Vunipola, Sclavi : Leicester pique deux piliers dans les championnats français

Leicester Tigers vient d’annoncer deux renforts majeurs pour sa première ligne : Mako Vunipola, international anglais aux 79 sélections piqué au RC Vannes (Pro D2), et Joel Sclavi, pilier argentin piqué au Stade Rochelais (Top 14).
Le dernier défi d’un monument : Mako Vunipola
À 35 ans, Mako Vunipola s’offre une ultime aventure. En quittant la Pro D2 et le leader Vannes, où il a retrouvé le plaisir de jouer en France, le pilier gauche rejoint un monument du rugby anglais pour un contrat d’un an. Ancien cadre des Saracens et champion d’Europe à plusieurs reprises, Mako Vunipola trouve à Leicester une dernière étape à la hauteur de son immense parcours.
« Je n’arrive toujours pas à y croire. C’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé, mais je suis honoré de faire partie de ce club prestigieux », confie-t-il. « Ce club a une longue histoire. Chaque fois que l’on joue à Welford Road, c’est un défi de taille qui nous attend – j’ai hâte de vivre cette expérience. »
Son arrivée répond aussi à un besoin stratégique pour le staff. Le club devait compenser le départ du Gallois Nicky Smith vers Sale Sharks et le retour de Tonga Kofe aux États-Unis. Pour Geoff Parling, nouvel entraîneur principal et ancien deuxième ligne des Tigers et du XV d’Angleterre, l’arrivée de Vunipola coche toutes les cases.
« Mako est très expérimenté, je le connais bien, et après avoir discuté avec lui, j’ai compris qu’il avait très envie de revenir pour une année en PREM et de terminer sa carrière, si cela se fait, avec nous », a expliqué Parling. « De plus, il y a l’avantage qu’il aidera nos jeunes piliers de l’équipe première, et nous ferons également appel à lui à l’académie, pour qu’il les aide et les encadre. »
Joel Sclavi, la puissance et la polyvalence
Dans le même temps, Leicester a convaincu Joel Sclavi de traverser la Manche lui aussi. À 31 ans, le pilier droit argentin quitte La Rochelle après trois saisons riches, marquées par un sacre européen en 2022 et plusieurs campagnes solides en Top 14. En fin de contrat, le Puma (33 sélections) était courtisé par Gloucester et Leicester – mais ce sont bien les Tigers qui ont fini par emporter la mise.
Sclavi arrive dans un contexte de recomposition de la première ligne, mais aussi d’ambition affichée. Capable d’évoluer des deux côtés de la mêlée, l’Argentin offre à Parling un atout rare : un joueur expérimenté, polyvalent et habitué aux grandes batailles de clubs.
« Nous recherchions quelqu’un capable d’apporter à la fois de la qualité et de la profondeur des deux côtés de la mêlée, et la taille et la puissance de Joel seront un véritable atout », a justifié le coach. « Après avoir fait ses preuves en Top 14, il avait envie d’un nouveau défi ; nous sommes donc ravis d’accueillir Joël, sa femme Charo et son fils Ciro au sein de notre équipe. »
L’arrivée du Puma renforce également l’axe sud-américain déjà présent à Leicester, avec la prolongation récente de Joaquín Moro. « Je suis fier et heureux de rejoindre un club qui possède une telle histoire et une telle identité », a déclaré le pilier après avoir signé. « J’ai vraiment hâte de découvrir ce que l’avenir me réserve chez les Leicester Tigers. »
Dalton: 'Some girls like to be screaming and shouting, and that works for them. I’m definitely the opposite'
This Six Nations Aoife Dalton comes in as a mainstay of the Irish team after captaining the Wolfhounds to Celtic challenge glory. But it wasn't always this way. “I’ll never forget that Six Nations. I remember, after that, thinking, ‘I’ll never play for Ireland again. That’s me done!’
LONG READ
Mick Cleary: 'Are we about to witness two of the greatest Champions Cup quarter-finals?'
Even those with the longest memories will struggle to recall better ties in prospect than Bath v Northampton and Bordeaux-Begles versus Toulouse.
LONG READ
Is Antoine Dupont no longer undroppable?
The iconic Frenchman has taken time to recover from a serious knee injury and there are murmurs he is no longer an automatic pick
