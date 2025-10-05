Édition du Nord
International

Chabal se raconte : « La barbe ? Je l’ai laissé pousser car je ne parlais pas anglais »

Sébastien Chabal, ancien international français de rugby, consultant télé lors de la finale du Top 14 entre Toulouse et La Rochelle au Stade de France, à Paris, le 25 juin 2021. (Photo : Catherine Steenkeste / Getty Images)

Ca tient à peu de choses une réputation. Celle de Sébastien Chabal tient de l’anecdote. Le puissant troisième-ligne (47 ans aujourd’hui et 62 sélections entre 2000 et 2011) a été l’un des premiers internationaux français à faire parler de lui au-delà de la communauté rugbystique. Son look d’homme des cavernes a explosé lors de la Coupe du Monde de Rugby 2003 en Australie et la poussière n’est jamais retombée.

Ajouter à cela un tampon sur Chris Masoe et la mâchoire brisée du All Blacks Ali Williams et sa réputation est faite. On est en 2007. « Les médias avaient besoin de têtes d’affiche. J’ai été choisi. Et ma popularité a perduré alors que nous avons été nuls à la Coupe du monde. » C’est ainsi que Sébastien Chabal est devenue la première vraie tête d’affiche planétaire du rugby français, presque par accident.

Sebastien Chabal
Les Français ont l’habitude de placer certaines figures sur un piédestal, comme ils l’avaient fait avec Sébastien Chabal. (Photo : Mark Kolbe / Getty Images)

Mais d’où il vient, son look de chevelu si iconique, si gaulois ? De l’époque où il évoluait à Sale avec les Sharks, il y a une vingtaine d’années. « En débarquant à Sale, je ne parlais pas bien anglais, et je n’étais pas à l’aise pour aller chez le coiffeur. J’ai tout laissé pousser. Ma femme m’a dit, par la suite, que ma barbe et mes cheveux longs correspondaient à mon caractère réservé, introverti. J’avais en effet trouvé là un bon moyen de me cacher. Et c’est tout l’inverse qui s’est produit », raconte-t-il dans une interview accordée au Monde.

Quelques années plus tard, il a même créé sa propre ligne de cosmétiques, « Au poil » (qui n’a pas marché super). Et aujourd’hui, le business est plus florissant avec sa marque de vêtements, Ruckfield, et ses participations dans d’autres société (équipements sportifs, restauration…).

Son travail à l’usine comme tourneur-fraiseur

On y apprend tellement d’autres choses intéressantes dans cette étonnante confession. Comme son côté bordélique quand il était gamin ou encore le juron qu’il a laissé éclaté lorsque sa prof de sa math a secoué son cahier de maths par la fenêtre, éparpillant ses feuilles volantes dans la cour. « Le proviseur du collège m’a viré plusieurs jours, ce qui était normal. Mais je me suis braqué contre l’école. Et je me suis mis à ne plus faire grand-chose », admet-il.

Avec son bac pro en poche, il a débuté une carrière de tourneur-fraiseur en productique. « J’ai adoré cette expérience dans un milieu qui présente beaucoup de points communs avec le rugby. A l’usine, j’avais l’impression de faire partie d’une équipe. Il y avait une vraie entraide. Dès qu’un ouvrier avait besoin d’un coup de main pour usiner une pièce trop lourde, les autres accouraient », raconte-t-il.

Fils d’un père qui bossait dans les travaux publics et d’une mère qui faisait les ménages avant de travailler dans une bijouterie, le costaud Sébastien Chabal découvre le rugby à 16 ans dans le village voisin dans la Drôme et n’arrive pas à décrocher.

Ce qu’il aime ? Le contact, bien sûr, mais aussi (surtout ?) l’esprit de camaraderie et la fête avec les copains. Il commence à Bourgoin, il est payé 584 euros par mois et est repéré pour sa vitesse, sa puissance, son jeu de destruction et son profil atypique.

