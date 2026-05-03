Challenge Cup : dix ans après, Montpellier plus déterminé que jamais face aux Dragons

Dix ans après, la même demi-finale : Montpellier vs. Newport. Si cette fois le MHR n’est plus entraîné par le Sud-Africain Jake White, mais plutôt un gars du cru, Joan Caudullo, la détermination est la même.
Rencontre
Challenge Cup
Montpellier
18 - 12
Temps complet
Dragons RFC
Toutes les stats et les données
Montpellier, en position de force en Top 14 comme en Europe, veut accéder à la finale de la Challenge Cup aux dépens des Gallois de Newport, qu’ils reçoivent ce dimanche 3 mai pour acter le début d’une nouvelle ère, quatre ans après leur titre de champion de France en 2022.
Les sommets, 4 ans après un premier Brennus
Troisième du Top 14, tête de série et toujours invaincu en Challenge Cup avec six victoires, le MHR retrouve l’air des sommets, quatre ans après ce premier bouclier de Brennus de son histoire. Mais il lui reste désormais à parachever ce beau parcours et à atteindre ses objectifs.
Avec en premier lieu une nouvelle finale européenne, le 22 mai, à Bilbao (Espagne), contre la province irlandaise de l’Ulster, victorieuse 29-12 samedi 2 mai des Anglais d’Exeter. « On veut se mettre en tête de pouvoir gagner tous les matchs qui nous restent. On veut faire en sorte de remplir les objectifs du début de saison : bien figurer en Challenge Cup et être dans le top 6 en Top 14. Pour l’instant, on est bien partis », explique le jeune manager Joan Caudullo.
Vers une troisième finale en Challenge Cup
Une semaine après un succès de prestige sur la pelouse de Bordeaux-Bègles, champion d’Europe en titre, Montpellier aura l’occasion dimanche de renouer le fil de sa jeune histoire et de vivre une troisième finale en Challenge Cup, après les sacres de 2016 et 2021. Le 23 avril 2016 face aux Dragons, les Montpelliérains, emmenés par le capitaine Fulgence Ouedraogo, l’avaient emporté 22-12.
Cette année, avec trois défaites seulement lors des 19 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une invincibilité à domicile qui dure depuis début novembre, et une conquête et une défense redoutables, les partenaires du 3e ligne international Lenni Nouchi abordent ce rendez-vous dans une dynamique et avec une confiance rares.
La mise en garde
Alerté par le nul (22-22) chez la lanterne rouge Montauban, où tout le monde s’est imposé, excepté Perpignan, et par une récente victoire non bonifiée contre l’Usap (13e), Caudullo a tout de même mis en garde son effectif avant de défier des Gallois a priori moins armés.
« On a encore du mal à jouer contre des équipes plus faibles que nous. On aime bien jouer contre les plus grosses équipes. On est prévenus, avec la partie qu’ils ont faite au Stade Français par exemple (NDLR : en huitième de finale). Si on ne met pas l’intensité nécessaire et qu’on est à 80-90%, je pense qu’on passera à la trappe », a prévenu le manager héraultais.
« Pour eux, c’est le match de l’année »
Classé à la 14e place en United Rugby Championship (URC), le championnat réunissant les provinces irlandaises, galloises et écossaises et des clubs italiens et sud-africains, Newport et son palmarès vierge mise tout sur cette demi-finale, un niveau qu’il n’a plus atteint depuis 2016 et la défaite à Montpellier.
« Pour eux, c’est le match de l’année », résume Caudullo. Pour faire face au double défi du sprint en Challenge Cup et en Top 14, le manager du MHR effectuera un large turn-over.
