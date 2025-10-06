Insolite - Campese vend un maillot de Saint-André contre l’Australie en 1993

Drôle d’annonce postée sur un groupe Facebook privé de collectionneurs d’objets de rugby, “The Rugby Collection”. L’ancien international australien David Campese (62 ans, 101 sélections entre 1982 et 1996) semble en faire partie puisqu’il a décidé de mettre en vente une partie de son dressing.

Et que trouve-t-on à l’intérieur ? Un maillot authentique porté jadis par Philippe Saint-André. L’actuel directeur du rugby de Provence Rugby, 58 ans aujourd’hui et fort de ses 69 sélections (1990-1997), a eu la chance de croiser la route du légendaire arrière australien, champion du monde en 1991.

Trois fois ils ont joué l’un contre l’autre et deux fois la France a gagné : 19-28 le 30 juin 1990 à Sydney et 16-13 le 30 octobre 1993 à Bordeaux. La seule fois que PSA a perdu contre l’Australie de Campese, c’était une semaine plus tard, le 6 novembre 1993 au Parc des Princes, à Paris, devant 45 000 spectateurs. Ce jour-là, les Wallabies ont empêché les Bleus de passer leur ligne et se sont imposés 24-3 (pénalité de Thierry Lacroix).

David Campese n’a pas oublié cette rencontre et c’est avec le maillot de Philippe Saint-André qu’il pose fièrement dans ce groupe Facebook de collectionneurs d’objets authentiques de rugby.

« Porté par Philippe Saint-André lors du test-match face à l’Australie en 1993 au Parc des Princes, il a ensuite été échangé directement avec David Campese », décrit l’annonce dans ce groupe privé. « Deux noms qui, à eux seuls, résument une époque. Deux légendes qui se sont croisées sur la même pelouse, dans le même souffle.

« Saint-André, 69 sélections et 32 essais, a été le capitaine des Bleus au début des années 1990, un ailier respecté et admiré. En face, Campese, 101 sélections avec les Wallabies, champion du monde, l’un de ces rares joueurs que le rugby place au rang des immortels.

« Ce maillot est livré avec une attestation originale signée à la main, des photos du match et des clichés de Campese tenant la tunique. Une provenance irréprochable. »

Selon le site, une telle pièce pourrait s’échanger entre 2 000 et 3 600 dollars australiens, soit entre 1 131€ et 2 000€. Du moins, c’est la fourchette dans laquelle se sont récemment échangés des maillots portés et signés par Philippe Sella, Serge Blanco et Patrice Lagisquet.

« Pour un collectionneur averti, c’est plus qu’un souvenir : c’est une pièce de musée, un témoin rare d’un moment où le rugby se vivait encore dans toute sa vérité. Un objet qui, comme la mémoire du jeu, ne cessera de prendre de la valeur avec le temps », poursuit l’annonce.

Pour l’anecdote, cette rencontre du Parc des Princes faisait suite à la défaite des champions du monde, entraînés par Bob Dwyer, à Bordeaux ; un succès des Bleus qualifié d’inattendu par les observateurs de l’époque (un essai avait été refusé aux Australiens). Le combat avait été tellement âpre ce jour-là que les plaqueurs du jour avaient déclaré « avoir plus touché de viande que de cuir ».