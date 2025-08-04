All Blacks : quatre novices appelés pour débuter le Rugby Championship
Le sélectionneur des All Blacks, Scott Robertson, a dévoilé son groupe pour le Rugby Championship 2025, qui commence le 16 août à Cordoba, face à l’Argentine, dans l’enceinte du stade Mario Alberto Kempes.
Parmi les 36 joueurs appelés, six sont là en couverture médicale, dont trois sans sélection : Kyle Preston (25 ans, en couverture du blessé Cameron Roigard et de Noah Hotham), Leroy Carter (26 ans, remplaçant de Caleb Clarke) et Tevita Mafileo (27 ans, pour Tyrel Lomax).
Christian Lio-Willie, présent en juillet face à la France, ne figure pas dans ce nouveau groupe. À sa place, Peter Lakai et Simon Parker font leur apparition. Seul joueur sans cape intégré directement dans le groupe principal, le troisième-ligne Simon Parker a brillé cette saison avec les Chiefs, avant de se blesser sur la fin.
Peter Lakai, lui, vient de faire son retour à la compétition avec Wellington en NPC après sa blessure, qui l’avait tenu éloigné des terrains en juillet.
What a ride for Brodie McAlister
Congratulations All Black #1229 👏 pic.twitter.com/XlzlkJTc7V
— All Blacks (@AllBlacks) August 3, 2025
En revanche, Tyrel Lomax, Luke Jacobson, Cam Roigard, Noah Hotham et Caleb Clarke ne feront pas le voyage en Argentine : tous sont en phase de récupération. Robertson, qui suit depuis un moment les quatre joueurs sans sélection, se dit enthousiaste.
« On est évidemment déçus pour les gars qui sont encore en train de récupérer de leurs blessures, mais ça ouvre aussi la voie à plusieurs joueurs qui méritent leur chance, comme Tevita Mafileo, Kyle Preston et Leroy Carter, qui n’ont pas encore été capés. Ils ont gagné leur place grâce à leur régularité, et on sait qu’ils vont saisir cette opportunité. On est impatients de voir ce qu’ils vont apporter au groupe », a déclaré le sélectionneur Scott Robertson.
« C’est aussi une super nouvelle de voir Tamaiti Williams et Wallace Sititi de retour après blessure, et de pouvoir réintégrer Peter Lakai, Finlay Christie et Josh Lord. De très gros matchs nous attendent, avec beaucoup d’intensité et de défis à relever. On a hâte de se retrouver et de se remettre au travail, à commencer par deux tests face à une très solide équipe des Pumas. »
Le groupe des All Blacks partira pour l’Argentine le 8 août se préparer pour son premier test du Rugby Championship le 16 août.
Le groupe des All Blacks pour le Rugby Championship 2025
Talonneurs :
Codie Taylor, 34 ans, Crusaders / Canterbury, 98 sélections
Samisoni Taukei’aho, 27 ans, Chiefs / Waikato, 33 sélections
Brodie McAlister, 28 ans, Chiefs / Canterbury, 1 sélection
Piliers :
Ethan de Groot, 27 ans, Highlanders / Southland, 32 sélections
Tamaiti Williams, 24 ans, Crusaders / Canterbury, 18 sélections
Ollie Norris, 25 ans, Chiefs / Waikato, 2 sélections
Tyrel Lomax, 29 ans, Hurricanes / Tasman, 45 sélections
Fletcher Newell, 25 ans, Crusaders / Canterbury, 25 sélections
Pasilio Tosi, 27 ans, Hurricanes / Bay of Plenty, 9 sélections
Deuxième ligne :
Scott Barrett (capitaine), 31 ans, Crusaders / Taranaki, 81 sélections
Patrick Tuipulotu, 32 ans, Blues / Auckland, 55 sélections
Tupou Vaa’i, 25 ans, Chiefs / Taranaki, 40 sélections
Fabian Holland, 22 ans, Highlanders / Otago, 3 sélections
Troisième ligne :
Samipeni Finau, 26 ans, Chiefs / Waikato, 11 sélections
Simon Parker, 25 ans, Chiefs / Northland, *
Ardie Savea (vice-capitaine), 31 ans, Moana Pasifika / Wellington, 97 sélections
Du’Plessis Kirifi, 28 ans, Hurricanes / Wellington, 3 sélections
Wallace Sititi, 22 ans, Chiefs / North Harbour, 10 sélections
Peter Lakai, 22 ans, Hurricanes / Wellington, 3 sélections
Luke Jacobson, 28 ans, Chiefs / Waikato, 24 sélections
Demis de mêlée :
Cortez Ratima, 24 ans, Chiefs / Waikato, 14 sélections
Cameron Roigard, 24 ans, Hurricanes / Counties Manukau, 12 sélections
Noah Hotham, 22 ans, Crusaders / Tasman, 2 sélections
Ouvreurs :
Beauden Barrett, 34 ans, Blues / Taranaki, 136 sélections
Damian McKenzie, 30 ans, Chiefs / Waikato, 64 sélections
Centres :
Anton Lienert-Brown, 30 ans, Chiefs / Waikato, 85 sélections
Jordie Barrett (vice-capitaine), 28 ans, Hurricanes / Taranaki, 71 sélections
Quinn Tupaea, 26 ans, Chiefs / Waikato, 16 sélections
Billy Proctor, 26 ans, Hurricanes / Wellington, 4 sélections
Timoci Tavatavanawai, 27 ans, Highlanders / Tasman, 2 sélections
Arrières et ailiers :
Rieko Ioane, 28 ans, Blues / Auckland, 83 sélections
Caleb Clarke, 26 ans, Blues / Auckland, 29 sélections
Sevu Reece, 28 ans, Crusaders / Southland, 34 sélections
Emoni Narawa, 26 ans, Chiefs / Bay of Plenty, 3 sélections
Will Jordan, 27 ans, Crusaders / Tasman, 44 sélections
Ruben Love, 24 ans, Hurricanes / Wellington, 2 sélections
Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !