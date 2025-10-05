5 journées et Ronan O'Gara est déjà dépité : «Je me pose la question de savoir pourquoi je fais ce métier»

Du Ronan O’Gara dans le texte. Samedi à Montpellier, son Stade rochelais a bien démarré, tirant le premier grâce à un exploit personnel de son ailier australien Suniasi Vunivali mais a peu à peu sombré pour perdre assez nettement au final (37-13). Et comme bien souvent dans pareil cas, l’ancien ouvreur de l’Irlande n’a pas gardé pour lui la déception qui l’habitait après la rencontre.

ADVERTISEMENT

« On a fait une performance inacceptable. Je me pose la question de savoir pourquoi je fais ce métier. On a bien débuté, puis on a fait des fautes, des fautes… On a été lents, prévisibles. Montpellier a répondu présent et nous, on a été absents. On est très faibles dans beaucoup de domaines. Cela va prendre du temps de reconstruire. » Le Stade rochelais est-il déjà démoli ?

LE SUPERBE GESTE DE NOUCHI 🔥 Le troisième ligne du @MHR_officiel sert avec une superbe passe au pied Bernadet qui file à l’essai 🙌#MHRSR pic.twitter.com/AuYONpRCyf — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 4, 2025

Une réaction attendue à Paris

Le retour précoce dans la saison d’un catastrophisme sur lequel ROG a déjà beaucoup appuyé la saison dernière. Il y a presque un an jour pour jour, il inaugurait après un match raté contre Bayonne une longue série de sorties dans ce registre : C’est une journée noire, je n’ai pas beaucoup vécu ça en onze ans. C’est difficile. Tu perds la crédibilité, le respect. Pour moi, ce sont des mots importants. Tu ne joues pas comme ça si tu as une vraie famille. Vous imaginez ? Tes parents, ta femme, tes enfants regardent ça. Ça donne quoi ? Si tu acceptes une performance comme ça, tu dilues ta valeur. Au moment où tu fais ça, tu attaques ta personnalité. Tu ouvres la porte à trouver des excuses à tout. »

Sans être fameux, le bilan des Maritimes depuis la reprise n’est pourtant pas infamant. Ils ont certes perdu sèchement deux fois mais ont aussi gagné avec le bonus offensif lors de leurs deux réceptions à Marcel-Deflandre. Ils comptent par ailleurs un match en moins, certes loin d’être gagné puisqu’à Toulon (prévue le 21 septembre dernier, la rencontre avait été reportée au dernier moment à cause des intempéries dans le Var ce jour-là et se jouera le 8 novembre) mais qui leur laisse sur le papier la possibilité d’engranger un ou des points en plus au classement, où ils pointent actuellement à la 10e place.

Avant cela, une réaction des joueurs d’O’Gara est évidemment attendue dès la semaine prochaine, face à un Stade français revenu aux avant-postes après sa victoire bonifiée à Perpignan (11-28).