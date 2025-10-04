Comment Pierre Colonna a-t-il pu contrer un renvoi d'en-but et impulser la remontée de Castres ?

C’est l’image folle de cette 5e journée de Top 14. À un peu plus de 8 minutes de la fin d’un match très fermé sous la pluie, le Racing 92 pense avoir fait le plus dur en annihilant une nouvelle occasion d’essai de Castres, qui pointe à 10 longueurs de retard (6-16). L’ailier tarnais Christian Ambadiang chute après un petit coup de pied rasant qui termine sa course dans l’en-but adverse et le ballon est aplati par le jeune Nolann Donguy pour un renvoi d’en-but.

Les opportunités de s’enflammer ayant été assez rare dans la rencontre, on se dit que cela commence à sentir très bon pour les visiteurs. Et puis patatra. Le demi de mêlée du Racing Leo Carbonneau veut se charger du renvoi d’en-but, il tape, et c’est la catastrophe. Son coup de pied rasant est contré par le talonneur castrais remplaçant Pierre Colonna, qui traînait dans la zone, et ce dernier a pu plonger pour marquer dans la foulée.

Castres renverse le Racing 92

Après visionnage de l’action à la vidéo, le corps arbitral vient à la conclusion qu’il était dans son droit, étant sur la ligne des 5 mètres au moment du botté. Revenu dans la partie sur ce coup du sort miraculeux, le CO a poussé fort dans les dernières minutes pour aller chercher la gagne. Et ses efforts ont payé après une ultime séquence d’avants de près de 2 minutes, conclue par le puissant Abraham Papali’i.

L’ESSAI DE LA VICTOIRE POUR CASTRES 💥 Après la sirène, Papali’i offre la victoire aux siens grâce à un essai plein de puissance 🙌#COR92 pic.twitter.com/gb3MjBx0LB — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 4, 2025

L’épilogue d’un match fou où Castres a semblé revenir d’entre les morts (20-16), évitant une deuxième défaite à domicile qui l’aurait enlisé, peut-être durablement, dans la partie basse du tableau.