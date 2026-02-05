Tournoi des Six Nations 2026 : les Bleus visent rien de moins que le titre

Sacré lors du Tournoi des Six Nations 2025 avec quatre victoires pour une défaite, le XV de France aborde l’édition 2026 en tenant du titre, mais sous une pression grandissante à moins de deux ans de la Coupe de Monde de Rugby 2027 en Australie. Autour d’Antoine Dupont, redevenu capitaine, et de Fabien Galthié, toujours aux manettes depuis 2019, les Bleus visent au minimum un nouveau sacre, voire un Grand Chelem qui confirmerait leur statut de référence européenne.

Un champion d’Europe en quête de réglages

Fabien Galthié, officiellement sélectionneur du XV de France depuis 2020 après avoir intégré l’encadrement en 2019, sort d’un Tournoi 2025 réussi, conclu par un titre acquis au Stade de France devant l’Écosse. Les Bleus ont remporté quatre matches sur cinq, devançant l’Angleterre et l’Irlande au bénéfice des points de bonus, pour décrocher leur 19e titre non partagé dans l’histoire du Tournoi.

Pour autant, les tests d’automne 2025 ont ravivé certains doutes, avec des prestations jugées « clairement pas satisfaisantes » par Galthié, notamment une nouvelle défaite face aux Springboks champions du monde (17-32). À 20 mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde de Rugby 2027 en Australie, le sélectionneur estime que l’heure n’est plus aux expérimentations mais aux choix, ce qu’il traduit par des décisions fortes dans son groupe.

Dans cette logique d’« émulation », Galthié a écarté en ce début de Tournoi plusieurs cadres majeurs : ses deux derniers capitaines, Grégory Alldritt et Gaël Fickou, ainsi que Damian Penaud, meilleur marqueur d’essais de l’histoire du rugby français, tout en affirmant être « certain » qu’ils « reviendront ». Autre coup dur, et cette fois imposé : la fin de carrière brutale du pilier droit Uini Atonio (68 sélections), victime d’un accident cardiaque, oblige le staff à identifier d’urgence un nouveau pilier droit de référence pour stabiliser le pack tricolore.

Avec seulement 17 matchs officiels programmés avant la préparation du Mondial australien, chaque rencontre de ce Tournoi des Six Nations 2026 prend une dimension stratégique, à la fois pour consolider une colonne vertébrale et valider les hiérarchies à chaque poste.

Antoine Dupont, le maestro est de retour

À 29 ans et 59 sélections, Antoine Dupont retrouve le Tournoi des Six Nations en capitaine, après une parenthèse olympique dorée et une longue absence sur blessure. Revenu des Jeux de Paris 2024 avec un titre en rugby à 7, le demi de mêlée toulousain avait disputé les trois premiers matchs du Tournoi 2025 avant de se blesser gravement contre l’Irlande lors de la quatrième journée, le privant du sprint final puis d’une grande partie de l’année internationale suivante.

Son absence a pesé lourd sur la qualité du jeu des Bleus à l’automne 2025 : si la France a continué à marquer beaucoup d’essais, l’animation offensive s’est révélée plus terne et prévisible, tant l’organisation du jeu repose habituellement sur la vision et le rythme imposés par Dupont. Son retour dans la charnière doit donc redonner fluidité et inventivité à l’attaque française, même si une question demeure : son entente avec Matthieu Jalibert, l’ouvreur de l’UBB, appelé à diriger le jeu au pied et la distribution.

L’entraîneur adjoint William Servat a cherché à désamorcer ce débat, rappelant qu’« avoir deux joueurs de ce niveau-là, c’est une opportunité », et soulignant qu’Antoine Dupont « joue beaucoup pour l’équipe » dans son registre. Dans ce Tournoi 2026, la capacité de cette charnière Jalibert–Dupont à trouver rapidement des automatismes sera l’un des facteurs clés pour permettre à la France de dominer l’Irlande, l’Angleterre ou l’Écosse dans les grands rendez-vous.

Conserver le titre, viser le Grand Chelem

Tenant du titre après son succès dans le Tournoi 2025 sans Grand Chelem, le XV de France affiche un objectif clair : au minimum conserver sa couronne, sinon réaliser le Grand Chelem qui lui a échappé à cause d’une défaite frustrante en Angleterre. Avec trois réceptions au programme – dont l’Irlande en ouverture dès jeudi 5 février, puis l’Angleterre pour ce qui pourrait ressembler à une « finale » le 14 mars au Stade de France – les Bleus disposent d’un calendrier favorable sur le papier.

Entre ces deux chocs, un déplacement en Écosse s’annonce toutefois piégeux, tant le XV du Chardon reste capable de faire tomber les favoris dans l’ambiance électrique de Murrayfield. Face à une Irlande vieillissante mais toujours redoutable et à une Angleterre en plein renouveau, portée par l’expérience d’un Maro Itoje et l’énergie d’un Henry Pollock, la France devra imposer sa maîtrise pour viser un premier doublé dans le Tournoi depuis 2006 et 2007.

Ce défi s’inscrit aussi dans la préparation du Mondial 2027 : réussir deux Tournois consécutifs forts, en enchaînant titres ou podiums, renforcerait la légitimité d’un groupe qui veut effacer la déception de la Coupe du monde 2023 à domicile.

XV : continuité derrière, chantier devant

Galthié semble s’orienter vers une équipe qui mêle les hommes forts du Tournoi 2025, comme Thomas Ramos ou Louis Bielle-Biarrey, et les révélations récentes du Top 14 et de la Champions Cup. La ligne de trois-quarts conjugue vitesse, créativité et polyvalence, tandis que la troisième ligne, articulée autour de Jelonch et Cros, reste l’un des secteurs les plus compétitifs du groupe France.

La première ligne sera scrutée de près après la retraite d’Atonio, avec un nouveau pilier droit appelé à s’imposer comme référence internationale aux côtés de Julien Marchand au talon. En deuxième ligne, le duo Guillard–Ollivon apporte mobilité et activité dans le jeu courant, tout en assurant la conquête en touche.