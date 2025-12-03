David Gérard (Roumanie ) : « oh p... , on a les champions du monde »

On peut dire que pour sa 10e participation à la Coupe du Monde de Rugby, la Roumanie n’a pas été épargnée par le tirage au sort. Dans la Poule B de Australie 2027, les Chênes joueront la Géorgie, l’Italie et… l’Afrique du Sud. « Ma première réaction a été : “Oh p… , on a les champions du monde” », sourit le coach français David Gérard.

« Maintenant je me sens très fier, pour les joueurs comme pour le pays. On doit maintenant se concentrer sur le fait d’être compétitifs dans deux ans, parce que deux ans, c’est demain. On sait que dans notre poule, on a trois équipes qui n’ont pas les mêmes problèmes que nous et qui ont beaucoup de joueurs de classe mondiale. Mon objectif maintenant, c’est de construire une équipe qui ait la capacité de rivaliser avec la Géorgie, l’Italie et l’Afrique du Sud. Ça reste du rugby, tout peut arriver et parfois les rêves se réalisent. »

Le rêve, les Roumains l’ont caressé en 2015 lorsqu’ils ont signé la plus grande remontada de l’histoire de la Coupe du Monde de Rugby masculine après avoir été menée 15-0 par le Canada avant de marquer 17 points sans réaction adverse dans les 28 dernières minutes. Et David Gérard, lui, est convaincu que 20 ans après, la Roumanie peut rivaliser.

« Si on se prépare à jouer l’Afrique du Sud comme si c’était un rêve de jouer les champions du monde, ce sera un cauchemar », affirme l’ancien deuxième-ligne de Toulon, qui a repris les rênes de la sélection de Roumanie en 2024. « On doit préparer chaque match pour être compétitifs. Il faut arrêter de considérer que le fait de les affronter est une réussite en soi. Non, une réussite, c’est si tu rivalises avec eux, parce que ça reste du rugby.

« Je ne suis pas là en touriste, je ne vais pas en Australie avec des types qui veulent juste être là et passer à la télé. Je veux des joueurs roumains qui ont la lucidité de se sacrifier pendant trois matchs. Si les gens pensent que la Roumanie va juste se concentrer sur la Géorgie et l’Italie, pour moi c’est un manque de respect envers ce sport. Si on respecte le rugby, on doit être compétitifs. »

Ce mantra se diffuse petit à petit dans le groupe. « Il a changé l’état d’esprit, parce qu’on a encore ce problème, comme quand on a joué la Géorgie cette année. Quand on a joué la Géorgie cette année, on avait une équipe affaiblie ; il nous manquait dix joueurs clés, donc le résultat n’avait rien de surprenant. Je pense que le potentiel de notre équipe est énorme, donc si on joue à notre meilleur niveau, on peut être très compétitifs contre eux », admet le capitaine Andrei Mahu.

La marche reste haute. Pour la troisième fois, la Roumanie est rentrée chez elle sans aucune victoire lors de la Coupe du Monde de Rugby 2023, après 1995 et 2011.

