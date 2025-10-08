Antoine Dupont, la reprise progressive avec Toulouse et les Bleus

De retour de Doha où il a séjourné dans la clinique privée Aspetar dans le cadre de la rééducation de son genou droit, le demi de mêlée Antoine Dupont (28 ans, 59 sélections) était présent à l’entraînement du Stade Toulousain mardi 7 octobre, sept mois après sa grave blessure au genou, pour reprendre progressivement le rugby, d’abord de façon individuelle.

Le n°9 et capitaine de Toulouse et du XV de France en a terminé avec son parcours de réathlétisation et reprend « les ateliers rugby au fur et à mesure », a appris l’AFP auprès du club.

Deux jours après la défaite des Rouge et Noir à Bayonne (40-26), Antoine Dupont a participé avec ses coéquipiers à un tennis-ballon en guise d’échauffement avant de s’entraîner seul, en marge du collectif. Sa réapparition intervient quasiment sept mois jour pour jour après sa rupture des ligaments croisés du genou droit à Dublin, lors du Tournoi des Six Nations, le 8 mars dernier.

Son retour n’est cependant pas prévu avant la fin du mois de novembre, comme l’ont rappelé à plusieurs reprises le joueur et le staff toulousain.

Une participation à la préparation des Bleus en novembre

Si le champion olympique 2024 de rugby à 7 ne pourra donc pas participer à proprement parler à la tournée d’automne des Bleus en novembre, au moins il apparaît qu’il pourrait accompagner ses partenaires et le staff dans leur préparation au centre national du rugby (CNR) à Marcoussis.

Profitant que le Top 14 est en sommeil et que les joueurs sont en vacances pendant les week-ends où le XV de France affrontera les Fidji et les Springboks champions du monde dans les deux premières semaines de novembre, le meilleur joueur du monde 2021 pourrait profiter de l’occasion pour poursuivre sa réathlétisation au haut niveau, cette fois en collectif, en profitant du séjour des Bleus dans l’Essonne.

Sa 60e sélection contre l’Irlande ?

« Chaque jour, on est un peu moins loin de son retour. On devrait je l’espère le retrouver sur les terrains dans un peu moins de deux mois », a soufflé son entraîneur de Toulouse, Ugo Mola, à l’occasion de la Nuit du Rugby lundi 6 octobre. On pourrait même revoir Dupont jouer au mieux à Montauban le 22 novembre, au pire contre le Racing 92 une semaine plus tard.

Antoine Dupont pourrait gagner sa 60e sélection à l’occasion du Tournoi des Six Nations 2026, sans doute pour le premier match face à l’Irlande le jeudi 5 février au Stade de France. Comme un clin d’oeil.

