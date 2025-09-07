Coupe du Monde de Rugby féminine : le Canada jouera l'Australie en quart de finale

Les Canadiennes ont terminé premières de la poule B de la Coupe du Monde de Rugby féminine grâce à leur victoire 40 à 19 face aux Ecossaises samedi 6 septembre à Exeter (Angleterre), une finale de groupe avant laquelle les deux équipes étaient déjà qualifiées en quarts de finale.

Grâce à cette victoire bonifiée six essais à trois, les Canadiennes (15 pts), deuxièmes mondiales, finissent en tête de leur groupe devant les Ecossaises (10 pts). « On a rempli notre premier objectif : sortir en tête de la poule. C’était notre priorité, et on l’a fait aujourd’hui en signant bon score et en décrochant le bonus offensif. Le boulot est fait », saluait la capitaine du Canada, Alex Tessier.

Une victoire qui leur a permis d’éviter les ultra-favorites, les Anglaises, qui en toute logique ont terminé en tête de la poule A grâce à leur victoire sur l’Australie, 47-7, devant un stade comble à Brighton.

Ce sera donc les Wallaroos que les Canadiennes retrouveront en quart de finale samedi 13 septembre à l’Ashton Gate de Bristol. Et ce n’est que partie remise pour jouer les Red Roses. « À un moment donné, il faudra affronter l’Angleterre, surtout si on veut aller au bout et que ce soit en quart ou en finale, ça ne change pas grand-chose », confiait le sélectionneur du Canada, Kevin Rouet.

« Maintenant on sait clairement où on en est. On sait qu’on a le Canada. On les a joués deux fois dans le Pac Four donc on sait à quoi s’attendre. On va les analyser cette semaine et on va se concentrer sur nous », réagissait à son tour l’entraîneure de l’Australie, Jo Yapp qui célébrait en même temps que la qualification pour les quarts, son anniversaire (46 ans).

« Hier soir, c’est Jo qui nous a remis les maillots », racontait la troisième-ligne aile australienne Piper Duck. « Comme c’est son anniversaire aujourd’hui, évidemment on est déçues de ne pas avoir eu la victoire pour elle, mais on est contentes d’avoir atteint ce quart de finale et de le faire pour elle. Jo met tout son cœur et toute son âme dans cette équipe ; ça en dit long sur son caractère et sur ce qu’elle a fait pour nous. »

Par conséquent, ce sont donc les Ecossaises, sixièmes mondiales, qui auront la lourde tâche d’affronter les Anglaises devant leur public en quarts de finale le week-end prochain. Les Canadiennes, de leur côté, auront un jour de moins de préparation que les Ecossaises qui joueront leur quart le dimanche.

Pas de quoi entamer le moral de l’équipe. « On est super excitées », confirme Emily Tuttosi, qui jouait justement sur la pelouse de son club (Exeter Chiefs). « Dès le départ, notre objectif était de sortir de la phase de poules, c’est fait. On s’est mises dans les meilleures conditions pour la suite. Bristol n’est pas loin, on commence à être rodées pour ce genre de déplacements. On va tout mettre en place pour bien se préparer à ce match couperet. »

