Ce qui a convaincu Louis Rees-Zammit de rester avec les Bristol Bears

Louis Rees-Zammit a choisi de s’inscrire dans la durée avec Bristol. L’ailier gallois, convoité par plusieurs grands clubs européens, a finalement décidé de prolonger l’aventure à Ashton Gate, où il s’est rapidement imposé comme l’une des attractions majeures du championnat.

Revenu au rugby après une parenthèse décevante en NFL, le trois-quarts a rappelé la nature de son talent : une pointe de vitesse folle, illustrée par une pointe enregistrée à plus de 38 km/h lors d’un essai face à Leicester en début de saison.

Pour Pat Lam, son directeur du rugby, Rees-Zammit s’inscrit pleinement dans l’ADN de Bristol. « Louis est un talent de classe mondiale et quelqu’un qui incarne parfaitement la façon dont nous voulons jouer aux Bristol Bears », a-t-il affirmé.

« Depuis son retour de la NFL, il fait preuve d’un professionnalisme incroyable et d’une grande envie de continuer à progresser. Sa vitesse, sa puissance et ses skills sont évidents, mais ce qui frappe surtout, c’est sa volonté d’apprendre, de s’adapter et de répondre présent sur la plus grande scène.

« Ce qui est excitant, c’est qu’il ne fait encore qu’effleurer l’étendue de ses capacités : à seulement 24 ans, il a encore tellement à offrir. S’il continue de progresser comme ça, il a absolument tout ce qu’il faut pour devenir l’un des tout meilleurs joueurs du monde, et nous sommes ravis qu’il ait choisi d’engager son avenir à long terme avec le club. »

Le style offensif et ambitieux des Bears, fait de prises d’initiatives et de jeu de mouvement, a pesé lourd dans la décision de l’ancien joueur de Gloucester. La proximité géographique avec le Pays de Galles, elle aussi, n’est pas anodine pour un international qui entend rester connecté à sa sélection.

Louis Rees-Zammit a confié : « Je suis très heureux d’avoir lié mon avenir avec les Bristol Bears. C’est vraiment le club qu’il me faut et j’ai hâte de voir tout ce que nous pourrons faire ici. L’environnement, ici, me permet de m’exprimer pleinement et de jouer au rugby comme je l’aime, et c’est ce qui fait ressortir le meilleur de moi-même. Entrer sur la pelouse d’Ashton Gate devant un large public, ressentir l’énergie des supporters, c’est quelque chose d’unique et ça me donne encore plus envie de voir ce que nous pourrons construire ensemble dans les années à venir. »

