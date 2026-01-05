Champions Cup : François Cros de retour dans le pack toulousain

Le troisième ligne François Cros, absent depuis la première journée de Top 14, a repris l’entraînement collectif avec le Stade toulousain lundi 5 janvier, alors que l’ouvreur Romain Ntamack est incertain en vue du déplacement chez les Saracens en Champions Cup dimanche.

L’infatigable troisième ligne au volume de jeu impressionnant n’avait plus rejoué depuis le premier match de la saison des Toulousains en septembre, vainqueurs à Clermont, en raison de douleurs au genou gauche.

Prudent afin de ne pas endommager davantage un genou usé par les années, le joueur de 31 ans s’est fait opérer en novembre.

Son retour prochain à la compétition constitue également une bonne nouvelle pour le XV de France à un mois du début du Tournoi des Six Nations.

L’effectif toulousain est au complet du côté de son pack avant d’aller défier les Saracens, près de Londres, dimanche (18h30) lors de la troisième journée de Champions Cup.

Les soucis s’accumulent en revanche à l’arrière, puisqu’en plus des absences de longue durée de Juan Cruz Mallia ou Matias Remue et de la fracture d’un doigt d’Ange Capuozzo fin décembre, le demi d’ouverture Romain Ntamack souffre toujours du bas du dos.

Forfait lors de la défaite à Perpignan en Top 14 samedi (30-27), il est de nouveau incertain pour le déplacement en Angleterre.

Le centre Pierre-Louis Barassi, victime d’une commotion en novembre, la deuxième pour lui en 2025, est toujours écarté des terrains et passe des tests chaque semaine.

Barassi avait repris partiellement l’entraînement en décembre, mais ne s’était pas senti bien, et est donc de nouveau laissé au repos.

Les nouvelles sont en revanche rassurantes pour Kalvin Gourgues et Teddy Thomas, touché à Perpignan, sans gravité.