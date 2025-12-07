Revenir après six mois sans jouer ? « Plus facile que ce que je pensais » assure Uini Atonio

Habitué aux grandes joutes européennes, Marcel-Deflandre connaissait une excitation particulière samedi lors de la reprise de la Champions Cup. Pas forcément à cause de l’affiche en elle-même mais parce que son chouchou était enfin de retour sur la pelouse. Cinq mois après sa blessure aux ischios, Uini Atonio était en effet remplaçant lors de Stade rochelais – Leicester remporté avec le bonus par les Maritimes (39-20)

Devenu cet été entraîneur de la mêlée maritime pendant sa convalescence, le massif droitier est entré en jeu à la 58e minute face aux Tigers en remplacement de Joel Sclavi, épilogue d’une semaine un peu particulière.

« Ça s’est fait assez vite. Ronan (O’Gara, ndlr) m’a dit que je reprenais mardi et samedi soir, j’étais sur le terrain. Dans la semaine, il m’a bien dit que je ne ferai pas 40 minutes non plus car ça ne fait que trois semaines que j’ai repris le rugby. »

« Je pensais plus aux poumons qu’à la blessure »

Un moment forcément très attendu pour le vétéran de 35 ans, bien content de poser la casquette d’assistant-coach. « J’étais heureux d’intégrer le groupe le plus vite possible en tant que joueur et essayer de faire tout ce que j’ai dit aux piliers depuis le début de la saison, en étant crédible par rapport à ça » a poursuivi l’international aux 68 sélections, qui a joué sans crainte de rechute. « Je pensais plus aux poumons qu’à la blessure. »

Interrogé sur les difficultés de son nouveau métier de coach, Atonio a rappelé que sa « priorité, c’est de rester joueur. J’ai fait coach pendant ma blessure pour aider un peu notre paquet d’avants, mais franchement j’étais encore joueur, j’étais dans le vestiaire avec eux. »

« Le plus dur, c’est de ne pas être sur le terrain. Tu peux dire ce que tu veux dans la semaine, apprendre à faire des mêlées, des passes, quand ça ne marche pas, tu ne peux rien faire en tant que coach à part gueuler sur le côté et je ne suis même pas sûr qu’ils entendent. Je suis content de revenir en tant que joueur, au moins je peux essayer de faire ce que j’ai dit aux joueurs depuis six mois. » La preuve par l’exemple pour celui qui veut désormais enchaîner pour retrouver le plaisir du terrain avec le Tournoi des Six Nations en ligne de mire.