Au bout du tunnel, un horizon tout bleu. Retenue dans la liste des 32 joueuses du groupe France pour la Coupe du monde, Annaëlle Deshaye a été annoncée ce jeudi dans le XV de départ tricolore qui défiera l’Angleterre samedi soir à Mont-de-Marsan (21h10) lors du seul test préparatoire de l’été de l’équipe de France avant la Coupe du monde (22 août – 27 septembre). Une information qui n’aurait rien d’extravagant à la seule lecture du pedigree de la Bordelaise (48 sélections) mais qui a tout d’une grande nouvelle eu égard à l’année qu’elle vient de passer.

Fauchée à l’été 2024 par une rupture des ligaments croisés, opérée en juillet de cette même année, la Normande de naissance est entrée dans une course contre-la-montre pour accrocher le wagon de la Coupe du monde. Suivi au CERS de Capbreton et en contact régulier avec le staff tricolore qui ne l’a pas lâchée d’une semelle, la gauchère a travaillé d’arrache-pied pour pouvoir revenir à la compétition dans la dernière partie de la saison 2024-2025.

Des efforts payants qui lui ont permis de réintégrer dès avril les feuilles de match du Stade bordelais, jusqu’à démarrer la finale d’Elite 1 remportée par Lionnes contre le Stade toulousain (32-24). Un match du titre qu’elle a marqué de son empreinte, inscrivant le deuxième essai de son équipe.

LES LIONNES DU STADE BORDELAIS REMPORTENT L’ÉLITE 1 FÉMININE 👏 Les @LionnesSB_ASPTT s’imposent 32 à 24 face à Toulouse au terme d’une finale complètement folle 🙌@FranceRugby 🔥 pic.twitter.com/mo0oKTS5J3 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) May 31, 2025

“Entraînement après entraînement, on sent qu’elle monte en puissance”

Un argument de plus, aussi, s’il en fallait, pour convaincre le binôme David Ortiz et Gaëlle Mignot de lui faire une place dans sa première liste de 38 joueuses pour préparer la Coupe du monde. La première d’une série d’étapes franchies avec succès pour en arriver à cette titularisation annoncée face à l’ogre anglais. Un moment très attendu à la fois par la joueuse et par son staff, heureux de récupérer un élément d’expérience dans un groupe où elle fait, du haut de ses 29 ans, figure de grande ancienne.

“Elle nous a rejoints fin juin et elle est clairement revenue en pleine possession de ses moyens, assure David Ortiz. Entraînement après entraînement, on sent qu’elle monte en puissance. Il est important pour nous de la revoir très vite sur le terrain pour la voir matcher. On retrouve en tout cas la Annaëlle qu’on avait laissé il y a un an et demi. Elle nous amène beaucoup de satisfaction sur tout ce qu’elle fait et on a hâte de la revoir sur le terrain pour sa reprise avec nous.”

Jouer les Anglaises, favorites déclarées au gain du Mondial, pour une première sélection en équipe de France depuis avril 2024, avec seulement une poignée de matchs en fin de saison dernière pour s’étalonner, le défi s’annonce de taille pour Annaëlle Deshaye. À l’image de celui d’un XV de France qui n’a plus triomphé de ses voisines anglaises depuis mars 2018.