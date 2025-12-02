France - Afrique du Sud 2023 : le documentaire qui rouvre la plaie

Un nouveau documentaire évènement de RugbyPass TV revient sur ce qui est sans doute la victoire la plus discutée de l’ère Springboks. Un succès arraché dans la douleur, marqué par des faits de jeu qui, encore aujourd’hui, font parler. Et surtout, une fin tragique pour la France.

Ce nouvel épisode de la série Tests of Time replonge dans le quart de finale de la Coupe du Monde de Rugby 2023 à Saint-Denis, celui où le pays hôte a été sorti de « son » tournoi par l’Afrique du Sud. Le premier épisode avait disséqué la cruelle élimination de l’Irlande face à la Nouvelle-Zélande ; ce deuxième volet s’attache à une blessure encore plus profonde côté français. Le commentateur Rupert Cox évoque ce sentiment presque irréel : « On assistait à quelque chose d’irréel. On ne savait tout simplement pas de quel côté ça allait basculer. »

L’ancien troisième ligne irlandais Bernard Jackman résume l’ambiance en quelques mots forts : « L’atmosphère était meilleure que tout ce que j’ai connu dans le sport live. Plus forte, plus intense. »

À domicile, en pleine confiance et portés par tout un pays, les Bleus de Fabien Galthié étaient annoncés parmi les grands favoris pour aller au bout de leur Coupe du Monde de Rugby en 2023. Pourtant, la France s’incline 29-28 face à une équipe sud-africaine restée froide et maîtresse de ses nerfs dans les moments clés.

Le documentaire s’appuie sur les voix de commentateurs, d’analystes et d’anciens internationaux pour décortiquer cette soirée où le XV de Rassie Erasmus est venu à Saint-Denis refermer la porte au nez des hôtes. Le film s’attarde sur les temps forts : le retour d’Antoine Dupont après son opération, l’essai français refusé qui enflamme le Stade de France, les pénalités que la France réclamait, la pression incessante des Springboks, la transformation contrée de Thomas Ramos, puis ces dernières séquences où, à un point seulement, la France est repoussée à plusieurs reprises.

Charles Ollivon (à droite) à l'issue du quart de finale de la Coupe du Monde 2023 perdue face à l'Afrique du Sud (28-29).

L’après-match occupe aussi une place centrale : un public sonné, des joueurs français abattus, et cette prise de conscience brutale que les Bleus ne verraient pas les demi-finales. Cox insiste sur la charge émotionnelle du moment : « On ressent une énorme empathie pour les Français. Les joueurs, les supporters, les entraîneurs, le public. C’était leur moment et les Springboks le leur ont pris. »

Le journaliste de RugbyPass Daniel Gallan choisit, lui, de mettre l’accent sur ce qu’a accompli l’Afrique du Sud. Il décrit d’abord le choc ressenti dans le stade : « On sent partout ce découragement, cet abattement. La France était mon équipe favorite pour gagner la Coupe du monde depuis le début. Pour que l’Afrique du Sud les batte, il a fallu un courage immense, une précision immense, un peu de chance bien sûr, et quelques moments décisifs. Quand on sort victorieux de ce genre d’épreuve, c’est un sentiment incroyable. »

Puis il conclut sur ce que représente ce match pour les joueurs sud-africains : « Être joueur des Springboks, battre la France en quart de finale de Coupe du monde, d’un seul point, ja, c’est vraiment quelque chose de très spécial. »

Tests of Time II : France – Afrique du Sud sera disponible à partir du jeudi 4 décembre sur RugbyPass TV.

