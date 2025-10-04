Top14 : le MHR aligne Anyanwu et Riccitelli contre La Rochelle

Le centre anglais Lennox Anyanwu et le talonneur sud-africain Ricky Riccitelli, recrutés cet été, figurent dans le groupe de Montpellier qui affrontera La Rochelle samedi 4 octobre lors de la 5e journée de Top 14.

📅Samedi 4 octobre

🕝14h30

📍Septeo Stadium

— Montpellier Rugby (@MHR_officiel) October 3, 2025

Anyanwu (24 ans) avait débuté la saison lors du match inaugural contre Toulon (17-27) mais avait été évacué sur une civière à la suite d’un KO spectaculaire subi dès la première minute. L’ancien centre du club londonien des Harlequins retrouvera samedi sa place de titulaire au côté de l’international français Arthur Vincent.

Riccitelli (30 ans), lui, s’apprête à faire ses débuts en Top 14. L’ancien joueur des Blues, franchise néo-zélandaise d’Auckland, figure parmi les remplaçants et pourrait être amené à suppléer le titulaire australien Jordan Uelese. Gêné par une blessure à une cuisse, Riccitelli n’a pas disputé la moindre minute de jeu jusque-là.

Par ailleurs, l’ailier Maël Moustin, ménagé la semaine passée à Montauban (22-22) en raison d’une blessure à un pouce, retrouve une place de titulaire aux dépens de Donovan Taofifenua.

Montpellier occupe la 10e place du Top 14 avec deux points de retard sur les Maritimes (6e).

