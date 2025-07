Will Jordan revient sur ce « match typique contre les Français »

La soirée de Will Jordan à l’arrière n’aura duré que 58 secondes. Après la blessure de Sevu Reece, il a rapidement retrouvé son aile droite habituelle… pour mieux se distinguer.

ADVERTISEMENT

Il a inscrit deux essais et dépasse désormais Ben Smith au classement des meilleurs marqueurs d’essais de l’histoire des All Blacks, avec 40 réalisations en 42 sélections (à seulement 27 ans). Il a même cru inscrire un triplé, mais son troisième essai a été refusé pour obstruction.

Will Jordan,toujours là où on ne l’attend pas 🚀 Regardez le deuxième épisode de la saison 3 du Basta Show sur RugbyPass TV et YouTube 📺https://t.co/JV0jOnW88x #rugby pic.twitter.com/TAGIHWzvym — RugbyPass FR 🇫🇷 (@RugbyPass_FR) November 17, 2024

Pour lui, malgré un écart d’un seul point durant une bonne demi-heure, les All Blacks ont su garder la main en deuxième période.

« D’après mon expérience, c’est un match typique contre les Français », a résumé Jordan. « J’ai eu le sentiment qu’on avait fait le nécessaire pour creuser un petit écart, mais on a concédé deux essais un peu faciles, et ils ont enquillé quelques pénalités de loin. Au final, ça a été un vrai bras de fer toute la soirée. »

« En seconde mi-temps, on a joué dans les bonnes zones du terrain, donc globalement, on avait le contrôle. Et on termine par une bonne séquence défensive. C’était pas notre match le plus propre, mais on a su répondre présent quand il le fallait. »

Will Jordan with the first try of the year! 🤩 pic.twitter.com/G6K7I5PzpJ — All Blacks (@AllBlacks) July 5, 2025

Statistiquement, la domination néo-zélandaise a été nette : 182 courses ballon en main contre 94 pour les Bleus, 13 franchissements contre seulement 4. La France a passé le match sous pression, limitée à 38 % de possession et de territoire.

ADVERTISEMENT

Jordan a reconnu que les 27 points encaissés étaient « un peu trop élevés », surtout face à une équipe qui a eu si peu de ballons.

« Quand tu marques 31 points, tu veux gagner, et au final, c’est ce qu’on a fait », a-t-il conclu. « Mais 27, c’est un peu trop. On leur a laissé deux-trois opportunités faciles. Sur les longues séquences, on a plutôt bien défendu, mais parfois ils sont passés trop vite, sur les extérieurs ou dans l’axe. On va analyser ça de près. »