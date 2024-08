Un entraîneur des All Blacks démissionne en plein Rugby Championship

Énorme surprise dans le staff des All Blacks à la veille du départ en Afrique du Sud pour affronter les champions du monde en titre. L’un des entraîneurs adjoints de l’équipe a annoncé quitter ses fonctions jeudi 22 août.

L’entraîneur en charge de l’attaque, Leon MacDonald, et ses collègues des All Blacks ont décidé de se séparer, en raison de ce que l’entraîneur principal, Scott Robertson, a qualifié de divergences philosophiques sur le jeu et sa mise en pratique.

Les deux hommes avaient brièvement collaboré aux Crusaders en 2017, une période qui a clairement marqué Robertson, puisqu’il a sollicité MacDonald, alors entraîneur principal des Blues, en 2023 pour rejoindre son staff après la confirmation de sa promotion à la tête des All Blacks.

Cependant, après seulement cinq matchs, il a été décidé de se séparer de la lourde équipe d’entraîneurs. MacDonald et Robertson ont mutuellement convenu qu’il était temps de mettre un terme à leur collaboration.

« Leon est un homme formidable, une personne de grande qualité, et un excellent entraîneur », a déclaré l’entraîneur principal lors d’une conférence de presse à Christchurch.

« Nous avons trouvé un accord mutuel : il est dans l’intérêt des All Blacks qu’il quitte l’équipe. Ce n’était pas le plan initial, mais c’est là où nous en sommes arrivés. »

Scott Robertson et Chris Lendrum, responsable du rugby professionnel et de la performance chez New Zealand Rugby, ont pris la parole plus tôt ce jeudi.

Ils ont insisté sur le fait que la décision était motivée exclusivement par des considérations sportives, ajoutant que des « discussions franches » au cours des dernières semaines avaient conduit à cette conclusion.

« Depuis le début de notre collaboration, nous avons eu le sentiment que l’alchimie n’était pas au rendez-vous. Nous n’avons pas réussi à nous accorder sur la vision du jeu. Il a travaillé avec acharnement, mais c’est ainsi que nous en sommes arrivés à cette décision.»

Robertson a préféré ne pas entrer dans les détails, mais il a évoqué brièvement les divergences de points de vue entre lui et MacDonald. « C’était principalement une question de philosophie sur le rugby, la manière de le jouer. Nous n’étions pas tout à fait en phase sur certains aspects. »

Il a également précisé que les désaccords concernant les sélections, notamment en ce qui concerne les trois-quarts dont MacDonald était responsable, n’ont pas influencé la décision.

« Ce n’était pas notre intention d’en arriver là, mais nous pensons que, pour nous deux et pour le groupe des All Blacks, la meilleure chose à faire est de prendre une décision maintenant, avant de continuer. Cette décision concerne autant lui que moi, mais voilà où nous en sommes aujourd’hui. »

Dans son communiqué, l’équipe a précisé que MacDonald ne serait pas remplacé pour le reste de la saison. Jason Holland continuera de gérer l’attaque, tandis que l’entraîneur de la défense, Scott Hansen, et l’entraîneur des skills, Tamati Ellison, prendront en charge certaines des responsabilités de MacDonald.

Une réunion avec les joueurs a eu lieu jeudi matin, au cours de laquelle l’annonce a été faite et l’équipe s’est concentrée sur les tests à venir en Afrique du Sud. Les All Blacks se préparent à deux tests importants face aux champions du monde : le 31 août et le 7 septembre.

Les All Blacks ont connu des débuts mitigés, s’inclinant à domicile contre l’Argentine en ouverture (30-38), avant de se racheter une semaine plus tard à Auckland avec une victoire sur les Pumas (42-10).

Le 31 août à Johannesburg et le 7 septembre au Cap, les All Blacks affronteront les Springboks pour la première fois depuis la finale de la Coupe du Monde 2023, où l’Afrique du Sud avait remporté la victoire (12-11) fin octobre.

Cet article a été à l’origine publié en anglais sur RugbyPass.com et adapté en français par Willy Billiard.