All Blacks : quatre novices appelés pour débuter le Rugby Championship

Le sélectionneur des All Blacks, Scott Robertson, a dévoilé son groupe pour le Rugby Championship 2025, qui commence le 16 août à Cordoba, face à l’Argentine, dans l’enceinte du stade Mario Alberto Kempes.

ADVERTISEMENT

Parmi les 36 joueurs appelés, six sont là en couverture médicale, dont trois sans sélection : Kyle Preston (25 ans, en couverture du blessé Cameron Roigard et de Noah Hotham), Leroy Carter (26 ans, remplaçant de Caleb Clarke) et Tevita Mafileo (27 ans, pour Tyrel Lomax).

Argentina New Zealand Toutes les stats et les données

Christian Lio-Willie, présent en juillet face à la France, ne figure pas dans ce nouveau groupe. À sa place, Peter Lakai et Simon Parker font leur apparition. Seul joueur sans cape intégré directement dans le groupe principal, le troisième-ligne Simon Parker a brillé cette saison avec les Chiefs, avant de se blesser sur la fin.

Peter Lakai, lui, vient de faire son retour à la compétition avec Wellington en NPC après sa blessure, qui l’avait tenu éloigné des terrains en juillet.

What a ride for Brodie McAlister Congratulations All Black #1229 👏 pic.twitter.com/XlzlkJTc7V — All Blacks (@AllBlacks) August 3, 2025

En revanche, Tyrel Lomax, Luke Jacobson, Cam Roigard, Noah Hotham et Caleb Clarke ne feront pas le voyage en Argentine : tous sont en phase de récupération. Robertson, qui suit depuis un moment les quatre joueurs sans sélection, se dit enthousiaste.

« On est évidemment déçus pour les gars qui sont encore en train de récupérer de leurs blessures, mais ça ouvre aussi la voie à plusieurs joueurs qui méritent leur chance, comme Tevita Mafileo, Kyle Preston et Leroy Carter, qui n’ont pas encore été capés. Ils ont gagné leur place grâce à leur régularité, et on sait qu’ils vont saisir cette opportunité. On est impatients de voir ce qu’ils vont apporter au groupe », a déclaré le sélectionneur Scott Robertson.

ADVERTISEMENT

« C’est aussi une super nouvelle de voir Tamaiti Williams et Wallace Sititi de retour après blessure, et de pouvoir réintégrer Peter Lakai, Finlay Christie et Josh Lord. De très gros matchs nous attendent, avec beaucoup d’intensité et de défis à relever. On a hâte de se retrouver et de se remettre au travail, à commencer par deux tests face à une très solide équipe des Pumas. »

Le groupe des All Blacks partira pour l’Argentine le 8 août se préparer pour son premier test du Rugby Championship le 16 août.

Le groupe des All Blacks pour le Rugby Championship 2025

Talonneurs :

Codie Taylor, 34 ans, Crusaders / Canterbury, 98 sélections

Samisoni Taukei’aho, 27 ans, Chiefs / Waikato, 33 sélections

Brodie McAlister, 28 ans, Chiefs / Canterbury, 1 sélection

Piliers :

Ethan de Groot, 27 ans, Highlanders / Southland, 32 sélections

Tamaiti Williams, 24 ans, Crusaders / Canterbury, 18 sélections

Ollie Norris, 25 ans, Chiefs / Waikato, 2 sélections

Tyrel Lomax, 29 ans, Hurricanes / Tasman, 45 sélections

Fletcher Newell, 25 ans, Crusaders / Canterbury, 25 sélections

Pasilio Tosi, 27 ans, Hurricanes / Bay of Plenty, 9 sélections

Deuxième ligne :

Scott Barrett (capitaine), 31 ans, Crusaders / Taranaki, 81 sélections

Patrick Tuipulotu, 32 ans, Blues / Auckland, 55 sélections

Tupou Vaa’i, 25 ans, Chiefs / Taranaki, 40 sélections

Fabian Holland, 22 ans, Highlanders / Otago, 3 sélections

ADVERTISEMENT

Troisième ligne :

Samipeni Finau, 26 ans, Chiefs / Waikato, 11 sélections

Simon Parker, 25 ans, Chiefs / Northland, *

Ardie Savea (vice-capitaine), 31 ans, Moana Pasifika / Wellington, 97 sélections

Du’Plessis Kirifi, 28 ans, Hurricanes / Wellington, 3 sélections

Wallace Sititi, 22 ans, Chiefs / North Harbour, 10 sélections

Peter Lakai, 22 ans, Hurricanes / Wellington, 3 sélections

Luke Jacobson, 28 ans, Chiefs / Waikato, 24 sélections

Demis de mêlée :

Cortez Ratima, 24 ans, Chiefs / Waikato, 14 sélections

Cameron Roigard, 24 ans, Hurricanes / Counties Manukau, 12 sélections

Noah Hotham, 22 ans, Crusaders / Tasman, 2 sélections

Ouvreurs :

Beauden Barrett, 34 ans, Blues / Taranaki, 136 sélections

Damian McKenzie, 30 ans, Chiefs / Waikato, 64 sélections

Centres :

Anton Lienert-Brown, 30 ans, Chiefs / Waikato, 85 sélections

Jordie Barrett (vice-capitaine), 28 ans, Hurricanes / Taranaki, 71 sélections

Quinn Tupaea, 26 ans, Chiefs / Waikato, 16 sélections

Billy Proctor, 26 ans, Hurricanes / Wellington, 4 sélections

Timoci Tavatavanawai, 27 ans, Highlanders / Tasman, 2 sélections

Arrières et ailiers :

Rieko Ioane, 28 ans, Blues / Auckland, 83 sélections

Caleb Clarke, 26 ans, Blues / Auckland, 29 sélections

Sevu Reece, 28 ans, Crusaders / Southland, 34 sélections

Emoni Narawa, 26 ans, Chiefs / Bay of Plenty, 3 sélections

Will Jordan, 27 ans, Crusaders / Tasman, 44 sélections

Ruben Love, 24 ans, Hurricanes / Wellington, 2 sélections