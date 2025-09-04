Siya Kolisi retrouve les Springboks pour la 100e d'Ardie Savea avec les All Blacks

Il ne pouvait rater ce moment si particulier. Samedi à l’Eden Park d’Auckland, Siya Kolisi, sorti sur blessure lors du match d’ouverture du Rugby Championship et la défaite surprise des Springboks à Joannesbourg contre l’Australie (22-38), reprendra du service avec l’Afrique du Sud. Parce qu’un remake de la dernière finale de la Coupe du monde ne se rate pas. Aussi parce que les champions du monde ne font pas une grosse impression depuis le début de la compétition. Enfin parce que ce match sera un moment spécial pour le rugby international, puisque ce sera la 100e sélection d’un immense adversaire de Kolisi : Ardie Savea.

La Nouvelle-Zélande avec son nouveau centurion tentera de prolonger sa série de 50 matches sans défaite dans son antre de l’Eden Park d’Auckland depuis 1994. Outre la volonté de poursuivre cette série victorieuse, il s’agira d’effacer l’amertume de la défaite face aux Pumas, autant que de fêter dignement cette 100e de Savea.

“Ardie représente tout ce qui fait un All Black. Il apporte un niveau extraordinaire de passion et de leadership à chaque fois qu’il revêt le maillot. Nous allons honorer sa 100e sélection par une performance qui reflète non seulement sa qualité sur le terrain, mais également l’exemple qu’il représente au quotidien”, a promis le sélectionneur neo-zélandais Scott Robertson.

Kriel capitaine des Springboks

Ce dernier sera néanmoins privé de ses trois demis de mêlée préférentiels, Cam Roigard, Cortez Ratima et Noah Hotham, blessés. Face à cette hécatombe, l’ancien Perpignanais a opté pour Finlay Christie, 25 sélections, qui n’avait plus été titularisé depuis la victoire contre l’Angleterre le 13 juillet 2024. Il était cependant entré en jeu en août lors des deux tests en Argentine, y compris lors de la défaite des All Blacks à Buenos Aires (29-23). Robertson a effectué deux autres changements par rapport au XV de départ battu en Argentine il y a deux semaines : l’ailier Emoni Narawa débutera à la place de Sevu Reece et le N.8 Wallace Sititi prendra la place de Simon Parker, qui glisse sur le flanc de la mêlée.

En face, les Springboks pourront compter sur le retour de Kolisi, qui s’était blessé à un genou le 16 août lors de l’inattendue défaite des doubles champions du monde à domicile contre l’Australie (38-22). Le sélectionneur Rassie Erasmus a cependant décidé de confier le capitanat au centre Jesse Kriel.

Retour également du plus expérimenté des joueurs sud-africains, le deuxième ligne Eben Etzebeth, pour sa 136e sélection.

Les Springboks, qui ne se sont plus imposés à l’Eden Park depuis 1937, tenteront de remporter leur cinquième match consécutif contre les All Blacks.

Rassie Erasmus has named a settled side for Saturday’s Test against the All Blacks in Auckland 🤝

Catch all the action live on @SuperSportTV 📺#Springboks #ForeverGreenForeverGold — Springboks (@Springboks) September 4, 2025

Les équipes

Nouvelle-Zélande : Jordan – Narawa, Proctor, J. Barrett, Ioane – (o) B. Barrett, (m) Christie – Savea, Sititi, Parker – Vaa’i, S. Barrett (cap) – Newell, Taylor, de Groot.

Remplaçants : Taukei’aho, Williams, Lomax, Holland, Kirifi, Preston, Tupaea, McKenzie.

Afrique du Sud : Le Roux – Kolbe, Kriel (cap), de Allende, Moodie – (o) Pollard, (m) Williams – P-S. du Toit, Kolisi, van Staden – Nortje, Etzebeth – T. du Toit, Marx, Nche.

Remplaçants : Wessels, Venter, Louw, de Jager, Smith, Reinach, Feinberg-Mngomezulu, Hooker