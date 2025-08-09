Concassées devant, les Bleues perdent avant le Mondial leur 16e match de suite contre l'Angleterre

L’histoire s’est encore répétée pour le XV de France féminin. Pour la seizième fois de suite, les Bleues se sont inclinées contre l’Angleterre, ce samedi au stade des frères André et Guy Boniface de Mont-de-Marsan (6-40). Mises en difficulté dès le premier quart d’heure par deux essais encaissés sur ballon porté (4e, 15e), les Françaises n’ont pas su trouver les solutions devant. Distancées à la pause (3-19), elles n’ont trouvé ni les solutions ni l’étincelle au retour des vestiaires et ont encaissé trois essais de plus, dont deux de la talonneur remplaçante Lark Atkin-Davies (74e, 77e). Un résultat frustrant pour les filles du duo Ortiz – Mignot pour ce seul test-match de l’été avant la Coupe du monde.

Sûres de leurs forces, les Anglaises étaient visiblement venues dans les Landes pour répéter leurs gammes avant d’entrer de plain-pied dans la grand-Messe du rugby mondial. Dès le début du match, elles ont montré leur intention de ne pas prendre les points au pied lorsqu’elles obtenaient une pénalité dans le camp tricolore. Et les spectateurs du stade des frères André et Guy Boniface ont tout de suite compris pourquoi. En première période, les Red Roses ont tenté quatre ballons portés à proximité de la ligne d’en-but dans cette configuration et sont allées au bout trois fois (4e, 15e, 37e). Un véritable rouleau compresseur qui a avancé inlassablement sur le huit de devant tricolore.

Des avants françaises qui, à l’inverse, n’ont pas su marquer au fer rouge leurs adversaires. Bigot, Fall Raclot, T. Feleu… les gros porteurs du XV de France féminin ont bien tenté de faire avancer leur équipe mais se sont la plupart du temps cassé les dents sur le mur blanc.

Quatre essais encaissés sur ballon porté pour les Bleues

Trop souvent privées du ballon, les partenaires de Marine Ménager, qui s’est pourtant démenée dans l’exercice du plaquage, ont très peu vu les 30 derniers mètres anglais pendant 50 minutes et ont préféré prendre les points les deux fois où elles ont glané une munition (34e, 43e) alors que l’écart été déjà fait.

Durant la dernière demi-heure, l’étau anglais s’est un peu desserré mais la chaleur toujours présente dans le ciel landais avait déjà fait son œuvre et pesé énormément sur les organismes. Les Anglaises, ont remis un coup d’accélérateur dans le dernier quart d’heure et ont su faire gonfler le score, avec notamment un quatrième ballon porté payant (74e). Au final, une défaite de 34 points qui reflète l’écart entre une équipe favorite pour remporter la Coupe du monde sur son sol et qui avait déjà un match dans les jambes et des Françaises qui n’avaient pas joué en compétition depuis le mois de mai.

Avant le match, la co-sélectionneur Gaëlle Mignot voyait en ce seul test préparatoire à la Coupe du monde l’occasion de “s’évaluer face aux meilleures”, “identifier ce qui ne fonctionne pas” et “faire un point-étape sur la préparation”. Les Bleues en savent maintenant un peu plus sur ce qui les sépare encore de ce qui se fait de mieux dans le rugby international féminin, et ce qu’elles doivent travailler avant leur premier match du Mondial le 23 août contre l’Italie.