Yannick Bru (UBB) : « ce serait inconcevable de ne pas jouer la phase finale de Top 14 »

Yannick Bru juge « inconcevable avec ce qu’on a bâti, le public qu’on a, les moyens que l’on a, l’effectif que l’on a, de ne pas jouer la phase finale de Top 14 ». Et pourtant, c’est bien la plus grande menace qui pèse sur l’Union Bordeaux-Bègles (5e), au moment de recevoir Clermont (8e) samedi 6 juin pour la dernière journée de la saison régulière. Un vrai huitième de finale mais que le manager feint de ne pas préparer d’une manière différente des autres rencontres.
Rencontre
Top 14
Bordeaux
31 - 34
Temps complet
Clermont
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Interrogé vendredi en conférence de presse sur le fait qu’une simple victoire de ses hommes contre Clermont pourrait ne pas suffire pour accéder au top 6, Bru a indiqué qu’il « ne s’occupe pas l’esprit avec ça ».
« Nous, demain (samedi), l’objectif, c’est faire le meilleur match possible. Comme je dis souvent aux joueurs et au staff, faire du mieux qu’on peut, sans rien garder à nous, sans frustration, sans garder de l’énergie, faire du mieux qu’on peut, de la première minute jusqu’à la 80e », a-t-il insisté. « Et puis, on verra ce que l’avenir nous réserve ».
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Trois défaites à Chaban qui coûtent cher
Habituée aux phases finales depuis cinq ans, l’UBB, titrée pour la deuxième fois en Champions Cup il y a deux semaines, a été moins performante cette saison en Top 14, s’inclinant notamment trois fois à Chaban contre Pau, le Stade Français et Montpellier, trois équipes qui la devancent au classement avant cette ultime journée.
« La seule chose qui change, c’est qu’on est libéré du poids de ces deux compétitions à gérer en même temps avec certaines arrière-pensées qui nous ont parfois joué des tours », reconnaît le manager. « On sait que les rendez-vous de Champions Cup cette année ont occupé une part de notre esprit. Et c’est vrai qu’inconsciemment, des fois, on n’a peut-être pas jeté toutes nos forces dans la bataille. Je pense que ça nous a coûté cher. C’est quelque chose sur lequel on devra réfléchir, puisqu’on voit bien qu’on est dans un Top 14 qui est incroyablement concurrentiel, sur des niveaux jamais atteints ».
Le prix de la double saison
L’envie de gagner, l’obligation de ne pas lâcher son public et la volonté d’offrir la meilleure sortie possible aux joueurs en partance sont autant de moteurs pour jeter toutes ces forces dans cette dernière ligne droite. « On a bataillé 11 mois pour être là. Ce serait une grosse arrogance de se dire qu’on peut gâcher les trois dernières semaines parce qu’on a déjà fait quelque chose de bien », a insisté Yannick Bru, confiant.
« Je crois qu’il y a deux équipes, trois équipes dans le ventre mou. En fait, il n’y a plus de ventre mou et après, tout le monde bagarre pour la qualification. Donc, cette année, l’apprentissage, c’est que les erreurs ont été payées double ou triple, compte tenu de l’exigence de ce Top 14 qu’on savait difficile, mais qu’on n’avait pas vu venir à une intensité comme celle de cette année. »
VIDEO
Un groupe amoindri pour un match décisif
Pour cette dernière de la saison à domicile, Bordeaux-Bègles sera privé de son ouvreur Matthieu Jalibert, blessé au mollet, de son 3e ligne Cameron Woki, pas encore remis d’une blessure au genou contractée contre le Leinster en finale de Champions Cup, et son pilier tongien Ben Tameifuna, qui s’est fait opérer de l’épaule mercredi.
Tous les autres internationaux français de l’UBB, à l’exception du centre Nicolas Depoortere, blessé depuis trois mois à l’épaule et qui a participé vendredi à la mise en place, ont été retenus pour le match face à l’ASM.
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