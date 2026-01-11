Édition du Nord
Investec Champions Cup

Henry Pollock a chambré, Northampton a pris un 33-0 en suivant et a sombré à Bordeaux

Henry Pollock a subi une correction avec Northampton à Bordeaux. (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP via Getty Images).

Un feu d’artifice ! Le choc de la poule 4 de Champions Cup, qui opposait dimanche l’Union Bordeaux-Bègles à Northampton a tourné court (50-28). Le remake de la dernière finale a été dominé de la tête et des épaules par le champion d’Europe, qui n’a fait qu’une bouchée de Saints débordés par la vitesse et le talent des Girondins.



Au cœur de ce naufrage, celui d’un homme en particulier. Le facétieux Henry Pollock retrouvait l’équipe avec qui il avait eu quelques déboires en fin de saison dernière. Venu en Gironde avec l’intention de se venger et l’assurance de ne changer en rien son attitude controversée sur le terrain, l’international anglais est reparti de Chaban-Delmas avec les valises chargées et la tête basse.

Le sort a voulu qu’il marque le deuxième essai de ce match (10e), répondant à l’ouverture du score du Fidjien Salesi Rayesi (7e), resplendissant auteur d’un triplé dimanche. Trouvé en bord de touche, Pollock a eu la vista d’effectuer un petit par-dessus à la manière d’un ailier, puis de s’imposer au gain du ballon devant Damian Penaud avant de foncer marquer après un plongeon façon saumon des rivières.

En se relevant, le jeune troisième ligne à la chevelure platine a célébré à sa manière, mettant ses deux doigts sur son artère carotide pour mimer une prise de pouls, puis a mis son index devant sa bouche pour demander au public de Chaban-Delmas de faire silence. Une provocation châtiée sur le terrain dans les règles de l’art par les joueurs bordelais, qui se sont chargés de lui rappeler les vertus de l’humilité tandis que ce dernier a impulsé malgré lui le déclin des siens en commettant un en-avant sur le renvoi.

Doublé pour Pollock

Plus forte dans tous les domaines ou presque, sublimée par le génie de Salesi Rayasi, l’omniprésence de Cameron Woki, lui aussi auteur d’un triplé (36e, 46e, 50e), de l’animation brillante de Matthieu Jalibert, l’UBB a foudroyé son adversaire. Northampton a mis 38 minutes pour scorer de nouveau après l’essai de Pollock et a encaissé 5 essais (sur les 8 inscrits au total par l’UBB) et 33 points dans cet intervalle.



Une domination jubilatoire pour les Bordelais après la provocation de la première mi-temps. Même le très flegmatique Louis Bielle-Biarrey s’est pris au jeu, venant crier ostensiblement sa joie à Pollock après lui avoir fait exploser le ballon des mains sur un plaquage, tandis que son ami Nicolas Depoortère se chargeait de lui frotter ses cheveux blonds (58e).

Aussi clivant que talentueux, le numéro 8 des Saints s’est offert un doublé dans les dix dernières minutes, à la réception d’une passe au pied rasante (72e). Mais l’ampleur du score a fait qu’il n’a pas eu, cette fois, l’audace de chambrer une deuxième fois. Et c’était peut-être mieux comme ça. Sans lui, Northampton n’aurait pas pu aller chercher un point de bonus offensif qui comptera sûrement au moment de faire le bilan de cette phase de poules. Son apport le plus positif dans ce drôle de match.

Une première titularisation victorieuse mais contrastée avec Toulon pour Tomas Albornoz

Titulaire pour la première fois avec le RCT, Tomas Albornoz a participé à la victoire des siens contre le Munster en Champions Cup (25-24), avec des hauts et des bas.



