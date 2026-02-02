Uini honoré et grand coup pour Montpellier : retour sur la 16e journée de Top 14

La seizième journée de Top 14 a été marquée par le vibrant hommage de La Rochelle à son pilier droit Uini Atonio, hospitalisé après un accident cardiaque dans la semaine, par des sauvetages in extremis et de nouveaux clubs qui prennent du retard sur les premières places.

Les hommes : Carbonneau, Barassi, Villière, Penaud

Léo Carbonneau, du carton jaune au sauvetage héroïque

Le demi de mêlée de Racing 92 a un temps illustré les difficultés de son équipe?: indiscipliné, à l’image de son carton jaune pour un en-avant volontaire, et pas assez tranchant pour le bonus offensif, avec un ballon arraché juste devant l’en-but qui aurait pu tuer le match (37-17, 74e). Mais façon David contre Goliath, l’ancien Briviste a aussi sauvé son équipe en se couchant sous Posolo Tuilagi, 70 kilos en plus sur la balance, pour lui arracher le ballon dans l’en-but et l’empêcher d’inscrire un essai qui, transformé, aurait fait gagner l’Usap après la sirène (37-31 au final).

Pierre-Louis Barassi relance Toulouse

Le centre de Toulouse n’avait plus été vu sur un terrain depuis le match contre les Fidji avec le XV de France le 13 novembre, où il était sorti en raison d’une commotion. Il a été enfin jugé apte durant la semaine et a marqué un essai à l’heure de jeu, dix minutes après son retour sur les terrains pour lancer les triples champions de France en titre vers le succès bonifié contre Bayonne (31-10), symbolisant son dynamisme.

Gabin Villière, retour contrasté

Autre international revenu sur les terrains ce week-end, l’ailier de Toulon a commencé fort, avec un essai puis un grattage sur sa ligne lors de l’excellente entame de son équipe contre Pau. Mais il a été ensuite impuissant face à la deuxième période paloise (32-12 au final).

Damian Penaud, soirée compliquée à Montauban

L’ailier de l’UBB a vécu un match difficile malgré la victoire des siens à Montauban (31-16), tout comme les deux autres cadres des Bleus non appelés à Marcoussis pour le Tournoi des Six Nations, Grégory Alldritt et Gaël Fickou. D’abord sevré de ballons, il a eu une alerte à un genou après un plaquage du troisième ligne Fred Quercy, expulsé sur l’action. Penaud a ensuite été pénalisé, l’arbitre estimant qu’il en avait rajouté sur un contact tête-tête, malgré du sang sur son visage.

Les chiffres : le « 3 » d’Atonio et les 106 points du MHR

La 3e minute a été le moment d’une minute d’applaudissements à La Rochelle en soutien à Uini Atonio, qui jouait avec le numéro 3 de pilier droit depuis 15 ans avec le club. L’international est toujours hospitalisé après un accident cardiaque cette semaine qui l’a contraint à arrêter sa carrière. À Castres, le public s’est également levé tandis qu’au Racing 92, le principal groupe de supporters a scandé le nom du Rochelais. Perturbés par le contexte, les Maritimes ont raté leur première période et subi leur deuxième défaite à domicile en Top 14 de la saison (44-24) et décrochent des six premières places.

À Montpellier, la statistique clé est 106 comme le nombre de points inscrits lors de ces deux derniers matchs à domicile contre Bayonne (62-22) et le Stade Français (44-7) samedi. Le MHR est plus entreprenant en attaque, à l’image de son ailier Maël Moustin intenable, ce qui lui permet de monter à la 4e place, son meilleur classement de la saison. Depuis mi-octobre, les joueurs de Joan Caudullo prennent systématiquement au moins un point à chaque match de Top 14.

Les déclarations : Bayonne décroche, Urios en colère froide

À Bayonne, la cinquième défaite de rang toutes compétitions confondues, subie face à Toulouse, a laissé des traces et des regrets. Éliminé de la Champions Cup sans le moindre point, privé de son invincibilité à domicile en Top 14 contre Castres puis distancé dans la course au Top 6, l’Aviron pointe désormais à la 11e place, à huit longueurs du sixième. L’ouvreur Joris Segonds a reconnu le coup d’arrêt : « On ne parle plus de Top 6, on va se concentrer sur nous-mêmes et bosser. »

À Clermont, le manager Christophe Urios n’a que très peu goûté au bonus défensif arraché après la sirène à Castres (28-23). « Un point c’est bien, mais nous n’étions pas venus pour un bonus défensif mais pour gagner un match (…) Je suis très déçu du comportement de l’équipe », a-t-il lâché, estimant son groupe trop faible dans les collisions et incapable d’enchaîner une performance aboutie à l’extérieur malgré l’enjeu dans la lutte pour le Top 6.