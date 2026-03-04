Baptiste Serin savoure son renouveau bleu : « Je sais le travail que j'ai fait pour revenir ici »

Baptiste Serin le reconnait lui-même, il revient de loin. Pas vraiment dans les petits papiers de Fabien Galthié depuis la deuxième partie de son premier mandat (2019-2023), le demi de mêlée de Toulon regoûte aux joies du maillot bleu sans faire de bruit.

« J’ai l’impression de faire partie un peu des nouveaux capés dans la tête, dans le sens où tout ce que tout ce qu’on me donne je le prends avec beaucoup de plaisir, beaucoup d’envie », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Un an et demi après ses dernières apparitions en bleu, lors de la tournée 2024 en Argentine, le joueur de Toulon, 31 ans, a effectué son retour en équipe de France cette année, disputant des bouts de matchs au relais d’Antoine Dupont contre l’Irlande (36-14), au pays de Galles (54-12) et contre l’Italie (33-8).

Depuis son premier match contre l’Argentine, en 2016, la carrière en bleu de demi de mêlée est loin d’être linéaire. S’il a été à la Coupe du monde au Japon en 2019, il n’a pas participé à celle en France en 2023 et n’a ensuite eu que deux autres sélections, à l’été 2024 en Argentine. Une présence très épisodique malgré une emprise toujours très forte sur le jeu et les résultats de Toulon.

« Je sais le travail que j’ai fait pour revenir ici et les péripéties qui sont passées parce qu’il y a eu des blessés aussi (à ce poste), donc je préfère profiter du moment que je suis en train de vivre », a-t-il indiqué, refusant de se projeter au-delà du Tournoi.

Deux neuf du RCT sur le même terrain ?

S’il entre en jeu à Murrayfield, il croisera peut-être sur le terrain Ben White, son coéquipier au RCT et binôme de Finn Russell à la charnière écossaise. Un joueur capable d’ « endormir » l’adversaire, à « passer, passer, passer… et d’un coup à se faire la malle au ras d’un ruck », à surveiller avec attention, donc.

Pour le reste, Serin prendra ce qu’il peut prendre en Écosse, dans un contexte très bon pour la France, qui a remporté ses trois matchs avec le bonus offensif et qui s’avance en grande favorite chez l’équipe entraînée par Gregor Townsend.

« Le groupe vit très bien ensemble, il y a de bonnes performances, on est encore en jeu pour gagner le Tournoi et pour faire le Grand Chelem aussi, donc il n’y a que du positif pour l’instant. »

La composition d’équipe des Bleus sera annoncée jeudi en fin de matinée. Une victoire bonifiée samedi à Edimbourg leur assurerait le sacre dans le Tournoi à une journée de la fin, avec la possibilité de boucler le Grand Chelem contre l’Angleterre, le 14 mars.