Malgré le carton face aux Sharks, Ugo Mola regrette des « performances individuelles pas à la hauteur »

Le Stade toulousain a écrasé les Sharks de Durban dimanche à Ernest-Wallon lors de la première journée de la phase de poules de la Champions Cup (56-19), tout en donnant l’impression de ne pas avoir produit son meilleur rugby. Une analyse contrastée qui s’est logiquement retrouvée dans celle de son manager Ugo Mola.

« Ce n’est pas neutre de marquer 50 points dans cette compétition », a d’abord apprécié le technicien des Rouge et Noir, affirmant avoir vu « de l’animation autour des connexions » et des « essais plutôt bien amenés ».

Les Toulousains gênés par la « densité physique » sud-africaine

Assuré d’empocher le bonus offensif dès la 24e minute, Toulouse a ensuite levé le pied. « Ça a peut-être faussé le dernier quart d’heure de la première mi-temps et le premier de la deuxième », a expliqué Mola, alors que les Sharks de Durban en ont profité pour occuper le terrain des Toulousains et inscrire deux essais.

« Leur densité physique nous a mis à mal pendant une petite demi-heure au cœur du match, (…) il y a quelques performances individuelles pas à la hauteur de ce qu’on veut faire », a-t-il estimé, sans citer de noms.

Des commentaires qu’il partagera aux intéressés, avec la modération de l’entraîneur qui vient remporter une victoire bonifiée confortable.