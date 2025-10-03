Leicester Fainga’anuku ? « Il paraît beaucoup plus costaud depuis son retour de France »

Leicester Fainga’anuku va retrouver les All Blacks ce week-end à Perth, où la Nouvelle-Zélande défie l’Australie pour leur dernier match du Rugby Championship. Cela fait presque deux ans jour pour jour que l’ailier a joué avec le maillot noir ; la dernière fois c’était le 14 octobre 2023 pour le quart de finale contre l’Irlande lors de la Coupe du Monde de Rugby en France.

Durant cette campagne, Fainga’anuku avait disputé quatre rencontres et inscrit cinq essais dont un triplé (sur 11 essais) contre l’Uruguay (victoire 73-0). Ce n’est qu’après qu’il était parti au RC Toulon où il est resté deux saisons et pour qui il a disputé 40 matchs.

Libéré de la rade à la fin de la saison dernière, ses récentes performances en NPC ont suffi à rappeler sa forme dévastatrice. Reste à voir si cette puissance et cette explosivité sauront se traduire au niveau international. Jeudi 2 octobre, l’annonce de sa titularisation à l’aile gauche a immédiatement relancé le débat.

Pour Fainga’anuku lui-même, cette convocation est venue avec une pointe de surprise : « C’était un peu un choc », a-t-il reconnu. Scott Robertson, le sélectionneur, a justifié son choix en mettant en avant le profil singulier de son joueur. Après un mois d’entraînement intensif, il voit en Fainga’anuku une arme physique différente parmi ses trois-quarts.

« Il sort d’une saison correcte à l’étranger… »

Le malheur de Caleb Clarke, victime d’une rechute à la cheville, a ouvert la porte. Mais Jason Ryan, adjoint et ancien entraîneur aux Crusaders, a insisté sur la qualité du travail accompli par l’ailier de 25 ans : « Il s’est entraîné incroyablement bien. Il est arrivé préparé, il a fait ses devoirs. Il sort d’une saison correcte à l’étranger, mais son travail avec et sans le ballon a été assez fluide, et nous savons qu’il représente une vraie menace avec le ballon. On a donc vraiment hâte de le voir à l’œuvre. »

Pour Mils Muliaina, 102 sélections avec les All Blacks, ce retour va être scruté. « C’est intéressant d’entendre ce que Ryan dit sur son adaptation à l’environnement et à leur manière de jouer. C’est une menace. Donc si les All Blacks trouvent du rythme, comme la semaine dernière, il saura conclure, tout comme Caleb Clarke. Mais là où il peut être redoutable, c’est sur les ailes. Il peut vraiment profiter de la fatigue de certains défenseurs sur les extérieurs et faire du pick-and-go. On sait ce qu’il est capable de faire, mais j’ai hâte de le voir car il paraît beaucoup plus costaud depuis son retour de France. Il a pris pas mal de muscle. On verra comment il s’en sort dans un test-match. »

Un ailier qui joue troisième-ligne

Leicester Fainga’anuku a fait parler de lui le mois dernier en révélant qu’il évoluait avec Toulon à un poids digne d’un troisième ligne, 114 kg, au point même de finir certains matchs dans ce rôle. Une transformation physique qui n’a pas échappé aux anciens, ni aux observateurs.

Angus Ta’avao, ex-pilier des All Blacks, l’a récemment croisé et a raconté la scène. « En rentrant de Blenheim, on l’a vu à l’aéroport. Il expliquait qu’il avait dû prendre du poids en France, parce que là-bas l’exigence physique et les duels sont énormes. J’ai hâte de voir ce que ça peut donner. »

Pour Ta’avao, le retour en NPC a suffi à confirmer ce changement. « Il est revenu, et franchement, on aurait dit qu’il jouait contre des lycéens. Il est explosif, il est puissant, et face à une équipe qui mise sur ses gros gabarits, je pense qu’on a besoin de lui. »