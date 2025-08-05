George Bridge (ex-Montpellier) rejoint la Western Force pour deux saisons

Considéré comme l’homme à tout faire du MHR, George Bridge aura-t-il le même rendement à Perth ? L’ailier néo-zélandais (30 ans, 19 sélections) vient de signer un contrat de deux ans avec la Western Force, la franchise de Super rugby Pacific.

Après trois saisons à Montpellier (48 matches entre 2022 et 2025), Bridge va retrouver le Super Rugby, compétition dans laquelle il avait déjà joué du temps où il était avec les Crusaders (82 matchs et 37 essais) entre 2016 et 2021) dont il avait contribué à remporter trois titres.

Son absence avait été remarquée ces dernières années dans l’hémisphère Sud où on se souvient encore très bien qu’il avait eu un sérieux impact avec les All Blacks lors de la Coupe du Monde de Rugby 2019 où il avait inscrit 12 essais, soit un de plus qu’à Montpellier où il a été titulaire 85% du temps.

HUGE NEWS OUT WEST 🥵 19 cap All Black George Bridge to join the @westernforce for two seasons 💪#SuperRugbyPacific pic.twitter.com/iocKHknwbs — Super Rugby Pacific (@SuperRugby) August 5, 2025

Sa signature est donc un gros coup pour la Western Force qui a terminé la saison 2025 à la 9e place après 9 défaites sur 14 matchs. C’est aussi un choix stratégique après avoir laissé filer son ailier Harry Potter pour les Waratahs.

« J’ai hâte de m’installer en Australie-Occidentale et de rejoindre la Western Force », a déclaré George Bridge dans un communiqué de la franchise. « C’est un club qui avance dans la bonne direction, et je suis motivé par ce nouveau défi. J’ai envie de contribuer à son succès. J’ai toujours bien aimé chaque fois que je suis allé à Perth, et avec les liens que j’ai ici, que ce soit dans le staff ou parmi les joueurs, ça m’a paru naturel. »

« Je sais que plusieurs franchises néo-zélandaises ont tenté de le faire revenir, mais c’est la Force qu’il a choisie. »

« C’est un joueur exceptionnel, un vrai talent. Il va clairement apporter quelque chose au groupe qu’on a déjà en place », a confié Simon Cron, le coach de la Western Force depuis deux saisons. « Il a un énorme pied gauche, il peut couvrir plusieurs postes.

« On sait qu’en cas de blessure, avoir de la profondeur est essentiel pour aller loin en Super Rugby. Il a encore beaucoup à donner. Il jouait à Montpellier, dans un championnat très relevé. Je sais que plusieurs franchises néo-zélandaises ont tenté de le faire revenir, mais c’est la Force qu’il a choisie. »

« Lui et sa famille avaient envie de s’installer ici, à Perth. C’est exactement ce qu’on recherche. Il va beaucoup apporter à notre environnement. »

