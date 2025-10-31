Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
23 - 8
FT
10 - 12
FT
68 - 10
FT
33 - 16
FT
53 - 22
FT
19 - 0
FT
50 - 21
FT
22 - 13
FT
41 - 10
FT
17 - 25
FT
39 - 14
FT
38 - 18
FT
26 - 19
FT
17 - 32
FT
Demain
9h10
TOP 14

Hogg, Serin, Buros : les retours très attendus pour la 9e journée de Top 14

Romain Buros lors du match de Top 14 entre Bordeaux-Bègles et La Rochelle au stade Chaban-Delmas, à Bordeaux, le 26 avril 2025. (Photo : Romain Perrocheau / AFP)

L’arrière international écossais Stuart Hogg, remis d’une rupture d’un tendon d’Achille, effectuera son retour après une absence de six mois avec Montpellier samedi 1er novembre 2025 face à Clermont, lors de la 9e journée de Top 14. Il n’est pas le seul joueur très attendu ce week-end.

ADVERTISEMENT

L’arrière international Romain Buros, qui « galère depuis presque un an avec les blessures », va lui aussi faire son grand retour avec Bordeaux?Bègles à Castres, quatre mois après son dernier match en finale du Top 14 contre Toulouse. Enfin, le RC Toulon pourra compter sur le retour de plusieurs cadres dont le demi de mêlée Baptiste Serin pour affronter Lyon.

Cette neuvième journée s’annonce cruciale car elle marque la fin du premier bloc de la saison – le plus long – avant deux semaines de repos. Avec seulement 5 points départageant le 12e (Lyon) et le 4e (Bordeaux-Bègles), le classement devrait encore être considérablement modifié dimanche 2 novembre au soir, juste après le coup de sifflet final du classique Toulouse vs. Stade Français à Ernest-Wallon.

Related

Entre doublons et hécatombes, une 9e journée de Top 14 à effectif réduit

Top 14 chamboulé entre doublons et infirmeries avant la 9e journée décisive du championnat.

Read Now

Stuart Hogg, ancien arrière de l’Écosse (100 sélections, 33 ans), avait été victime d’une rupture du tendon d’Achille le 26 avril à l’occasion d’un match face à Perpignan. Il retrouvera la compétition au poste de demi d’ouverture pour suppléer l’international argentin Domingo Miotti, titulaire depuis le début de la saison mais absent contre Clermont.

Tout comme le troisième ligne international Billy Vunipola, Hogg a rejoint Montpellier à l’été 2024 après une saison blanche. En effet, il avait annoncé mettre un terme à sa carrière peu avant la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France. Hogg a été condamné en début d’année par un tribunal écossais pour des faits de violence et de harcèlement à l’égard de son ex-femme et mère de ses quatre enfants.

L’ancien arrière des Glasgow Warriors (2010?2019) et d’Exeter (2019?2023) avait disputé quinze matchs l’an passé avec le MHR, le plus souvent au poste d’ouvreur, avant de connaître sa grave blessure. Leader de l’attaque héraultaise, Hogg a convaincu le directeur du rugby Bernard Laporte et le manager Joan Cadullo de prolonger son contrat pour une durée de deux ans, jusqu’en juin 2027. Montpellier occupe la 11e place du Top 14 avant d’affronter les Clermontois (8e).

Related

Stuart Hogg raconte le rôle central que Montpellier a joué dans sa rédemption

Stuart Hogg raconte sa renaissance après une année noire et son retour au rugby grâce au MHR.

Read Now

Pour sa part, Baptiste Serin était absent lors du déplacement à Toulouse à cause d’une blessure aux côtes, alors que le troisième ligne Esteban Abadie était touché à un genou et le deuxième ligne David Ribbans se remettait d’un virus contracté une semaine plus tôt.

Ces trois joueurs seront titulaires sur la pelouse du stade Mayol ce samedi (14h30), ce qui ne sera pas le cas de l’arrière Melvyn Jaminet, victime d’une entorse à un coude face au Stade Toulousain. Aucune opération n’est prévue pour le buteur varois, au contraire de son coéquipier Marius Domon, touché à une main et déjà opéré ce jeudi.

« L’opération s’est très bien passée, Marius sera indisponible entre six et huit semaines. Melvyn est indisponible pour ce week-end, pour le moment », a indiqué le manager Pierre Mignoni en conférence de presse vendredi, suggérant que l’absence du joueur de 26 ans pourrait être plus longue.

ADVERTISEMENT

Gianmarco Lucchesi, Matthias Halagahu, Gabin Villière et Antoine Frisch sont toujours absents, même si le talonneur italien a repris la course ces derniers jours. Trois autres joueurs ont rejoint l’infirmerie varoise cette semaine, dont le troisième ligne anglais Zach Mercer qui « a un petit truc au genou, ce n’est pas très grave », selon son coach.

Jérémy Sinzelle (tendon d’Achille) et Rayan Rebbadj (ischio-jambiers) ne seront pas non plus disponibles pour affronter le LOU, alors que les internationaux Ben White (Écosse), Setariki Tuicuvu (Fidji), Paolo Garbisi et Juan Ignacio Brex (Italie) ont regagné la Rade en fin de semaine après avoir été en sélection et sont titulaires avec le RCT (9e, 19 pts avec un match en retard) pour recevoir le LOU (12e, 18 pts).

