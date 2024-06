Un week-end captivant à suivre en direct sur RugbyPass TV

Ce week-end s’annonce palpitant pour les amateurs de rugby avec les premiers test-matchs de l’été, la suprématie asiatique en jeu et l’attribution du dernier ticket pour Paris 2024. Ces événements sont à retrouver en direct et gratuitement sur RugbyPass TV.

Un test historique entre le Japon et l’Angleterre

Les projecteurs seront braqués sur le Stade national du Japon ce samedi, alors qu’Eddie Jones reprend les rênes des Brave Blossoms après neuf ans d’absence. Pour ce retour, son équipe affronte l’Angleterre, qu’il a menée en finale de la Coupe du Monde 2019. Les deux équipes chercheront à entamer leur campagne estivale par une victoire, tout comme les champions du monde en titre, l’Afrique du Sud, et le pays de Galles qui se défient à Twickenham plus tard dans la journée.

Ce match fait partie d’un programme alléchant auquel il faut ajouter le duel entre les Fidji et les Barbarians, qui compteront dans leurs rangs quelques légendes du jeu sur le point de faire leur adieu.

Par ailleurs, Hong Kong China jouera face à la Corée dans un match décisif pour le titre de Champion d’Asie 2024, tandis que Monaco accueille le tournoi de qualification finale pour Paris 2024. Douze équipes du HSBC SVNS 2024, parmi lesquelles l’Afrique du Sud, la Grande-Bretagne, le Canada et l’Espagne, vont se disputer une place aux JO sur l’ultime tournoi de repêchage.

Le Japon accueille l’Angleterre dans un test historique

L’Angleterre retrouvera Eddie Jones pour la première fois depuis que le technicien a quitté le XV de la Rose en décembre 2022, lorsqu’elle affrontera le Japon à Tokyo ce samedi. Jones devait initialement mener l’Angleterre lors d’une tournée au Japon en 2020, mais celle-ci a été annulée à cause de la crise liée au Covid-19. Il sera désormais sur le banc adverse pour le premier test officiel entre les deux équipes sur le sol japonais.

Japan England Toutes les stats et les données

Ce match marque le début de la deuxième période d’Eddie Jones à la tête des Brave Blossoms, qu’il avait conduits à une victoire spectaculaire contre l’Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde 2015. Il y a neuf ans, le Japon était devenu la première équipe à remporter trois matchs de poule sans atteindre les quarts de finale. Plus tard, ces bons résultats avaient permis à Jones de briguer le poste de sélectionneur de l’Angleterre.

Le fait d’avoir mené l’Angleterre en finale de la Coupe du Monde 2019 et de détenir le meilleur ratio de victoires de l’histoire de l’Angleterre n’avait pas empêché l’Australien de quitter ses fonctions dans la polémique.

Après un retour aussi bref que désastreux en Australie, Jones et le Japon, battu en phase de poule par l’Angleterre lors du dernier Mondial, ont tous deux une revanche à prendre à Tokyo. Jones estime que le Japon est en mesure d’écrire l’histoire ce samedi, avant d’autres tests plus abordables contre la Géorgie et l’Italie sont prévus en juillet.

Japon – Angleterre, c’est à suivre en direct et gratuitement sur RugbyPass TV.

Samedi 22 juin

07h50 (heure française) : Japon – Angleterre, Stade national du Japon – REGARDEZ LE DIRECT ICI

Les Springboks face au pays de Galles en tête d’affiche à Twickenham

Après le coup de sifflet final à Tokyo, tous les regards se tourneront vers Londres où les fans assisteront à un double programme alléchant. Les champions du monde en titre, l’Afrique du Sud, joueront leur premier match de l’année contre le pays de Galles avant que les Fidji ne rencontrent les Barbarians. Plus de 60 000 billets ont déjà été vendus pour ce grand événement international, et les supporters présents devraient être comblés.

South Africa Wales Toutes les stats et les données

Cinq joueurs ayant débuté la finale de la RWC 2023 face aux All Blacks (Eben Etzebeth, Franco Mostert, Pieter-Steph du Toit, Faf de Klerk et Jesse Kriel) seront sur le terrain à Twickenham, tandis que plusieurs jeunes pousses tenteront de briller en vue de la série contre l’Irlande le mois prochain. Le pays de Galles a subi un coup dur cette semaine avec l’annonce de l’absence de leur capitaine Jac Morgan pour le match et la tournée qui va suivre en Australie. L’entraîneur Warren Gatland cherche à reconstruire après avoir terminé le Tournoi des Six Nations 2024 avec la cuillère de bois.

