Willis, Ramos, Marchand se préparent à défier les Sharks à Ernest-Wallon

Jack Willis, remis d’une blessure aux côtes, et plusieurs internationaux français dont Thomas Ramos et Julien Marchand ont repris l’entraînement lundi 1er décembre avec le Stade toulousain et sont aptes avant la réception des Sharks de Durban dimanche 7 lors de la première journée de Champions Cup.

Le troisième ligne anglais Willis, sorti touché aux côtes à Montauban il y a dix jours, avait manqué la victoire contre le Racing 92 samedi 29 novembre en Top 14, et postule en vue en vue de l’affiche face aux Sud-Africains programmé dimanche (16h15).

En vacances après la tournée automnale, plusieurs membres du XV de France, comme l’arrière Thomas Ramos, le talonneur Julien Marchand, le pilier Dorian Aldegeheri ou encore le troisième ligne Anthony Jelonch ont également repris le chemin de l’entraînement.

Le troisième ligne Alexandre Roumat, gêné au cou la semaine dernière, est également disponible, alors que l’ailier Matthis Lebel, meilleur marqueur d’essais du championnat de France (8) s’est fait mal à la main samedi soir et a passé des examens lundi pour connaître la gravité de sa blessure.

L’Argentin Efrain Elias présente « un bel hématome costal »

Les centres Santiago Chocobares et Pierre-Louis Barassi, commotionnés récemment, suivent leur protocole et sauront dans la semaine s’ils peuvent reprendre. L’Argentin Efrain Elias, percuté en plein sternum par le talonneur des Racingmen Jannick Tarrit, sanctionné d’un carton rouge, présente « un bel hématome costal » selon l’encadrement des Rouge et Noir, mais n’est pas blessé.

Les troisièmes lignes François Cros et Théo Ntamack sont eux en phase de rééducation, sans qu’une date de retour ne soit précisée.