ADVERTISEMENT

Enfin, Romain Buros a fini de ronger son frein et est désormais apte à jouer. « Je ne sais pas si le sort s’acharne. Effectivement, ça a été un petit peu long. Il y a un petit peu d’impatience car cela fait maintenant, si je ne dis pas de bêtises, quatre mois que je n’ai pas joué au rugby », a déclaré Buros vendredi 31 octobre en conférence de presse. « J’espère qu’on arrive au bout. »

L’arrière girondin de 28 ans a vécu une « annus horribilis » depuis sa première et unique sélection le 16 novembre 2024 contre les All Blacks. Ce soir-là, il avait inscrit le premier essai tricolore et participé activement (80 minutes jouées) à la victoire de prestige arrachée par les Bleus (30?29), mais n’avait pu enchaîner en raison d’une béquille le laissant sur le flanc près de deux mois.

De retour à la compétition en janvier, Buros se tord la cheville à Exeter en match de poule de Champions Cup et manque le Tournoi des Six Nations suivant. Titulaire en finale de Champions Cup en mai contre Northampton (28?20), il doit quitter ses partenaires au bout de 20 minutes suite à une blessure aux ischios, ce qui ne l’empêchera pas de participer aux phases finales de Top 14 (demie et finale).

Puis cet été, après avoir suivi normalement la préparation raccourcie d’avant-saison de l’UBB, il se blesse lors de l’échauffement du premier match amical contre Angoulême au mollet, « où je ne m’étais jamais blessé avant, je ne savais pas ce que j’avais ».

« C’est une blessure un petit peu chiante à soigner sur laquelle il y a pas mal de récidives », explique-t-il. « Ça a récidivé, pas de chance sur le coup. Ça ne m’était quasiment jamais arrivé, ça a été un petit peu compliqué à accepter. Peut-être que moi, j’ai poussé pour revenir un peu plus vite. J’ai pris mon mal en patience. »

Durant son absence, la frustration et la tristesse « de ne pas avoir cette pierre à apporter, quelle qu’elle soit, car on adore ça, on adore la compétition, on adore l’adrénaline », l’ont accompagné. De ces expériences, le joueur originaire d’Aire?sur?l’Adour estime que « ça forge et j’attends des jours meilleurs, ils seront d’autant plus beaux ».

Recommended

Les compos de la 9e journée de Top 14 en un coup d'œil

BREAKING

Antoine Dupont prêt à signer un nouveau gros contrat avec Toulouse ? « Ce ne serait pas étonnant »

ANALYSIS

Laurent Labit pressenti à Perpignan mais pas de décision avant dimanche ou lundi

BREAKING

Une nouvelle liste de 42 : Ollivon et Lamothe rappelés, Chabouni et Neti intégrés

BREAKING

Nos experts ont classé les meilleurs joueurs de rugby de l’histoire. Retrouvez notre Top 100 et dites-nous ce que vous en pensez !




ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

L'Australie crucifiée en Italie... par les siens

2

La Belgique bat la Namibie au tournoi final de qualification pour la RWC 2027

3

Résultat et stats du choc France vs. Afrique du Sud (08/11/2025)

4

France vs. Afrique du Sud : le match des champions entre Nord et Sud

5

Toulon vs. La Rochelle : le match qui pourrait bousculer le classement avant la trêve

6

Les scénarios qui pourraient affecter le classement mondial ce week-end

7

DIRECT - Résultats et stats de la 10e journée de Pro D2

8

Chiefs : le retour aux sources de Jono Gibbes

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Why history tells us Japan could be a fork in the road for an Ireland team in transition

Joe Schmidt's time as Ireland coach effectively ended against Japan while Andy Farrell's tenure got lift-off. The fixture matters.

7
LONG READ

How Siya Kolisi has emerged from the shadows to become South Africa's GOAT

A national icon, the Springboks captain deserves all the plaudits coming to him after a stellar career in the spotlight

6
LONG READ

Johnnie Beattie: How Scotland can beat the All Blacks - without their most important player

As Scotland search for a first victory over New Zealand, the former back-row breaks down the strategy required for a long-awaited win.

10

Comments on RugbyPass

N
Ninjin 17 minutes ago
'It was our World Cup and Springboks came and stole it off us': Lucu

You see now?

138 Go to comments
G
GodOfFriedChicken 21 minutes ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

It's not even about stats. Sure, 2023 Barrett was a standout defensive mongrel who you wanted on the side apart from the penalties. He has regressed noticeably since getting the captain's armband. Maybe if he wasn't pressured with being captain he'd get back to that standout form but he hasn't.

13 Go to comments
J
JW 22 minutes ago
Scotland heartbreak as DMac saves day for shaky All Blacks

Let the team run roughshod over him last week, maybe better this week?

14 Go to comments
J
JW 28 minutes ago
Scotland heartbreak as DMac saves day for shaky All Blacks

Did they have something behind the ball in the first game?

