Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
10 - 23
FT
26 - 18
FT
26 - 45
FT
U20
41 - 35
FT
54 - 17
FT
41 - 24
FT
24 - 20
FT
52 - 16
FT
17 - 37
FT
U20
26 - 36
FT
27 - 17
FT
50 - 40
FT
23 - 18
FT
48 - 33
FT
U20
HSBC SVNS 2026
Vancouver
Six Nations

« Un rugby asphyxiant, mais avec le sourire » : le jeu du XV de France analysé par Gary Gold

Le demi de mêlée français Antoine Dupont observe la mêlée lors du match international du Tournoi des Six Nations entre la France et l’Italie au stade Pierre-Mauroy, à Villeneuve-d’Ascq, dans le nord de la France, le 22 février 2026. (Photo Sameer Al-Doumy / AFP via Getty Images).

Quel bilan tirer à mi-parcours du Tournoi des Six Nations 2026 ? La France avance sereinement vers un Grand Chelem à portée de main, l’Italie confirme sa pleine reconstruction en posant les fondations de 2027, l’Angleterre apparaît fragilisée par une défense fissurée et une indiscipline qui rendent la fin de Tournoi périlleuse, l’Écosse arrive avec le statut de vice-leader à son match contre les Bleus, l’Irlande est capable de relancer la course au titre depuis ses deux derniers matchs à Dublin et le Pays de Galles est toujours lanterne rouge.

Mais, comme le souligne Gary Gold, « les données révèlent ce que le tableau d’affichage ne montre pas ». Dans une analyse approfondie, l’ancien entraîneur sud-africain – entraîneur adjoint des Springboks de 2008 à 2011 sous Peter de Villiers, puis coach des London Irish, de la Western Province, des Stormers, des Newcastle Falcons, de Bath, des Sharks (Natal), des Worcester Warriors, puis de l’équipe nationale des États-Unis (USA Eagles) pendant cinq ans – livre un état des lieux implacable basé sur les data.

Rencontre
Six Nations
Scotland
50 - 40
Temps complet
France
Toutes les stats et les données

Sans tout dévoiler de son étude complète, arrêtons nous juste un instant sur son analyse de la situation de la France qu’il résume ainsi : « gagner les contacts, gagner les matchs », soit « la plus ancienne règle du rugby » confirmées par les données recueillies au fil des neuf premiers matchs du Tournoi des Six Nations 2026.

Car selon lui, la question n’est pas seulement de savoir qui gagne, mais de savoir comment les équipes gagnent.

« La constatation la plus simple, à ce stade ? Gagner le contact, c’est gagner le match », affirme le technicien. « Sur l’ensemble du Tournoi, les équipes qui dominent régulièrement les collisions – en portant le ballon avec force, en plaquant avec agressivité, en restant connectés dans les zones de contact – sont celles qui occupent les premières places du classement. C’est un des principes anciens du rugby, qui demeure valable. Les données ne font que le confirmer.

« La France occupe la première place du classement avec le maximum de 15 points. Victoire 36-14 contre l’Irlande lors du match d’ouverture à Paris. Succès 54-12 face au Pays de Galles, accompagné de records. Puis victoire 33-8 face à l’Italie à Lille. Trois succès bonifiés en trois rencontres.

ADVERTISEMENT

La régularité des performances

« Ce qui distingue l’équipe dirigée par Fabien Galthié ne tient pas principalement au flair, mais à la régularité de ses performances. D’une semaine à l’autre, elle se situe du bon côté des principaux indicateurs. La mêlée affiche 100% de réussite sur trois matchs. La touche présente un taux de réussite de 96%, le plus élevé du Tournoi. Quand ils avancent ballon en main, ils gagnent du terrain. Quand ils défendent, ils ne faillissent pas ; le taux de plaquages réussis atteint 89%, le meilleur parmi les équipes engagées.

« Ils passent moins de temps en défense tout simplement parce qu’en face leurs adversaires conservent très peu le ballon… »

« Un détail trahit la façon selon laquelle l’équipe de France joue : elle a réalisé le plus faible nombre de plaquages du Tournoi. Ils passent moins de temps en défense tout simplement parce qu’en face leurs adversaires conservent très peu le ballon. La France enferme l’équipe d’en face dans son propre camp, exerce une forte pression sur les phases de conquête, domine le jeu aérien et, lorsqu’elle doit défendre, le fait avec précision et agressivité. C’est un rugby asphyxiant, mais avec le sourire.

