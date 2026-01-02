Édition du Nord
Gallagher Premiership

Ce qui a convaincu Louis Rees-Zammit de rester avec les Bristol Bears

Louis Rees-Zammit, des Bristol Bears, observe le terrain avant le match Gallagher PREM entre les Bristol Bears et les Leicester Tigers à Ashton Gate, le 28 septembre 2025, à Bristol, en Angleterre. (Photo par Harry Trump/Getty Images)

Louis Rees-Zammit a choisi de s’inscrire dans la durée avec Bristol. L’ailier gallois, convoité par plusieurs grands clubs européens, a finalement décidé de prolonger l’aventure à Ashton Gate, où il s’est rapidement imposé comme l’une des attractions majeures du championnat.

Revenu au rugby après une parenthèse décevante en NFL, le trois-quarts a rappelé la nature de son talent : une pointe de vitesse folle, illustrée par une pointe enregistrée à plus de 38 km/h lors d’un essai face à Leicester en début de saison.

Pour Pat Lam, son directeur du rugby, Rees-Zammit s’inscrit pleinement dans l’ADN de Bristol. « Louis est un talent de classe mondiale et quelqu’un qui incarne parfaitement la façon dont nous voulons jouer aux Bristol Bears », a-t-il affirmé.

« Depuis son retour de la NFL, il fait preuve d’un professionnalisme incroyable et d’une grande envie de continuer à progresser. Sa vitesse, sa puissance et ses skills sont évidents, mais ce qui frappe surtout, c’est sa volonté d’apprendre, de s’adapter et de répondre présent sur la plus grande scène.

« Ce qui est excitant, c’est qu’il ne fait encore qu’effleurer l’étendue de ses capacités : à seulement 24 ans, il a encore tellement à offrir. S’il continue de progresser comme ça, il a absolument tout ce qu’il faut pour devenir l’un des tout meilleurs joueurs du monde, et nous sommes ravis qu’il ait choisi d’engager son avenir à long terme avec le club. »

Le style offensif et ambitieux des Bears, fait de prises d’initiatives et de jeu de mouvement, a pesé lourd dans la décision de l’ancien joueur de Gloucester. La proximité géographique avec le Pays de Galles, elle aussi, n’est pas anodine pour un international qui entend rester connecté à sa sélection.

Louis Rees-Zammit a confié : « Je suis très heureux d’avoir lié mon avenir avec les Bristol Bears. C’est vraiment le club qu’il me faut et j’ai hâte de voir tout ce que nous pourrons faire ici. L’environnement, ici, me permet de m’exprimer pleinement et de jouer au rugby comme je l’aime, et c’est ce qui fait ressortir le meilleur de moi-même. Entrer sur la pelouse d’Ashton Gate devant un large public, ressentir l’énergie des supporters, c’est quelque chose d’unique et ça me donne encore plus envie de voir ce que nous pourrons construire ensemble dans les années à venir. »

Will Skelton de retour pour les 10 ans de guichets fermés à Marcel-Deflandre ?

La Rochelle privée de Lavault espère le retour de Skelton pour défier Toulon dans un Marcel-Deflandre encore à guichets fermés.

G
GG 19 minutes ago
'Don't you have a contract?' The extraordinary coach who made the Stormers maul monsters

Great article and such a lekker guy.

4 Go to comments
C
Cantab 23 minutes ago
Jason Holland's All Blacks exit remains a head-scratcher

There is a saying that too many cooks spoil the broth. Might the same logic also apply to coaches ??? The ABs backs certainly didn’t shine this season did they ?? To be fair the whole side was underwhelming and unless the various issues the team has are substantially resolved in the coming season there may well be further casualties in both coaching and playing personnel.

10 Go to comments
f
fl 41 minutes ago
Jason Holland's All Blacks exit remains a head-scratcher

“I’m not sure what’s too many or what’s too little”

Good Q. I don’t have any real insight into how coaching teams operate, but the impression I get is that a lot of the coaching is done by the players anyway. Plus you have analysts, and personal trainers, so in any team there’s a massive number of people who will be contributing towards the direction the team takes. I would imagine that with a smaller team of coaches, that process could become pretty chaotic pretty quickly. Players, analysts, personal trainers will all be running team meetings, scouting opposition players, and discussing possible tactical approaches, and if there’s just 1 or 2 coaches they’re not going to have any sort of handle on what’s going on?



...

10 Go to comments
f
fl 54 minutes ago
Jason Holland's All Blacks exit remains a head-scratcher

At least 6

10 Go to comments
N
NB 55 minutes ago
Why English referees are helping raise Prem spectacle and national team soar

Specifically for away matches, Home adv and ref interprets often go hand in hand [esp in Top 14], outside that gameplan!