14 Go to comments
J
JM 33 minutes ago
Springboks player ratings vs France | Quilter Nations Series 2025

Yup I agree. I mean none of the players deserve a score below 7 after they beat the strongest NH team in their back yard and, like you mentioned, with 14 men. Shocking ratings!

7 Go to comments
B
Benji7 39 minutes ago
Springboks player ratings vs France | Quilter Nations Series 2025

These are incredibly low scores for a team that just beat France in Paris, by 15 points, playing with 14 men for 45 minutes.

Maybe the writer is French 🤷‍♂️



...

7 Go to comments
L
Loosehead 39 minutes ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

All razor says is we cud off done better for the last 25 tests.there is no consistency in this team.period.all ova the place like the coaching staff.bring bak Leon.🤣

13 Go to comments
L
Loosehead 51 minutes ago
All Blacks player ratings vs Scotland | Quilter Nations Series 2025

Backline still iffy.cam has alrite game.beaudy,nah mov on.off the bench.stop waiting for richie.get a yung fella in there.midfield,mmm wrk in progress I suppose.jordy to wing for Carter.the two big young locks look gd.big engines,not flashy but tough in close quarters too.still not convinced on razor,or assistant coaches.something missing.same excuses every test and there bn 25 so far.

19 Go to comments
P
PR 1 hour ago
Scotland heartbreak as DMac saves day for shaky All Blacks

Nic Berry is great, however Rassie effectively destroyed his career with his mind bending video rant.

14 Go to comments
C
Cantab 1 hour ago
App comment - https://www.rugbypass.com/news/england-receive-double-injury-boost-ahead-of-best-in-the-world-all-blacks/

NZ the best in the world ??? Hardly, given their inability to keep 15 players on the field and surrendering a 17 point lead to an average Scottish team they should have put away by 30 +. Unless they show a radical improvement will present England with a glorious chance to cause an “ upset “.

1 Go to comments
A
A S 1 hour ago
Underperforming Wallabies suffer rankings blow after defeat to Italy

Fast-track what? There’s two games left this year. No one is calling for a new coach to come in for two games. What slop.

2 Go to comments
A
A S 1 hour ago
Schmidt calls on Wallabies to ‘demonstrate some character’

Australia just lack the talent and depth to execute Schmidt's brand of footy. As soon as certain players are injured or unavailable, the team turns to custard.

1 Go to comments
B
BleedRed&Black 1 hour ago
Springboks player ratings vs France | Quilter Nations Series 2025

Okay, so what am I missing here? South Africa beat France, in Paris, which has a recent record there second only to the rather surreal record the AB's have at Eden Park, by 15 points despite being down a man for a net of thirty minutes in the 2nd half. They play a game perfect in tactics and morale when under extreme duress, where they look better, both solider and more threatening, than when they had fifteen men. And their ratings average under 7?

More specifically, and without wanting to sound repetitive, South Africa win by 19 points to 3 in the 2nd half when down by a man for thirty of the forty minutes of that half against a team that has a genuinely great record on that ground. That's impossible. But they did it. Which is really annoying.



...

7 Go to comments
A
A S 1 hour ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

Its funny how many people refuse to look at the stats and espouse utter nonsense about Barrett's contributions.

13 Go to comments
A
A S 1 hour ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

What a silly take. You can’t use your bench if your players keep getting carded. Reduces options drastically. Scrums lacked punch with 7 forwards, attacking options were limited with one less back. Opened up defensive holes too, which Scotland happily exploited.

13 Go to comments
c
ck 1 hour ago
All Blacks player ratings vs Scotland | Quilter Nations Series 2025

Beauden = 5

Jordan = 5



...

19 Go to comments
M
Mark 1 hour ago
France player ratings vs South Africa | Quilter Nations Series 2025

Red card game strategy played to perfection Boks. France we had you in the W cup quarters we had you yesterday. No complaining. Time to suck the foie gras through a straw. Cabernet grape blend is better in SA. Best game of rugby ever. One analyst is a whisky drinker or from London. Oz 2027 try take it away from us. Try harder

9 Go to comments
G
GodOfFriedChicken 1 hour ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

He probably wouldn't have said a word to the refs about the Scottish line breaking early and offside, and that's what helped get the ABs some penalties later on. Ardie came back from the card motivated with some big tackles, Scott is as invisible as the rest of the team in so many of those 2nd half collapses. He hasn't made a proper standout defensive play in the black jersey since becoming captain

13 Go to comments
P
P O 1 hour ago
Wallabies player ratings vs Italy | Quilter Nations Series 2025

Wilson got chopped 3 times, never made it over the advantage line, gave away 3 penalties and can’t make dominate tackles. He really isn’t in our best back row.

1 Go to comments
G
GodOfFriedChicken 1 hour ago
'Wasn't perfect': Scott Robertson pleased with victory against Scotland

What so he could add a 4th card? Lord and Holland were all over the park and Darry showed up immediately after getting on.

13 Go to comments
Close

We've updated our Privacy Statement so you have more clarity and details regarding how and why we process your personal data.

We've also updated our Terms of Use. By continuing to use this website, you are accepting the updated Statement and Terms.