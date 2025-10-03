Christophe Urios hausse le ton avant Montauban : «Nous devons arrêter avec le coté gentil»

Clermont ne connaît pas un début de saison idéal. Battue d’entrée de jeu à domicile par Toulouse (24-34), l’ASM n’a remporté qu’un seul match depuis, certes confortablement et face à une équipe en forme, Pau (50-27), mais est retombée dans ses travers la semaine suivante sur la pelouse synthétique du Racing 92 (43-31). Surtout, c’est à chaque fois beaucoup de points encaissés par les Jaunards. Seul Montauban (165 points encaissés) a une plus mauvaise défense que Clermont (138 points encaissés).

Une lacune qui chagrine son manager Christophe Urios, chancre d’un rugby fort ses sur fondamentaux. Avant de recevoir le promu montalbanais ce samedi (16h35), pour un match qui s’annonce de fait riche en points, l’ancien talonneur a tenu à mettre en garde ses joueurs afin qu’ils corrigent les largesses entrevues depuis la 1ère journée.

« Cela ne doit pas être un match comme les autres parce que nous devons arrêter avec le côté gentil, donner, offrir… Ce qu’il s’est passé au Racing est impensable. Nous avons manqué d’énergie, d’intensité et fait trop de cadeaux. Il faut que nous basculions sur quelque chose de différent. Il faut que ce match laisse une trace dans le changement d’esprit de notre saison. Le Top 14 est tellement dur que l’on ne peut pas accepter des matchs comme le Racing. » a averti Urios.

« L’exigence individuelle n’est pas assez forte »

Face à une équipe montalbanaise toujours en phase d’apprentissage des standards du Top 14, l’ASM espère lancer pour de bon une saison qui se veut être la confirmation de celle de l’an dernier, où elle avait atteint la phase finale. Un objectif toutefois incompatible avec une défense friable.

« L’exigence individuelle n’est pas assez forte, on ne peut pas avoir de tels trous d’air et moments d’égarement, souligne encore Urios. C’est frustrant parce que ce n’est pas l’intensité et l’énergie que je vois dans le groupe depuis le 21 juillet sur nos semaines et nos entrainements. Nous ne pouvons pas avoir les ambitions que nous avons avec autant de fautes individuelles, notamment en défense. Nous avons beaucoup travaillé sur le ‘nous’, il faut maintenant que le ‘je’ soit plus fort. Tout le monde doit monter le curseur. » Ses troupes sont prévenues.