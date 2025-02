Comment le Pays de Galles a préparé les Bleuets à affronter l’Angleterre U20

A la différence des moins de 20 ans gallois qui avaient déjà quelques matchs dans les jambes avant le tournoi (notamment contre l’Ecosse), c’était une grande première pour les Français de se retrouver ensemble comme ça à matcher. Certes un premier stage de préparation avait eu lieu à l’automne de manière exceptionnelle. Mais entre l’entraînement et le match, il y a parfois un gouffre auquel le staff des Bleuets s’attendait.

ADVERTISEMENT

« Avec un nouveau staff, c’est important pour nous de créer des connexions et d’avoir une énergie », confiait Xan Mousques, auteur d’un doublé lors de ce premier match du Tournoi des Six Nations U20 à La Rabine samedi 1er février.

France U20 Wales U20 Toutes les stats et les données

« C’était un match test, notre premier de la compétition », a répondu l’entraîneur Cédric Laborde à RugbyPass. « On l’avait préparé en sachant qu’il y aurait forcément des erreurs et qu’il ne serait pas parfait. Donc non, pas de regret, mais on a maintenant une vraie connaissance de nos points forts, de nos points faibles et des aspects à améliorer rapidement pour la semaine prochaine. »

A l’entendre, ce match avait valeur de mise en jambe avant d’aller plus loin dans la compétition, même si le gros du Tournoi – contre l’Angleterre vendredi 7 février à Bath – arrive finalement peut-être un peu tôt dans la compétition.

« Ça, on ne le maîtrise pas », concède Laborde. « On avait trois semaines pour préparer l’Angleterre. Il y a quinze jours, on s’est retrouvés avec le groupe en se disant qu’une bonne préparation pour ce match contre les Anglais nous aiderait aussi face aux Gallois. C’est forcément la grosse équipe de ce premier bloc, donc on s’est focalisés là-dessus.

« On verra dans la semaine, mais comme je l’ai dit plus tôt, on a maintenant une bonne base de travail et des objectifs clairs pour la suite. »

England U20 France U20 Toutes les stats et les données

Pure coïncidence, les Bleuets ont infligé un écart de 44 points aux Gallois, rappelant les 43 que leurs aînés avaient marqué la veille (victoire 43-0 au Stade de France) contre cette même nation. Était-ce un objectif ?

ADVERTISEMENT

« Non, pas du tout », sourit le coach. « On ne s’était fixé aucun objectif de score, car on n’avait pas du tout préparé ce match en fonction du Pays de Galles. On s’est vraiment concentrés sur nous, sur notre jeu. On n’avait pas d’image précise des Gallois, donc l’objectif était simplement de réaliser une bonne performance collective. Le résultat devait découler naturellement de ce qu’on produirait sur le terrain. »

L’entrée en matière a été difficile, le temps que les connexions se mettent en place et à la pause, même en menant 21-12, rien n’était joué. « Ils nous ont pris sur les impacts, sur le jeu au pied par-dessus et sur les mauls. On a bien résisté, et malgré tout, on a su être efficaces quand on avait le ballon, même si on l’a eu assez peu », expliquait le capitaine Corentin Mezou.

« En deuxième mi-temps, à force d’attaquer les espaces, de les faire bouger et de garder un peu plus la possession, on a réussi à les exposer physiquement. On a marqué sur nos contre-attaques, donc c’est très positif. »

Une situation qui n’a pas surpris Cédric Laborde : « Il y a eu quelques déchets en fin de première mi-temps, quelques approximations simultanées, mais c’est normal pour un premier match. On savait que ce ne serait pas parfait, on ne s’attendait pas à un match sans fautes. Dès l’entraînement de la veille, il y avait déjà eu des ballons tombés. Il faut aussi reconnaître la solidité défensive et l’efficacité des Gallois, qui nous ont mis sous pression.

ADVERTISEMENT

« Tous les matchs à ce niveau sont âpres, les équipes sont rugueuses, surtout les anglo-saxons qui sont très efficaces. C’est notre axe de travail pour les semaines à venir : le combat au contact et la défense. Il y a encore du boulot, mais si on veut faire un résultat en Angleterre, il faudra être prêts. »