28 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Lions to unleash South Africa U20 superstar Batho Hlekani against Lyon

Amen. Now or never. There’s still a window of opportunity to get into the 2027 squad. There will be a casualties this year. Some broken bodies after the ABs come through especially.

It’s the stocks in the youth that need to get tested this year. Bring it on.



...

1 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jason Holland's All Blacks exit remains a head-scratcher

France?

10 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jason Holland's All Blacks exit remains a head-scratcher

Correct Finn. One could say say that the team of coaches is now as important as the team on the field.

I’m not sure what’s too many or what’s too little - but when the coaching team is good the rest falls into place on the field.



...

10 Go to comments
f
fl 2 hours ago
Jason Holland's All Blacks exit remains a head-scratcher

The best teams have the best coaches, but more than this, the best teams seem to have the most coaches. SA have 8 coaches, not including their ‘laws advisor’ and their S&C coach. England have 7 coaches, plus 2 S&C coaches and a ‘team manager’ who takes a really hands on role with player mentoring. From what I could tell NZ had 5, and are now down to 3.

10 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Why Tommy Freeman could be England's lucky number 13

I’m sure Lol would never mention that Ed. 🤣🤣🤣

367 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Jason Holland's All Blacks exit remains a head-scratcher

I think he knows the AB attack has declined and it couldn’t stay as it was, so when an alternative role was available (that works for him), he’s decided to leave before being pushed (that likely would have followed) and then trying to find a role that is right for him and his family.

I don’t think there is a big conspiracy here but it clearly says it’s not a happy camp within the AB coaching team, which matches the body language they are showing in games.



...

10 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Why English referees are helping raise Prem spectacle and national team soar

NB - we don’t talk about this very often but if you were to rank the impact of variables on an AWAY game, what would be your priority rating for the following that impacts games ie which order would you rank these variables?

- Climate conditions - (rain/cold)



...

28 Go to comments
P
PMcD 3 hours ago
The coaching conundrum part two: Have New Zealand Rugby been too insular?

It’s fairly high and DoR’s are putting greater trust in some of these younger players, so fans are curious as soon as they come through.

Bath currently have some brilliant youngsters coming through, especially in the forwards. Last night at Castres (AWAY) we started Billy Sela (20 y/o) at tighthead, with Kepu Tuipulotu (20 y/o) coming off the bench at hooker.



...

890 Go to comments
P
PMcD 3 hours ago
The coaching conundrum part two: Have New Zealand Rugby been too insular?

It’s not that ruthless at Academy level. Some clubs will run U16 & U18 teams but it’s mainly at 18 where they start paying you to be in the Academy (also links with University) when the key decisions are made. You see a few 18 year old hit the periphery of Premiership squads but is pretty rare, so it’s not a deliberate strategy actively being pursued.

It was harder for Academy players to get games between 18-21 and many are not playing enough games. They are training 5 days a week and playing about 10 games a season (that’s not enough).



...

890 Go to comments
P
PMcD 3 hours ago
The coaching conundrum part two: Have New Zealand Rugby been too insular?

French Top 14 are a step ahead of the Premiership on most fronts - better Government support, tv commercial rights, stadium infrastucture (larger), matchday attendance, playing squads. There is a lot to like and is the reason they are ahead.

890 Go to comments
P
PMcD 3 hours ago
The coaching conundrum part two: Have New Zealand Rugby been too insular?

U think my last paragraph sums it up pretty well. They made a decision ago, probably not understanding the unintended long term consequences and it’s made it very difficult to be able to go back the way things have turned out.

890 Go to comments
j
johnz 4 hours ago
'Unlevel playing field': Former Hurricanes CEO opens up on club's woes

The unfortunate truth is NZR seems obsessed with creating a market in the US, when there is a ready and growing market in Japan.

I was taught a long way back, the first rule of marketing is go where there is existing demand. If you have to create demand for a product, nobody knows they need, you’ve already lost.



...

34 Go to comments
N
NB 4 hours ago
Why Tommy Freeman could be England's lucky number 13

That’s where I learned how to open up a discussion - by watching him with Zelensky in the WH, then doing the opposite!

The last piece I wrote had almost 900 replies, so really I try to limit my involvements more now. Esp long convos with just one other poster



...

367 Go to comments
N
NB 4 hours ago
‘There is only one Irish job that Ronan O’Gara desires, and it is not Leinster’

No idea Ed. Write an article about how he goes maybe?🤣

You usually go t1ts-up at the 6N, so what will yours be if SB picks Freeman or sticks with Dingwall?



...

38 Go to comments
A
Archibald 4 hours ago
‘There is only one Irish job that Ronan O’Gara desires, and it is not Leinster’

Of course not. Deric Bellend isn’t man enough to admit that he’s made a mistake.

38 Go to comments
