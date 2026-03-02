« Un rugby asphyxiant, mais avec le sourire » : le jeu du XV de France analysé par Gary Gold

Quel bilan tirer à mi-parcours du Tournoi des Six Nations 2026 ? La France avance sereinement vers un Grand Chelem à portée de main, l’Italie confirme sa pleine reconstruction en posant les fondations de 2027, l’Angleterre apparaît fragilisée par une défense fissurée et une indiscipline qui rendent la fin de Tournoi périlleuse, l’Écosse arrive avec le statut de vice-leader à son match contre les Bleus, l’Irlande est capable de relancer la course au titre depuis ses deux derniers matchs à Dublin et le Pays de Galles est toujours lanterne rouge.

Mais, comme le souligne Gary Gold, « les données révèlent ce que le tableau d’affichage ne montre pas ». Dans une analyse approfondie, l’ancien entraîneur sud-africain – entraîneur adjoint des Springboks de 2008 à 2011 sous Peter de Villiers, puis coach des London Irish, de la Western Province, des Stormers, des Newcastle Falcons, de Bath, des Sharks (Natal), des Worcester Warriors, puis de l’équipe nationale des États-Unis (USA Eagles) pendant cinq ans – livre un état des lieux implacable basé sur les data.

Scotland France Toutes les stats et les données

Sans tout dévoiler de son étude complète, arrêtons nous juste un instant sur son analyse de la situation de la France qu’il résume ainsi : « gagner les contacts, gagner les matchs », soit « la plus ancienne règle du rugby » confirmées par les données recueillies au fil des neuf premiers matchs du Tournoi des Six Nations 2026.

Car selon lui, la question n’est pas seulement de savoir qui gagne, mais de savoir comment les équipes gagnent.

« La constatation la plus simple, à ce stade ? Gagner le contact, c’est gagner le match », affirme le technicien. « Sur l’ensemble du Tournoi, les équipes qui dominent régulièrement les collisions – en portant le ballon avec force, en plaquant avec agressivité, en restant connectés dans les zones de contact – sont celles qui occupent les premières places du classement. C’est un des principes anciens du rugby, qui demeure valable. Les données ne font que le confirmer.

« La France occupe la première place du classement avec le maximum de 15 points. Victoire 36-14 contre l’Irlande lors du match d’ouverture à Paris. Succès 54-12 face au Pays de Galles, accompagné de records. Puis victoire 33-8 face à l’Italie à Lille. Trois succès bonifiés en trois rencontres.

ADVERTISEMENT

La régularité des performances

« Ce qui distingue l’équipe dirigée par Fabien Galthié ne tient pas principalement au flair, mais à la régularité de ses performances. D’une semaine à l’autre, elle se situe du bon côté des principaux indicateurs. La mêlée affiche 100% de réussite sur trois matchs. La touche présente un taux de réussite de 96%, le plus élevé du Tournoi. Quand ils avancent ballon en main, ils gagnent du terrain. Quand ils défendent, ils ne faillissent pas ; le taux de plaquages réussis atteint 89%, le meilleur parmi les équipes engagées.

« Ils passent moins de temps en défense tout simplement parce qu’en face leurs adversaires conservent très peu le ballon… »

« Un détail trahit la façon selon laquelle l’équipe de France joue : elle a réalisé le plus faible nombre de plaquages du Tournoi. Ils passent moins de temps en défense tout simplement parce qu’en face leurs adversaires conservent très peu le ballon. La France enferme l’équipe d’en face dans son propre camp, exerce une forte pression sur les phases de conquête, domine le jeu aérien et, lorsqu’elle doit défendre, le fait avec précision et agressivité. C’est un rugby asphyxiant, mais avec le sourire.

« Trente-trois franchissements en trois matchs, soit un total proche du double de celui de la deuxième meilleure équipe. Ce volume ne renvoie pas uniquement à la vitesse ou aux qualités individuelles sur les extérieurs, c’est aussi une équipe dont la qualité de jeu au centre crée l’espace nécessaire pour que le triangle arrière puisse conclure. Le Grand Chelem leur est acquis. Au vu de leur forme actuelle, je vois mal qui pourrait les arrêter… »

Six Nations P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 France 3 3 0 0 15 2 Scotland 3 2 1 0 11 3 Ireland 3 2 1 0 9 4 England 3 1 2 0 5 5 Italy 3 1 2 0 5 6 Wales 3 0 3 0 1