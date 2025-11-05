« C'est super qu'il ait cette opportunité » : Gaël Fickou sera bien le capitaine des Bleus en novembre

C’était un secret de Polichinelle depuis quelques jours, cela ne fait désormais plus de doute. Gaël Fickou (31 ans) sera bien le capitaine du XV de France pour les test-matchs de novembre. Son ex-coéquipier au Racing 92 Nolann Le Garrec l’a confirmé ce mercredi au CNR, se réjouissant de ce choix en faveur de celui qui a également été son capitaine dans les Hauts-de-Seine.

« Gaël est un personnage du rugby français. Il a une expérience incroyable. Il a tout connu avec les Bleus, les hauts et les bas. Il est très sociable et ouvert, il permet de mettre de tout le monde en confiance. C’est super qu’il ait l’opportunité d’être capitaine. »

Prime à l’expérience

Un rôle que le joueur le plus capé en activité du groupe France (96 sélections) a déjà tenu cet été lors de la tournée en Nouvelle-Zélande. En l’absence d’Antoine Dupont, qui en termine avec son indisponibilité et a participé aux entraînements à Marcoussis cette semaine, et Grégory Alldritt, déclassé par Fabien Galthié et très certainement hors groupe pour le choc de samedi face aux Springboks, le choix de Fickou s’imposait presque même si le nom du Toulousain Anthony Jelonch a également été cité pour endosser cette responsabilité.

Sur LinkedIN, le centre du Racing avait posté un message qui éventait clairement sa prise de gallons : « Quand j’étais jeune, je pensais qu’un capitaine devait être celui qui parle le plus fort. Avec le temps j’ai compris que c’est souvent celui qui écoute le plus ». Son rôle en tant que patron de la ligne de trois-quarts et désormais leader d’un groupe France quelque peu rajeuni sera déterminant face à une équipe sud-africaine qui regorge d’expérience dans toutes les lignes.