« Pour revenir aux maths, on m’a toujours dit que la ligne la plus courte était la ligne droite. C’est ce que j’ai appliqué sur le terrain. Ça tapait fort et ça me plaisait, en attaque comme en défense. C’est extraordinaire, un bon plaquage. Cela génère plus de plaisir qu’un essai. Vous prenez l’ascendant sur votre adversaire en le marquant psychologiquement de manière durable. Il cherchera à vous éviter lors du prochain match », savoure Sébastien Chabal.

« C’est extraordinaire, un bon plaquage. Cela génère plus de plaisir qu’un essai. Vous prenez l’ascendant sur votre adversaire en le marquant psychologiquement de manière durable. Il cherchera à vous éviter lors du prochain match… »

On le voit comme quelqu’un « de rustre, de dur, de pas aimable ». Mais il est tout l’inverse, et c’est ce qui déstabilise les gens qui le rencontrent la première fois. « J’ai deux bras, deux jambes, et je ne mange pas des enfants au petit déjeuner », avoue-t-il, comme pour casser un mythe.

Il est même rentré au musée Grévin et à Fort Boyard, a chanté et joué avec les Enfoirés, a même fait le show en homme des cavernes pour le tournoi de rugby à 7 de Hongkong. Et ça fait déjà 10 ans qu’il est consultant à Canal +.

Nos experts ont classé les meilleurs joueurs de rugby de l'histoire. Retrouvez notre Top 100 et dites-nous ce que vous en pensez !




Comments on RugbyPass

F
Francisco Roldan 3 hours ago
'If the Boks' beauty doesn't get you, its Bomb Squad beast certainly will'

Hi Nick, Very convincing article. Due to work, I only managed to watch RSAvARG #Rd2 yesterday. South Africa’s physical power remains a resource almost unreachable for most teams in the world — clearly still beyond Los Pumas’ current scope.

Still, I see in Argentina a far more ambitious team, with a broader and steadier mental framework than in the past. That maturity allowed them to build momentum and consistency even without dominating possession.



...

215 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Leicester Fainga'anuku's best All Blacks bet remains on wing

Totally agree but in the modern International game, lack of gain-line success is even more damaging than poor distribution (you will probably go backwards) and I think that was proven with the selection of Proctor (who has better distribution) but struggled to make gainline.

The good news is that Razor has the players, he just needs a coach to find the right combination and gameplan for the attack.



...

4 Go to comments
D
DarstedlyDan 5 hours ago
Leicester Fainga'anuku's best All Blacks bet remains on wing

Yep - the primary role of a centre is not kicking. It’s not in the top 4 or 5, especially when you have a 2nd 5 like Barrett. Don’t agree with the pod on this one.

For the ABs, who’ve struggled all season for gainline success in the midfield, to then put their best gainline winner somewhere else, would be odd. The only reason that would make sense is if they don’t back his defence or distribution.



...

4 Go to comments
J
JR 7 hours ago
Brazil vs Paraguay | Paraguay vs Brazil | Internationals Live

Both teams will try to get the last ticket for the occasion to play the qualification to rwc2o27

1 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Leicester Fainga'anuku's best All Blacks bet remains on wing

Actually . . . . As an England fan, I think it would be better if you left him outside the squad of 23 again this Autumn. 🤣🤣

4 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Leicester Fainga'anuku's best All Blacks bet remains on wing

What a bunch of tosh.

LF with Jordi Barrett would give you the triple threat they are talking about but when you are that good a carrier, why would you ever kick the ball away??



...

4 Go to comments
H
Hammer Head 7 hours ago
Watch: Why fans believe Dylan Pledger ‘should be in the All Blacks’

I’m not sure - what do you guys call them? Two and three quarter eighths?

7 Go to comments
H
Henrik 9 hours ago
Richie Mo’unga explains ‘main reason’ for New Zealand homecoming

what do you mean “have no legal right”?

NZR run the ABs, and they may choose whomever they wish to field ….



...

21 Go to comments
R
RugCs 10 hours ago
Richie Mo’unga explains ‘main reason’ for New Zealand homecoming

It’s sad that Mounga has to take a massive pay cut just to play for his country in the World Cup. NZ Rugby have no shame, they do not own the game and have no legal right (that is only in developed countries with laws protecting citizens rights) to prevent players from representing their country just because they work overseas.