Dans le deuxième match de la journée, Sam Whitelock et Shota Horie espèrent clore leur carrière au plus haut niveau sur une victoire contre les Fidji. Whitelock sera le capitaine d’une équipe des Barbarians riche en expérience avec 968 sélections internationales cumulées dont quelques-unes apportées par les Français Cameron Woki, Gaël Fickou et Virimi Vakatawa.

Les Fidji joueront leur premier match de l’année alors qu’ils préparent les tests de juillet contre la Géorgie et les All Blacks, ainsi que le début de la Coupe des Nations du Pacifique le mois suivant.

Ces deux rencontres sont également disponibles en streaming en direct et gratuitement sur RugbyPass TV, sauf dans les zones où des accords de diffusion locaux sont en place (Afrique, Royaume-Uni, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada, Pacifique et Asie).

Samedi 22 juin

15h00 (heure française) : Afrique du Sud – Pays de Galles, Twickenham – REGARDEZ LE DIRECT ICI

18h15 (heure française) : Barbarians – Fidji, Twickenham – REGARDEZ LE DIRECT ICI

Hong Kong vise le titre asiatique de rugby

Hong Kong décrochera un cinquième titre de Champion d’Asie s’ils battent la Corée au Hong Kong Football Club samedi. Les champions en titre ont montré une forme étincelante le mois dernier en battant les Émirats arabes unis 52-5 et la Malaisie 70-6. Une troisième victoire consécutive assurerait un cinquième sacre et prolongerait la domination hongkongaise dans la compétition asiatique.

Malgré leur surprenante défaite 36-32 contre les Émirats arabes unis à Dubaï il y a deux semaines, la Corée sait qu’une première victoire depuis 2015 contre les hôtes leur offrirait le titre. La dernière journée commence vendredi avec les Émirats arabes unis contre la Malaisie au Sevens Stadium. Une deuxième victoire consécutive pour les hôtes les placerait à la deuxième place du classement, au moins pour 24 heures, alors qu’ils visent leur meilleur classement historique dans le championnat.

Les deux matchs sont disponibles en streaming en direct et gratuitement dans le monde entier sur RugbyPass TV.

Vendredi 21 juin

17h30 (heure française) : Émirats arabes unis – Malaisie, The Sevens Stadium – REGARDEZ LE DIRECT ICI

Samedi 22 juin

10h30 (heure française) : Hong Kong Chine – Corée, Hong Kong Football Club – REGARDEZ LE DIRECT ICI

La qualification olympique en jeu

Douze équipes de Sevens sont à Monaco avec l’unique objectif de décrocher le dernier billet qualificatif pour les Jeux olympiques 2024. Ce tournoi de repêchage très relevé laissera sur le carreau au moins un médaillé olympique de Rio 2016.

Les médaillés de bronze au Brésil, l’Afrique du Sud, partent favoris après avoir terminé septièmes au classement général de la saison régulière du HSBC SVNS et pris la cinquième place de la Grande Finale de Madrid.

Cependant, l’opposition sera de taille avec les médaillés d’argent de 2016, la Grande-Bretagne. Team GB a atteint au moins les demi-finales de deux des trois derniers tournois du circuit. D’autres équipes redoutables comme l’Espagne, le Canada, le Chili seront également dans la course.

Le tournoi débutera au Stade Louis II à 15h04, heure française, vendredi, avec les 12 équipes réparties en trois poules.

Les deux meilleures équipes de chaque poule, ainsi que les deux meilleurs troisièmes à l’issue de la phase de groupes, se qualifieront pour les quarts de finale de la Cup qui se dérouleront dimanche.

L’équipe victorieuse en finale décrochera la douzième et dernière place pour le tournoi olympique. Suivez la quête du dernier ticket pour Paris 2024 en direct et gratuitement sur RugbyPass TV.

Programme

Vendredi 21 juin

15h04 (heure française) : tournoi de repêchage de Sevens, Stade Louis II – REGARDEZ LE DIRECT ICI

Dimanche 23 juin

09h30 (heure française) : tournoi de repêchage de Sevens, Stade Louis II – REGARDEZ LE DIRECT ICI