maintenant, si je ne dis pas de bêtises, quatre mois que je n’ai pas joué au rugby », a déclaré Buros vendredi 31 octobre en conférence de presse. « J’espère qu’on arrive au bout. »

L’arrière girondin de 28 ans a vécu une « annus horribilis » depuis sa première et unique sélection le 16 novembre 2024 contre les All Blacks. Ce soir-là, il avait inscrit le premier essai tricolore et participé activement (80 minutes jouées) à la victoire de prestige arrachée par les Bleus (30?29), mais n’avait pu enchaîner en raison d’une béquille le laissant sur le flanc près de deux mois.

De retour à la compétition en janvier, Buros se tord la cheville à Exeter en match de poule de Champions Cup et manque le Tournoi des Six Nations suivant. Titulaire en finale de Champions Cup en mai contre Northampton (28?20), il doit quitter ses partenaires au bout de 20 minutes suite à une blessure aux ischios, ce qui ne l’empêchera pas de participer aux phases finales de Top 14 (demie et finale).

Puis cet été, après avoir suivi normalement la préparation raccourcie d’avant-saison de l’UBB, il se blesse lors de l’échauffement du premier match amical contre Angoulême au mollet, « où je ne m’étais jamais blessé avant, je ne savais pas ce que j’avais ».

« C’est une blessure un petit peu chiante à soigner sur laquelle il y a pas mal de récidives », explique-t-il. « Ça a récidivé, pas de chance sur le coup. Ça ne m’était quasiment jamais arrivé, ça a été un petit peu compliqué à accepter. Peut-être que moi, j’ai poussé pour revenir un peu plus vite. J’ai pris mon mal en patience. »

Durant son absence, la frustration et la tristesse « de ne pas avoir cette pierre à apporter, quelle qu’elle soit, car on adore ça, on adore la compétition, on adore l’adrénaline », l’ont accompagné. De ces expériences, le joueur originaire d’Aire?sur?l’Adour estime que « ça forge et j’attends des jours meilleurs, ils seront d’autant plus beaux ».