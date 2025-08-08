Un match France vs. Lions avant la tournée 2029 en Nouvelle-Zélande ?

Les rumeurs autour d’une tournée des Lions britanniques et irlandais en France ont beaucoup circulé ces dernières semaines, mais une réunion tenue à Sydney la semaine dernière a levé le doute : en 2029, la destination restera bien la Nouvelle-Zélande.

Mark Robinson, directeur général de New Zealand Rugby, la fédération néo-zélandaise de rugby, a rencontré ses homologues des Lions en marge du troisième et dernier test face aux Wallabies. Au menu des échanges : avancer sur l’organisation de la tournée masculine de 2029 et sur la toute première tournée féminine prévue en 2027.

Pour l’après-2029, rien n’est figé. En revanche, un match de préparation contre la France avant le départ vers la Nouvelle-Zélande est même envisagé. Les dirigeants français se disent prêts à l’intégrer au programme, à condition de préserver la formule traditionnelle de la tournée.

Ce qui s’est dit à la réunion de travail

Le débat reste animé, le Sunday Times appelant même à déplacer la tournée 2029 en France. De quoi alimenter les discussions et inciter le DG de la fédé Mark Robinson à réagir.

« On a passé toute une journée en milieu de semaine à avancer sur le dossier, et les choses progressent vraiment bien. On est très enthousiastes quant à la tournure que prennent les préparatifs », a-t-il expliqué à Newstalk ZB.

« On a beaucoup échangé sur le programme possible, le nombre de tests et de matchs hors tests. Ces dernières années, ils ont mis en place un modèle de partenariat pour les tournées, avec l’Afrique du Sud – malheureusement perturbée par le Covid – puis avec l’Australie cette année.

« C’est un nouveau format qu’on apprend encore à maîtriser et à mieux comprendre, donc on y a consacré pas mal de temps. Et franchement, les Lions sont impatients de venir en Nouvelle-Zélande, et nous avons hâte de les accueillir.

« On a aussi travaillé sur la tournée féminine de 2027. On se rapproche du moment où on pourra annoncer son format et son contenu. Ce sera un moment vraiment excitant, et on est très heureux de voir comment ce projet prend forme. »