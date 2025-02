Les Bleuets prêts à répondre dans le combat contre les Anglais

Pas besoin de motivation pour préparer ce Crunch du vendredi 7 février à Bath. « Ce sont toujours des matchs où la motivation vient naturellement. On aime affronter les Anglais, ce sont des rencontres engagées, avec une saveur particulière pour tout le monde », indique l’entraîneur des Bleuets Cédric Laborde.

Mais les Bleuets n’ont vraiment eu que peu de temps depuis la victoire contre le Pays de Galles (63-19) pour préparer cette rencontre. « On n’a eu que deux jours après le match contre les Gallois pour préparer cette rencontre, en sachant qu’il y avait des secteurs à corriger, notamment sur les attitudes au contact et la conquête. On s’est donc surtout concentrés sur nous-mêmes », indique le capitaine Antoine Deliance, lui-même victime d’un carton jaune lors de cette première rencontre.

« Forcément, certains joueurs ont manqué lors du dernier match, et on sait que ce sera un gros défi. C’est une rencontre particulière où il faudra faire preuve de sang-froid si l’on veut l’emporter. »

« On sait à quoi s’attendre : c’est un gros pack, qui marque la plupart de ses essais sur maul. Ce sera forcément un combat rude », complète le trois-quarts centre Fabien Brau-Boirie reconduit sur cette rencontre. « Il faudra être plus rigoureux, éviter de perdre des ballons, notamment dans les rucks. L’objectif est de garder un jeu fluide, d’imposer notre rythme et de ne pas leur laisser l’occasion de ralentir nos ballons ou de dicter le tempo. »

Une première-ligne solide

Pour faire face au défi que proposeront les Anglais, cette semaine l’accent a été particulièrement mis sur la conquête et les attitudes au contact, deux aspects qui ont pénalisé les Bleuets sur le premier match. Si le talonneur Lyam Akrab, auteur d’un doublé contre le Pays de Galles, sera titulaire, Quentin Algay commencera sur le banc pour densifier la première ligne.

« Liam a réalisé un très bon match et s’est imposé dans l’équipe grâce à son sérieux et son investissement depuis un ou deux ans. Ses performances en championnat d’Europe avec Montpellier lui ont donné de l’assurance. Cela permet aussi à Quentin de l’épauler, d’apporter sa puissance et son engagement en fin de match, notamment sur les phases de contact », révèle Cédric Laborde.

« Comme on est en début de saison avec une nouvelle équipe, c’est aussi une phase de construction pour nous. On intègre de nouveaux joueurs qui ont envie de bien faire et de s’imposer dans le groupe.

« Isaac Koffi Sedjoro (pilier), par exemple, fait son entrée pour ce match après avoir enchaîné plusieurs rencontres en Top 14 avec le Stade Français. On a donc de quoi répondre dans le combat. Maintenant, on attend le match pour ajuster si nécessaire et trouver des solutions en cours de jeu si besoin. »

Il est temps de renouer avec la victoire

Après deux défaites de rang – lors du Tournoi 2024 puis la finale du Championnat du Monde U20 2024 – il est temps pour le staff et les joueurs de stopper cette spirale négative et de renouer avec la victoire. Et dans cette quête, le match contre l’Angleterre sera crucial.

Face à face 4 dernières réunions 2 Victoires 0 Nuls 2 Victoires Moyenne de points marqués 26 35 Le premier essai gagne 75% L'équipe recevante gagne 50%

« On ne s’est pas mis de pression particulière sur l’objectif de victoire finale. Bien sûr, c’est une ambition pour le groupe, mais on avance étape par étape », nuance néanmoins l’entraîneur. « Le premier bloc de matchs est particulièrement relevé, et le Tournoi s’annonce dense avec de grosses affiches à venir. On prend donc les rencontres une par une, avec toujours la même intention : entrer sur le terrain pour gagner.

« On a la chance d’avoir un effectif avec une vraie profondeur. Il y a une bonne rotation dans le groupe, et ce sera encore le cas contre l’Italie. Les joueurs qui entrent ont le même niveau que ceux qui débutent, ce qui nous permet d’enchaîner les performances sans perte de qualité. »