21 Go to comments
R
RugCs 10 hours ago
Richie Mo’unga explains ‘main reason’ for New Zealand homecoming

It’s true though.

21 Go to comments
D
DS 10 hours ago
Why are a section of the French rugby public engaging in 'Dupont bashing'?

As an analogy, you might want to go over to PlanetF1 and see the BS aimed at Lewis Hamilton. I actually quite enjoy winding up the jealous, deranged, Lewis-haters for their pathetic comments, normally by admonishing them for not thanking the site by helping to reduce their psychologist fees. Ooh, that really gets them going! Obviously, as an opponent supporter I have to fundamentally hate Du Pont, but naturally agree he's a major positive influence on the game, thanks to his (ggrrr, ggrrr sound of gnashing teeth) amazing talents.

9 Go to comments
P
PoppaRick 10 hours ago
Why George Bower said 'damn' when called up to the All Blacks

Love it, good work Bro, bloody legend!!

2 Go to comments
J
JW 11 hours ago
Flavour of the month selections for the All Blacks are not viable long-term

The exactly the opposite, all he did was try and ‘show up’, and not enough actual work he, as the leader of the loosies, should have put his hand up to do himself.

Exactly, he’s doing the same thing for the All Blacks and theyre missing out bigtime on the player they need at 7. He’s been consistent at not delivering what Moana or the All Blacks need, well said. You can spin that off as a positive as well (which you are doing), but I’m just saying the performances of both teams are worse for a) not having a 7, and therefor b) Ardie not putting his hand up stepping into that role. The team would be a lot better with him and Cane still.



...

164 Go to comments
T
Tk 11 hours ago
Watch: Why fans believe Dylan Pledger ‘should be in the All Blacks’

Much more likely to actually get game time in ABXV Vs ABs.

7 Go to comments
J
JW 11 hours ago
Flavour of the month selections for the All Blacks are not viable long-term

He’s pretty consistent I’d say, just maybe a tad below Tamaiti. I thought about it some more, and he’s actually want I want from the leader off the field - the least nicest or softest of the guys is how I’d describe his attitude - not on the field. I’d be happy with him starting and getting 50 (so Tamaiti gets a good 30, or 35 even sometimes) though.

On that point also, they should have different game day captains, or field leaders. Separate the two problems and then you’ve actually got no problem!



...

164 Go to comments
J
JW 11 hours ago
Flavour of the month selections for the All Blacks are not viable long-term

He’s off to the Tahs of course. He didn’t sound like a player interested in that sort of thing (drafted to a random team), I’m sure it would have been Blues or Saders starter or maybe backup he’d have taken in NZ if offered. Wouldn’t be surprised if he has people in Sydney.

164 Go to comments
J
JW 11 hours ago
Watch: Why fans believe Dylan Pledger ‘should be in the All Blacks’

What’s Pead’s stats, is he like a loose forward half?

7 Go to comments
J
JW 11 hours ago
Watch: Why fans believe Dylan Pledger ‘should be in the All Blacks’

Awesome match, they need to give NPC more exposure than SR.

Flipping the RC into 6Ns March period is a good idea to run it parrall with Super Rugby instead. Start the NPC season earlier so that All Blacks come in after a month and continue in it for the next two months then depart North after the final.



...

7 Go to comments
J
JW 12 hours ago
The four NPC performers of the week ahead of quarter-finals

Only for a year isn’t it. Tasman just had a local product come back from Japan to make his debut as well.

3 Go to comments
H
HC 12 hours ago
Why are a section of the French rugby public engaging in 'Dupont bashing'?

People here in France cry because he dared to earn money and be successful outside of rugby. All they want is for Dupont to stay small and humble boy from a little farm. And how dare he have a GF that is a celebrity and not a simple Toulouse girl. Classic french socialist mindset. It has nothing to do with him not playing. It started already with the Olympics and LVMH contract.

9 Go to comments