Zack Henry en fin de contrat, l’ASM sur les rangs pour le récupérer

Zack Henry s’apprête à tourner une nouvelle page. L’ouvreur anglais, passé par Leicester et actuellement en fin de contrat au Stade Français, figure dans les petits papiers de l’ASM Clermont Auvergne. Le club auvergnat est le premier à avoir avancé ses pions.

À 31 ans, le natif de Brighton ne prolongera pas avec Paris. Il n’a disputé que deux rencontres cette saison avec les Stadistes, qu’il quittera à l’issue de son bail de trois ans. La semaine dernière, Henry aurait visité les installations de l’ASM et le stade Marcel-Michelin. Une prise de contact qui confirme l’intérêt des Jaune et Bleu.

Mais Clermont n’est pas seul sur le coup. Plusieurs clubs de Pro D2, dont Colomiers, seraient également sur la piste. Le club haut-garonnais, deuxième du classement derrière Vannes après neuf journées, suit le dossier de près.

Arrivé en France grâce à Richard Hill, l’ancien demi de mêlée international anglais, à Rouen en Fédérale 1, Zack Henry s’est imposé comme l’un des meilleurs ouvreurs de Pro D2 à Nevers entre 2018 et 2020. Sa bonne forme lui a ouvert les portes des Leicester Tigers. Il y a disputé 31 matchs, inscrit 151 points et fait une apparition en finale de Challenge Cup. Mais la hiérarchie en place (George Ford, Johnny McPhillips) et le retour de Freddie Burns l’ont poussé à partir.

Arrivé à Pau en juin 2021, puis au Stade Français deux ans plus tard, Henry totalise 40 matchs avec Paris, dont 27 titularisations. Midi Olympique indique que Pau et Nevers, ses anciens clubs, ont pris des renseignements sans aller plus loin.

Le joueur, formé à l’université de Bath et passé par l’académie des Harlequins, reste une valeur sûre. Sa polyvalence et son expérience en Top 14 comme en Pro D2 pourraient séduire plus d’un staff à la recherche d’un ouvreur gestionnaire.