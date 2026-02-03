C'est quoi ce nouveau trophée pour les matchs entre France et Irlande ?

L’Écosse, l’Italie, la Nouvelle-Zélande et l’Australie avaient déjà leur trophée spécifique chaque fois que ces nations jouent contre la France. À partir de cette année, l’Irlande aura aussi le siens propre : le trophée Solidarity / Solidarité.

L’Irish Rugby Football Union (IRFU) et la Fédération française de rugby (FFR) ont dévoilé en début de semaine le nouveau trophée qui sera décerné pour la première fois et chaque année lors du Tournoi des Six Nations aux vainqueurs des rencontres entre l’Irlande et la France dans les compétitions seniors masculines et féminines. Les deux trophées – remis respectivement le 5 février au Stade de France et le le 25 avril – seront d’ailleurs identiques.

« Au cœur du trophée Solidarity / Solidarité se trouve un motif en spirale saisissant, symbolisant le lien, l’histoire commune et les liens durables entre les deux pays. Les trophées en argent et plaqués or ont été réalisés par Thomas Lyte, l’un des principaux concepteurs et fabricants de trophées, qui produit également le trophée du Tournoi des Six Nations et la Webb Ellis Cup”, précisent les deux fédérations qui ont créé cette rivalité à Lansdowne Road en 1909.

Présents lors du lancement de la Solidarité Cup, trophée remis aux vainqueurs du match du Tournoi des Six Nations entre l’Irlande et la France, à l’Aviva Stadium de Dublin, de gauche à droite : l’ancien capitaine irlandais Brian O’Driscoll, le président de l’IRFU John O’Driscoll et l’ambassadrice de France en Irlande, S. Exc. Mme Céline Place. Photo : Brendan Moran/Sportsfile.

« Les matchs entre la France et l’Irlande ont toujours représenté le meilleur du rugby international, alliant intensité et profond respect mutuel », indique Florian Gill, président de la Fédération française de rugby. « Le trophée Solidarity / Solidarité est un symbole significatif de cette relation et des valeurs communes qui unissent nos deux pays et nos communautés rugbystiques. Nous sommes particulièrement fiers de voir ce trophée prendre vie et ravis qu’il soit décerné pour la première fois aux vainqueurs des matchs du Tournoi des Six Nations, tant chez les hommes que chez les femmes. Cette décision reflète l’importance égale que nos deux pays accordent à nos équipes internationales masculines et féminines. Profondément engagé dans le développement et la croissance du rugby féminin, je considère cela comme une déclaration forte, qui représente un sport uni et inclusif, résolument tourné vers l’avenir. »

Pour Céline Place, ambassadrice de France en Irlande, « la France et l’Irlande sont des voisins et des partenaires proches dans les domaines des affaires, de l’innovation et de la culture, avec des liens économiques profonds et une collaboration croissante entre nos entreprises et nos institutions. Le rugby occupe une place particulière dans les relations entre nos deux pays, et lorsque nous nous rencontrons sur un terrain de rugby, c’est toujours plus qu’un simple match ! Le trophée Solidarity / Solidarité est une expression forte de l’amitié, de la confiance et de l’ambition commune qui continuent de renforcer les liens qui nous unissent. Il s’agit également d’une étape particulièrement importante, car c’est le premier trophée décerné dans un match du Tournoi des Six Nations non seulement entre des équipes masculines, mais aussi entre deux équipes féminines.»

Les autres trophées du XV de France

Auld Alliance Trophy (France vs. Écosse) : créé en 2018, remis chaque année au vainqueur du France–Écosse en hommage aux joueurs des deux pays morts pendant la Première Guerre mondiale.

: créé en 2018, remis chaque année au vainqueur du France–Écosse en hommage aux joueurs des deux pays morts pendant la Première Guerre mondiale. Trophée Giuseppe Garibaldi (France vs. Italie) : en jeu depuis 2007 à chaque France–Italie du Tournoi, en référence à Garibaldi, héros italien né à Nice qui a aussi combattu pour la France.

: en jeu depuis 2007 à chaque France–Italie du Tournoi, en référence à Garibaldi, héros italien né à Nice qui a aussi combattu pour la France. Trophée des Bicentenaires (France vs. Australie) : trophée perpétuel offert par la fédération française à l’Australie à l’occasion des bicentenaires des deux pays, remis lors des test-matches entre les deux nations.

: trophée perpétuel offert par la fédération française à l’Australie à l’occasion des bicentenaires des deux pays, remis lors des test-matches entre les deux nations. Dave Gallaher Trophy (France vs. Nouvelle-Zélande) : créé en 2000 en hommage à Dave Gallaher, capitaine des “Original All Blacks” de 1905–06 tombé pendant la Première Guerre mondiale; il est remis lors de certaines séries de tests entre les deux équipes.