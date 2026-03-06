Deux championnes du monde bloquées à Dubaï

Les offensives menées par l’Iran contre ses voisins du Golfe persique paralysent les vols dans cette région du monde. Comme d’autres ressortissants étrangers venus dans le coin pour le travail ou les vacances, deux championnes du mondes anglaises, titulaires lors de la finale du Mondial remportée le 27 septembre 2025 par les Red Roses contre le Canada (33-13), sont dans la tourmante. Il s’agit de l’arrière Ellie Kildunne et la troisième ligne Sadia Kabeya.

Les deux jeunes femmes, qui ont profité d’une coupure de deux semaines de la Women Premiership pour partir se ressourcer à Dubaï, ont vu leur vol retour vers l’Angleterre annulé et sont toujours coincées dans l’Émirat en attendant une opportunité de rentrer au pays. Un stress qui impacte aussi leur vie professionnelle puisqu’elle ne pourront pas prendre part à la 13e journée du championnat élite du rugby féminin anglais ce week-end.

« Elles reviendront en Angleterre dès que cela sera possible »

Les Harlequins, club de Kildunne, considérée comme la meilleure arrière du monde, reçoivent samedi les Saracens, leaders du championnat. Celui de Kabeya, Loughborough, se déplace de son côté le même jour à Sale.

Dans un communiqué commun relayé par la BBC, les deux clubs ont donné des nouvelles de leurs joueuses.

« Ellie et Sadia sont en contact avec la fédération anglaise, la Women Premiership ainsi que leurs clubs et continuent d’être soutenues tout au long de cette période. Elles reviendront en Angleterre dès que cela sera possible. »

Les conflits au Moyen-Orient ont par ailleurs impacté le match de rugby masculin du Tournoi des Six Nations France – Angleterre du 14 mars. Prévu pour arbitrer cette rencontre, l’Australien Nic Berry, qui devait transiter par le Golf persique, a dû être remplacé au pied-levé par le Géorgien Nika Amashukeli.