« Trente-trois franchissements en trois matchs, soit un total proche du double de celui de la deuxième meilleure équipe. Ce volume ne renvoie pas uniquement à la vitesse ou aux qualités individuelles sur les extérieurs, c’est aussi une équipe dont la qualité de jeu au centre crée l’espace nécessaire pour que le triangle arrière puisse conclure. Le Grand Chelem leur est acquis. Au vu de leur forme actuelle, je vois mal qui pourrait les arrêter… »

Six Nations

P
W
L
D
PF
PA
PD
BP T
BP-7
BP
Total
1
France
3
3
0
0
15
2
Scotland
3
2
1
0
11
3
Ireland
3
2
1
0
9
4
England
3
1
2
0
5
5
Italy
3
1
2
0
5
6
Wales
3
0
3
0
1
VIDEO

Related

Six Nations - Les 42 Bleus pour préparer l'Écosse : qui part, qui reste ?

Découvrez la liste complète des 42 Bleus retenus pour France Écosse au Tournoi des Six Nations 2026.

Read Now
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

La France « conquise, émasculée et humiliée », selon la presse britannique

2

Battu et chambré par l'Écosse : la mauvaise soirée d'Antoine Dupont

3

DIRECT - Résultats et stats du match Écosse - France du 7 mars 2026

4

La France peut-elle remporter le Tournoi dès ce week-end ? C'est moins sûr

5

VIDEO - Un pilier aux cannes de feu : le Gallois Rhys Carre se paye la défense irlandaise

6

DIRECT - Résultat et stats d'Irlande - pays de Galles

7

Charles III a rayé Stuart Hogg de l’Ordre de l’Empire britannique

8

L'Écosse sans van der Merwe mais avec Kinghorn pour recevoir le XV de France

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

The challenge that awaits new All Blacks coach Dave Rennie

The surroundings that await the new All Blacks coach is very different to the one Scott Robertson inherited two years ago

19
LONG READ

'I'm not afraid to be different' - Monty Ioane's journey from child model to Italy superstar

Heavily tattooed and a fashionista, Italy's flying winger has a menagerie of interests and opinions as he targets a first win over England.

1
LONG READ

Brendan Fanning: 'On the last day of this Championship Ireland may have another Triple Crown, presented by Scotland.'

Ireland started the Six Nations looking lost and bewildered but win against Wales and a Triple Crown could be on the cards

1

Comments on RugbyPass

H
Hammer Head 3 minutes ago
England humbled in Rome as Italy pile pressure on Borthwick reign

Italy are a team that will beat you at the rucks, beat you with their defence, beat you in the air, beat you with their counter attack.

They have a sharp shooter kicker and their set pieces are solid.



...

43 Go to comments
E
Eric Elwood 6 minutes ago
France player ratings vs Scotland | 2026 Guinness Six Nations

Dupont started and finished that try. He also noticed that there was space on the Scottish edges and France managed to stretch Scotland then and get around the edge or through the centre. The big lesson was that the same game plan cannot beat every nation in the modern game (2026 version).

Scotland had worked out France far better than the other way around. That match is played next week and every week after, France win IMO. They shouldn’t be forced to learn such huge lessons in the match. It should be addressed earlier.



...

14 Go to comments
B
Blackmania 7 minutes ago
Dave Rennie's simple outlook on where the All Blacks can improve

Look, let’s stop fighting over this, it’s exhausting… I don’t share anything of what you write, and I mean nothing…

To me Robertson was a disaster… to you he wasn’t, he was on the right track. Starting from that assumption, we will never be able to agree.



...

33 Go to comments
H
Hammer Head 8 minutes ago
England humbled in Rome as Italy pile pressure on Borthwick reign

Those three tests against the world champions certainly didn’t go to waste for the Italians development as a team.

At the time of the second test in SA I said that the Italians had exposed serious weaknesses around the breakdowns of the boks.



...

43 Go to comments
H
Hammer Head 10 minutes ago
England humbled in Rome as Italy pile pressure on Borthwick reign

Quesada is a great coach!

