TOP 14

En plus de Monribot, des coachs «premium» sur le terrain d'entraînement de Bayonne cette semaine

Une tribune pleine du stade Jean-Dauger lors d'un match entre Bayonne et Lyon. (Photo by Gaizka IROZ / AFP via Getty Images).

Quand Philippe Tayeb, courroucé après la débâcle de son Aviron bayonnais à Montpellier (62-22), laissait poindre du changement au sein de son organigramme sportif, il ne pensait absolument pas à amener Fabien Galthié sur les bords de la Nive. Mais le hasard du calendrier offre parfois des moments insolites.

Comme il le fait régulièrement tout au long de la saison, le staff des Bleus a repris son tour de France des clubs de Top 14 cette semaine. Avec pour étape Bayonne, comme le montre une vidéo postée sur les réseaux sociaux par Rugbyrama.

Un déplacement qui se fait dans un contexte forcément très particulier, avec la toute fraîche arrivée de l’ancien troisième ligne du club Jean Monribot (touche), imposée par la direction au manager Grégory Patat.

Une tempête qui ne concerne toutefois pas Galthié et ses adjoints ainsi que Raphaël Ibañez, tous venus voir à l’œuvre les candidats bayonnais au groupe France pour préparer le Tournoi des Six Nations qui démarre dans un mois. Et ils sont quelques-uns à postuler, à l’image des piliers Andy Bordelai et Emerick Setiano, du troisième ligne Alexandre Fischer, de l’ouvreur Joris Segonds ou encore des arrières Cheikh Tiberghien et Tom Spring.

Ils ont aussi pu profiter de l’occasion pour prendre des nouvelles des blessés Tevita Tatafu (en phase de reprise) et Esteban Capilla (pied).

Fabien Galthié devrait dévoiler sa liste pour préparer le premier match du Tournoi contre l’Irlande autour de la 15e journée de Top 14, les 24 et 25 janvier prochains.

Paradoxe à Bayonne : un renfort dans le staff... qui fragilise Grégory Patat

À Bayonne, l’arrivée de Jean Monribot dans le staff ravive les tensions entre la direction et le coach Grégory Patat.