43 Go to comments
H
Hammer Head 12 minutes ago
England humbled in Rome as Italy pile pressure on Borthwick reign

When he took over for the 2019 WC - he went with the conservative and basics (winning ugly as everyone called it) to effectively get to the SF.

When he persisted with it into 2024, and then lost Felix midway into emulating the Bok rush defence - I thought he was toast.



...

43 Go to comments
E
Eric Elwood 14 minutes ago
'It’s obviously well-documented': Ronan Kelleher on what Ireland expect from Scots

Ireland will try to strangle Scotland. Ireland have shown vulnerabilities out wide which Scotland will exploit unless dealt with. Scotland also attacked through the centre, as Ireland did versus England. Townsend says Scotland just played naturally by getting the ball into space and away from the contact. They also had a magnificent contestable kick strategy.

A danger for Scotland is that they were clearly physically and emotionally down a level from the English match to the Wales match. Ireland rotated somewhat against Wales and rose higher from the Italy match to the England match. Ireland have an extra days recovery also.



...

1 Go to comments
H
Hammer Head 16 minutes ago
England player ratings vs Italy | 2026 Guinness Six Nations

He looks burnt out.

83 Go to comments
H
Hammer Head 17 minutes ago
England player ratings vs Italy | 2026 Guinness Six Nations

I see it a bit differently Tom. Missed tackles in particular - over the last 3 tests - very concerning.

But yes there were a few players that put it all out there.



...

83 Go to comments
T
Tom 17 minutes ago
England humbled in Rome as Italy pile pressure on Borthwick reign

He shouldn't have. His decision making has been awful all along and he's continued relentlessly to get England to play a brand of rugby no other team is pursuing without any precedent for success at international level.

43 Go to comments
P
PMcD 17 minutes ago
England suffer brutal Tom Curry injury in warm-up before Italy

Crikey - Sale will struggle losing both Curry’s and from Borthwick’s reaction, the Tom Curry injury doesn’t look like an easy one to get over.

8 Go to comments
H
Hammer Head 18 minutes ago
England player ratings vs Italy | 2026 Guinness Six Nations

Is it still innovative if you keep doing the same thing long enough for other teams to figure it out?

83 Go to comments
T
Tom 19 minutes ago
One name features heavily as England fans call for Borthwick sack

I'm pretty sure he's said before or at least heavily implied he wants nothing to do with it. The RFU should certainly try but I'm very confident they wouldn't get him. I'm not sure he feels that patriotic about English rugby union, I don't think he really identifies with the rich boys of the RFU. He never even played rugby union as far as I remember.

59 Go to comments
B
Blackmania 19 minutes ago
Dave Rennie's simple outlook on where the All Blacks can improve

I think we’re not understanding each other…

It’s somewhat normal since we don’t share the same starting point at all. You believe, in my opinion wrongly, that the problem came from the assistants and not from Razor himself.



...

33 Go to comments
J
JoBe 19 minutes ago
One name features heavily as England fans call for Borthwick sack

I understand your logic but, IMHO, the RFU are backs to the wall and as it stands I believe they will be happy if England can get out of the group stage next year (not something that can be taken for granted currently). Whoever they appoint needs to be given a long term aim, win the WC in 2031.

59 Go to comments
H
Hammer Head 19 minutes ago
England humbled in Rome as Italy pile pressure on Borthwick reign

That debacle is what had me convinced SB wouldn’t last beyond 2024.

43 Go to comments
P
PMcD 20 minutes ago
England player ratings vs Italy | 2026 Guinness Six Nations

I just don’t see where he will get one unless he is injured.

83 Go to comments
H
Hammer Head 20 minutes ago
One name features heavily as England fans call for Borthwick sack

Well they had the next best thing to Nienaber in Felix. Perhaps if they had been able to retain him…

59 Go to comments
T
Tom 21 minutes ago
England player ratings vs Italy | 2026 Guinness Six Nations

There were some poor performances and some individual moments of stupidity etc but it's the systemic issues which concerned me more than individual players actions.

83 Go to comments
E
Ed the Duck 21 minutes ago
England player ratings vs Italy | 2026 Guinness Six Nations

Nb said it was innovation and taking England to new levels…

83 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT